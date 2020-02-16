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Число новых случаев коронавируса в провинции Хубэй начало снижаться

© AFP 2019 / KAZUHIRO NOGI
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Sputnik Абхазия
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Согласно последним данным, число зараженных новым типом коронавируса в Китае достигло 68,5 тысячи человек, умерли 1665.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Число новых случаев заражения коронавирусом в китайской провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания, снижается третий день подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местного комитета по здравоохранению.

12 февраля число выявленных за сутки новых случаев заболевания резко увеличилось - до 14840. На следующий день, 13 февраля, показатель снизился до 4 823, 14 февраля - до 2 420, а 15 февраля - до 1 843.

На этой неделе комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщил о начале применения нового метода клинической диагностики. Он подразумевает, что человека вносят в список подтвержденных случаев, если у него есть соответствующие симптомы (температура, кашель, одышка), даже если тест на нуклеиновую кислоту коронавируса не дал положительного результата.

© AFP 2019 / -
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В результате рост числа выявленных случаев заражения за 12 февраля почти в девять раз превысил данные за 11 февраля.

Как пояснил ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан, у некоторых больных кронавирус лабораторными методами выявляется довольно медленно. Пока диагноз подтверждается, они могут способствовать распространению вируса, поэтому их надо оперативно изолировать.

Согласно последним данным, число зараженных новым типом коронавируса в Китае достигло 68,5 тысячи человек, умерли 1665, выздоровели более девяти тысяч.

Вспышка пневмонии неизвестного типа началась в конце прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй. ВОЗ дала ему официальное название COVID-2019. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. 

На этой неделе китайские врачи заявили, что нашли способ борьбы с коронавирусом. Свою эффективность для лечения зараженных пациентов доказала методика переливания плазмы переболевших COVID-2019.

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