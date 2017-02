Певица Валерия не сдержала слез на съемках "Ты супер!"

Sputnik

За несколько съемочных дней у конкурсантов уже собралась внушительная команда поддержки, к которой присоединилась известная певица Валерия. Она приехала познакомиться с Александрой Хлудовой из Рубцовска. Участница конкурса, которая пережила немало печальных событий в прошлом, в первом туре исполняла одну из самых лиричных и трогательных композиций из репертуара Валерии. Певица не смогла удержаться и вышла на сцену для того, чтобы спеть вместе с Сашей эту песню еще раз. Неожиданный дуэт со звездой стал для юной вокалистки приятным сюрпризом, лучшей поддержкой, помог ей почувствовать себя настоящей артисткой.

Пресс-служба НТВ "Ты супер"

Но главный подарок, о котором она даже уже не мечтала, ждал Сашу после выступления. Никто в зале не мог сдержать слез: съемочная группа, члены жюри и Валерия плакали вместе с конкурсанткой. Что же растрогало весь зал зрители узнают совсем скоро. Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00. Музыкальное шоу реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

По результатам предварительного кастинга международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Абхазию в новом телешоу будет представлять одиннадцатилетняя Валерия Адлейба, учащаяся Очымчырской школы-интерната.

"Когда я смотрю Евровидение, мне становится обидно, что наша страна не участвует в этом международном конкурсе. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем нашу страну представил кто-нибудь на Евровидении", – поделилась Валерия Адлейба.

Песня Адель "Rolling in the deep" – первая песня, которую выучила и спела Валерия, когда ей было пять лет. В ее репертуаре не только абхазские и русские песни, но и композиции из репертуара мировых звезд. Любимая – "My Heart Will Go On" из фильма "Титаник", в исполнении Селин Дион.

Несмотря на то, что для Валерии это первый конкурс, сильного волнения она не испытывает. "Мне не очень страшно. Меня ждет много зрителей, большая сцена, но не боюсь", – сказала юная певица.

А мечтает Валерия Адлейба спеть с народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.