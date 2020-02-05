ВОЗ назвала количество больных коронавирусом в мире

Вспышку нового смертельного коронавируса ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией международного значения 31 января. На тот момент по всему миру уже заболели 7834 человека.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что, по последним данным, количество зараженных смертельным коронавирусом 20630 человек.

По данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек. Всего от заболевания скончались 425 человек.

Летальный исход в основном зафиксирован у пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. Отмечается, что свыше 680 человек выздоровели.

По сообщениям китайских СМИ, зафиксировано уже 24539 случаев заболевания.

Медики работают круглосуточно. Китайский репортер опубликовал видео после двух часов работы в госпитале Хуошэньшань, на котором он выжимает свой защитный костюм.

When a reporter took off his protective coverall after 2 hours of working inside Huoshenshan Hospital in #Wuhan... Imagine what the doctors and nurses are going through every day. #RealHeroes pic.twitter.com/15PIqHZHOH — People's Daily, China (@PDChina) February 4, 2020

Вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии (10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании, по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Сайт ВОЗ Распространение коронавируса в мире. Данные ВОЗ на 4 февраля

Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах, там также умер гражданин Китая.

Что происходит в России

Во вторник 4 февраля россиян, находившихся в китайском Ухане, начали эвакуировать. В российском посольстве в КНР уточнили, что страну покинули 132 гражданина России. Людей поселят в лечебный центр в Тюмени, на 14-дневный карантин. Это время необходимо, чтобы проверить прибывших на коронавирус.

В среду 5 февраля стало известно, что двое граждан РФ находятся на судне в Японии, где в среду было выявлено десять человек с новым типом коронавируса.

Симптомы и советы специалистов

Основные симптомы нового коронавируса:

сухой кашель,

затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности,

повышенная температура тела,

слабость.

Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами человек может заразить других.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали для профилактики заражения коронавирусом поддерживать чистоту рук, избегать рукопожатий и поцелуев, а также чаще проветривать помещение.

Рекомендуется носить с собой дезинфицирующее средство для рук, а также всегда мыть руки перед едой.

На работе нужно регулярно очищать поверхности и устройства - клавиатуру компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Китайские власти 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

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