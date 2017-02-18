21:42 18 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Зима в Абхазии

Цахнакия: обратившихся с травмами из-за гололеда очень мало

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Снег в Абхазии (29)
25 0 0

Главный врач Республиканской больницы Тамаз Цахнакия отметил, что, обратившихся за медицинской помощью с травмами, полученными из-за снегопада мало.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Рада Ажиба. Обратившихся в Республиканскую больницу за медицинской помощью с травмами рук, ног и переломами, полученными из-за снегопада очень мало, об этом сообщил Sputnik Главный врач Республиканской больницы Тамаз Цахнакия.

"Из-за гололеда, в эти дни в наше медучреждение обратились восемь человек с различными травмами. Все осмотрены и отпущены домой. Ничего серьезного. И с ДТП к нам никто не обращался", — сказал Цахнакия.

По словам главврача, в случае необходимости хирурги и травматологи готовы оказать необходимую помощь.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии частично было затруднено. По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.


Темы:
Снег в Абхазии (29)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
Африка в сердце, Абхазия в душе
Бомбардировщики Ту-95 применили крылатые ракеты в Ракке
Бомбардировщики Ту-95 применили крылатые ракеты в Ракке
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia