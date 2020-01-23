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Brexit стал законом: Елизавета II подписала документ о выходе из ЕС

© AFP 2019 / BEN STANSALL
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Великобритания окончательно покинет Европейский союз 31 января. Перед этим документ о выходе должен принять Европарламент.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Документ о выходе Великобритании из Евросоюза, который накануне утвердила Палата лордов, стал законом. Его подписала королева Елизавета II, сообщает РИА Новости.  

Завтра документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Затем он должен быть вынесен на голосование в Европарламенте - оно намечено на 29 января. Затем стороны обменяются ратификационными документами.  

Борис Джонсон
© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Великобритания покинет Евросоюз 31 января (в ночь на 1 февраля по сухумскому времени). После этого начнется переходный период, в течение которого сторонам предстоит договориться о дальнейших отношениях. Так что резких изменений сразу после Brexit ждать не стоит.   

Выход Великобритании из ЕС стал фактически решенным делом после убедительной победы Консервативной партии на внеочередных парламентских выборах в декабре прошлого года. 

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