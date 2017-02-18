Цахнакия: обратившихся с травмами из-за гололеда очень мало

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Рада Ажиба. Обратившихся в Республиканскую больницу за медицинской помощью с травмами рук, ног и переломами, полученными из-за снегопада очень мало, об этом сообщил Sputnik Главный врач Республиканской больницы Тамаз Цахнакия.

"Из-за гололеда, в эти дни в наше медучреждение обратились восемь человек с различными травмами. Все осмотрены и отпущены домой. Ничего серьезного. И с ДТП к нам никто не обращался", — сказал Цахнакия.

По словам главврача, в случае необходимости хирурги и травматологи готовы оказать необходимую помощь.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии частично было затруднено. По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.



