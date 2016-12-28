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Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154

Еще три тела нашли спасатели на месте крушения Ту-154

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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Спасатели нашли на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море еще три тела погибших, общее число обнаруженных тел достигло 15.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море спасатели нашли еще три тела погибших, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Общее число обнаруженных тел достигло 15", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел.

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Ранее в Минобороны рассказали, что генетическая экспертиза останков погибших пройдет в Москве.

В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район крушения самолета прибыл самоходный кран.

Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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