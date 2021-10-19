https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/aslan-bzhaniya-podvel-itogi-rabochey-poezdki-v-moskvu-1035975701.html

Аслан Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву

Аслан Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву

Девятый официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников... 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T16:30+0300

2021-10-19T16:30+0300

2021-10-19T16:36+0300

в абхазии

аслан бжания

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/13/1035973207_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_3632ab5e691a5cf8d0f8fdf5339c7cc4.jpg

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Президент Абхазии рассказал об итогах своей рабочей поездки в Москву, сообщает Апсныпресс.Параметры Инвестпрограммы 2022-2025 годовГлавным вопросом визита абхазского лидера в Россию стало обсуждение параметров новой программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Программа включает в себя и меры по осуществлению господдержки отраслей экономики (малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и промышленности), а также программа предусматривает финансовую помощь в целях повышение заработной платы основным категориям бюджетников. "Мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы выйти в 2025 году на уровень средней заработной платы Краснодарского края, а это порядка 40 тысяч рублей", – сообщил Аслан Бжания. Еще одной важной частью программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года отмечается увеличение параметров "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА". Сейчас Инвестпрограмма предусматривает финансирование в объеме 1 миллиарда 350 миллионов рублей в год. Планируется, что новая программа социально-экономического развития Абхазии включит в себя создание системы администрирования налогов с применением цифровых технологий. "На это тоже требуется существенная сумма денег, но это даст ощутимый экономический эффект в плане администрирования и сбора налогов и таможенных поступлений", – отметил президент. В рамках программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года обсуждался и вопрос льготного кредитования бизнеса. "Такая программа у нас уже работала несколько лет назад. Ее объемы были 1 млрд 200 млн рублей. Сейчас мы ставим перед российской стороной вопрос о существенном увеличении этих параметров", – сказал Бжания. Он также отметил, что новая Инвестпрограмма будет гораздо масштабнее и охватит больше областей. Вопросы энергетикиНа встречах в Москве обсуждались вопросы вывода абхазской энергетики из кризиса, а именно реализацию отдельных пунктов составленной "дорожной карты". Бжания оценил общую стоимость мероприятий в рамках этой программы примерно в 4,7 миллиарда рублей. Сюда входят и траты на приобретение и установку приборов учета потребления электроэнергии для всех потребителей, которых в Абхазии насчитывается около ста тысяч. Примерная стоимость этого проекта 2 миллиарда рублей. Остальные средства будут направлены на ремонт электросетевого хозяйства."Речь не идет о масштабной реконструкции, речь о том, что в ближайшее время нам необходимо вывести энергетику из состояния кризиса. И эти мероприятия позволят сделать так, чтобы энергосистема работала в безаварийном режиме, и мы сможем осуществить контроль над потребляемой электроэнергией", – пояснил глава государства. В числе других в Москве поднимался и вопрос создания технопарка для тех, кто занимается добычей криптовалют, чтобы освободить энергосистему страны от лишней нагрузки. "Эта работа идет. Мы продвинулись в этом ключе. Окончательные решения должны быть приняты по данному вопросу в октябре-ноябре", – сказал Бжания.Газификация АбхазииЧто касается проекта по газификации Абхазии, уже все готово к подписанию договора с проектным институтом, сообщил Бжания. Президент встречался в Москве с руководителем проектного института и уточнил, что подписание соглашения произойдет в ближайшие несколько недель.Режим перехода абхазо-российской границыНа встречах в Москве поднимался президент Абхазии поднимал вопросы, связанные с упрощением перехода российско-абхазской границы для граждан России и Абхазии, чтобы люди "быстрее и комфортнее проходили эту границу"."Понимание есть. Необходимо подготовить ряд документов, поскольку решение данного вопроса зависит от многих ведомств. Этот вопрос, помимо всего прочего, имеет отношение к обеспечению безопасности, поэтому есть определенная процедура ее необходимо пройти. Самое главное, что те руководители в России, с которыми мы встречались, понимают, что эту проблему необходимо решить", – сказал президент Аслан Бжания. Защитить инвестораПрезиден рассказал о том, что в Москве проходило обсуждение и готовящегося к подписанию соглашения между правительством России и Абхазии о деятельности на территории Абхазии российских юридических лиц, осуществляющих инвестиции в республику. Речь идет о преференциях, на которые инвесторы могут рассчитывать и которые им, согласно документу, будут предоставлены. "Этот документ будет подписан уже в этом году и создаст реальные дополнительные условия для привлечения российских инвестиций в экономику Абхазии, а это стратегически важная задача", – подчеркнул глава государства. Инфраструктурные проектыПрезидент Абхазии обсудил с российскими руководителями и инфраструктурные проекты, в том числе и проект запуска Сухумского аэропорта. "Мы вышли на уровень подписания договора. Деньги выделены. Инвестор на этой неделе проводит тендер для компаний-проектировщиков. Проект реконструкции аэропорта, прошедший экспертизы, будет готов к октябрю 2022 года", – отметил Бжания.На встрече с министром оборон России Сергеем Шойгу Бжания обсудил вопросы военного и военно-технического взаимодействия, а также ряд инфраструктурных проектов. Они имеют важное значение и для развития экономики, и для обеспечения безопасности государства, отметил президент. В их числе помимо аэропорта, строительство автомобильной дороги и ремонт двух тоннелей в Кодорском ущелье, а также реконструкция моста через реку Гумиста.Бжания отметил, что по всем вопросам, обсуждавшимся в Москве, есть продвижение и достигнуто понимание с российской стороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Bzhaniya-obsudil-s-Khusnullinym-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-Abkhazii-1033392833.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/bzhaniya-obsudil-s-glavoy-minfina-rossii-voprosy-finansovogo-vzaimodeystviya-s-abkhaziey-1035917263.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/bzhaniya-vstretilsya-v-moskve-s-predstavitelyami-gazprom-promgaza-i-gazproma-1035829018.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/bzhaniya-obsudil-v-moskve-voprosy-vozobnovleniya-vozdushnogo-soobscheniya-v-abkhazii-1035832828.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/aslan-bzhaniya-provel-peregovory-s-ministrov-oborony-rossii-sergeem-shoygu-1035881269.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии