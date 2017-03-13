Давайте перестанем: наблюдатели от ПМР против маркировки избирателей

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Отойти от практики маркировки пальцев избирателей на выборах предложили наблюдатели от Приднестровской Молдавской Республики в студии радио Sputnik Абхазия в понедельник 13 марта.

"Мы были очевидцами того, как в Гудауте два человека отказались голосовать из-за того, что им было необходимо пройти маркировку. Это, конечно же, их право, но и менталитет у нас несколько другой. Давайте перестанем маркировать", — сказал глава официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба.

Аудио версию беседы с Гарри Купалба и Еленой Городецкой слушайте здесь>>

Купалба добавил, что он сам испытывал дискомфорт в день выборов депутатов в Парламент Абхазии, когда проходил эту процедуру. К тому же, по его мнению, маркировка влечет за собой дополнительные расходы и дает лишний повод для возмущения избирателей.

Председатель ЦИК Приднестровской Молдавской Республики Елена Городецкая отметила, что такая практика в ее стране не применяется.

По данным ЦИК Абхазии, за ходом выборов следили 39 международных наблюдателей — это представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.



