Brexit стал законом: Елизавета II подписала документ о выходе из ЕС

Великобритания окончательно покинет Европейский союз 31 января. Перед этим документ о выходе должен принять Европарламент.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Документ о выходе Великобритании из Евросоюза, который накануне утвердила Палата лордов, стал законом. Его подписала королева Елизавета II, сообщает РИА Новости.

Завтра документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Затем он должен быть вынесен на голосование в Европарламенте - оно намечено на 29 января. Затем стороны обменяются ратификационными документами.

Великобритания покинет Евросоюз 31 января (в ночь на 1 февраля по сухумскому времени). После этого начнется переходный период, в течение которого сторонам предстоит договориться о дальнейших отношениях. Так что резких изменений сразу после Brexit ждать не стоит.

Выход Великобритании из ЕС стал фактически решенным делом после убедительной победы Консервативной партии на внеочередных парламентских выборах в декабре прошлого года.

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