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https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/aslan-bzhaniya-podvel-itogi-rabochey-poezdki-v-moskvu-1035975701.html
Аслан Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву
Аслан Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву
Девятый официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников... 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T16:30+0300
2021-10-19T16:36+0300
в абхазии
аслан бжания
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Президент Абхазии рассказал об итогах своей рабочей поездки в Москву, сообщает Апсныпресс.Параметры Инвестпрограммы 2022-2025 годовГлавным вопросом визита абхазского лидера в Россию стало обсуждение параметров новой программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Программа включает в себя и меры по осуществлению господдержки отраслей экономики (малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и промышленности), а также программа предусматривает финансовую помощь в целях повышение заработной платы основным категориям бюджетников. "Мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы выйти в 2025 году на уровень средней заработной платы Краснодарского края, а это порядка 40 тысяч рублей", – сообщил Аслан Бжания. Еще одной важной частью программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года отмечается увеличение параметров "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА". Сейчас Инвестпрограмма предусматривает финансирование в объеме 1 миллиарда 350 миллионов рублей в год. Планируется, что новая программа социально-экономического развития Абхазии включит в себя создание системы администрирования налогов с применением цифровых технологий. "На это тоже требуется существенная сумма денег, но это даст ощутимый экономический эффект в плане администрирования и сбора налогов и таможенных поступлений", – отметил президент. В рамках программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года обсуждался и вопрос льготного кредитования бизнеса. "Такая программа у нас уже работала несколько лет назад. Ее объемы были 1 млрд 200 млн рублей. Сейчас мы ставим перед российской стороной вопрос о существенном увеличении этих параметров", – сказал Бжания. Он также отметил, что новая Инвестпрограмма будет гораздо масштабнее и охватит больше областей. Вопросы энергетикиНа встречах в Москве обсуждались вопросы вывода абхазской энергетики из кризиса, а именно реализацию отдельных пунктов составленной "дорожной карты". Бжания оценил общую стоимость мероприятий в рамках этой программы примерно в 4,7 миллиарда рублей. Сюда входят и траты на приобретение и установку приборов учета потребления электроэнергии для всех потребителей, которых в Абхазии насчитывается около ста тысяч. Примерная стоимость этого проекта 2 миллиарда рублей. Остальные средства будут направлены на ремонт электросетевого хозяйства."Речь не идет о масштабной реконструкции, речь о том, что в ближайшее время нам необходимо вывести энергетику из состояния кризиса. И эти мероприятия позволят сделать так, чтобы энергосистема работала в безаварийном режиме, и мы сможем осуществить контроль над потребляемой электроэнергией", – пояснил глава государства. В числе других в Москве поднимался и вопрос создания технопарка для тех, кто занимается добычей криптовалют, чтобы освободить энергосистему страны от лишней нагрузки. "Эта работа идет. Мы продвинулись в этом ключе. Окончательные решения должны быть приняты по данному вопросу в октябре-ноябре", – сказал Бжания.Газификация АбхазииЧто касается проекта по газификации Абхазии, уже все готово к подписанию договора с проектным институтом, сообщил Бжания. Президент встречался в Москве с руководителем проектного института и уточнил, что подписание соглашения произойдет в ближайшие несколько недель.Режим перехода абхазо-российской границыНа встречах в Москве поднимался президент Абхазии поднимал вопросы, связанные с упрощением перехода российско-абхазской границы для граждан России и Абхазии, чтобы люди "быстрее и комфортнее проходили эту границу"."Понимание есть. Необходимо подготовить ряд документов, поскольку решение данного вопроса зависит от многих ведомств. Этот вопрос, помимо всего прочего, имеет отношение к обеспечению безопасности, поэтому есть определенная процедура ее необходимо пройти. Самое главное, что те руководители в России, с которыми мы встречались, понимают, что эту проблему необходимо решить", – сказал президент Аслан Бжания. Защитить инвестораПрезиден рассказал о том, что в Москве проходило обсуждение и готовящегося к подписанию соглашения между правительством России и Абхазии о деятельности на территории Абхазии российских юридических лиц, осуществляющих инвестиции в республику. Речь идет о преференциях, на которые инвесторы могут рассчитывать и которые им, согласно документу, будут предоставлены. "Этот документ будет подписан уже в этом году и создаст реальные дополнительные условия для привлечения российских инвестиций в экономику Абхазии, а это стратегически важная задача", – подчеркнул глава государства. Инфраструктурные проектыПрезидент Абхазии обсудил с российскими руководителями и инфраструктурные проекты, в том числе и проект запуска Сухумского аэропорта. "Мы вышли на уровень подписания договора. Деньги выделены. Инвестор на этой неделе проводит тендер для компаний-проектировщиков. Проект реконструкции аэропорта, прошедший экспертизы, будет готов к октябрю 2022 года", – отметил Бжания.На встрече с министром оборон России Сергеем Шойгу Бжания обсудил вопросы военного и военно-технического взаимодействия, а также ряд инфраструктурных проектов. Они имеют важное значение и для развития экономики, и для обеспечения безопасности государства, отметил президент. В их числе помимо аэропорта, строительство автомобильной дороги и ремонт двух тоннелей в Кодорском ущелье, а также реконструкция моста через реку Гумиста.Бжания отметил, что по всем вопросам, обсуждавшимся в Москве, есть продвижение и достигнуто понимание с российской стороны.
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аслан бжания, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

Аслан Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву

16:30 19.10.2021 (обновлено: 16:36 19.10.2021)
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© Sputnik / Леон Адлейба Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме
Международная научная конференция посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова началась в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Девятый официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников, с которыми обсудил широкий круг вопросов социально-экономического развития Абхазии.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Президент Абхазии рассказал об итогах своей рабочей поездки в Москву, сообщает Апсныпресс.

Параметры Инвестпрограммы 2022-2025 годов

Главным вопросом визита абхазского лидера в Россию стало обсуждение параметров новой программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Программа включает в себя и меры по осуществлению господдержки отраслей экономики (малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и промышленности), а также программа предусматривает финансовую помощь в целях повышение заработной платы основным категориям бюджетников.
"Мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы выйти в 2025 году на уровень средней заработной платы Краснодарского края, а это порядка 40 тысяч рублей", – сообщил Аслан Бжания.
Аслан Бжания и Марат Хуснуллин - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2021
В Абхазии
Бжания обсудил с Хуснуллиным социально-экономическое развитие Абхазии
11 октября, 15:20
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Еще одной важной частью программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года отмечается увеличение параметров "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА". Сейчас Инвестпрограмма предусматривает финансирование в объеме 1 миллиарда 350 миллионов рублей в год. Планируется, что новая программа социально-экономического развития Абхазии включит в себя создание системы администрирования налогов с применением цифровых технологий.
"На это тоже требуется существенная сумма денег, но это даст ощутимый экономический эффект в плане администрирования и сбора налогов и таможенных поступлений", – отметил президент.
В рамках программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года обсуждался и вопрос льготного кредитования бизнеса.
"Такая программа у нас уже работала несколько лет назад. Ее объемы были 1 млрд 200 млн рублей. Сейчас мы ставим перед российской стороной вопрос о существенном увеличении этих параметров", – сказал Бжания.
Он также отметил, что новая Инвестпрограмма будет гораздо масштабнее и охватит больше областей.

"То, что пытаемся сделать мы, это не только Инвестпрограмма, это программа развития. Она более масштабная и по охвату мероприятий, которые в ней заложены и по финансовым показателям. Надеюсь, нам все удастся сделать", – сказал президент Абхазии.

Вопросы энергетики

На встречах в Москве обсуждались вопросы вывода абхазской энергетики из кризиса, а именно реализацию отдельных пунктов составленной "дорожной карты". Бжания оценил общую стоимость мероприятий в рамках этой программы примерно в 4,7 миллиарда рублей.
Президента Абхазии Аслана Бжания с Министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
В Абхазии
Бжания обсудил с главой Минфина России вопросы финансового взаимодействия с Абхазией
15 октября, 18:45
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Сюда входят и траты на приобретение и установку приборов учета потребления электроэнергии для всех потребителей, которых в Абхазии насчитывается около ста тысяч. Примерная стоимость этого проекта 2 миллиарда рублей. Остальные средства будут направлены на ремонт электросетевого хозяйства.
"Речь не идет о масштабной реконструкции, речь о том, что в ближайшее время нам необходимо вывести энергетику из состояния кризиса. И эти мероприятия позволят сделать так, чтобы энергосистема работала в безаварийном режиме, и мы сможем осуществить контроль над потребляемой электроэнергией", – пояснил глава государства.
В числе других в Москве поднимался и вопрос создания технопарка для тех, кто занимается добычей криптовалют, чтобы освободить энергосистему страны от лишней нагрузки.
"Эта работа идет. Мы продвинулись в этом ключе. Окончательные решения должны быть приняты по данному вопросу в октябре-ноябре", – сказал Бжания.

Газификация Абхазии

Что касается проекта по газификации Абхазии, уже все готово к подписанию договора с проектным институтом, сообщил Бжания. Президент встречался в Москве с руководителем проектного института и уточнил, что подписание соглашения произойдет в ближайшие несколько недель.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Бжания встретился в Москве с представителями "Газпром промгаза" и "Газпрома"
12 октября, 16:54
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Режим перехода абхазо-российской границы

На встречах в Москве поднимался президент Абхазии поднимал вопросы, связанные с упрощением перехода российско-абхазской границы для граждан России и Абхазии, чтобы люди "быстрее и комфортнее проходили эту границу".
"Понимание есть. Необходимо подготовить ряд документов, поскольку решение данного вопроса зависит от многих ведомств. Этот вопрос, помимо всего прочего, имеет отношение к обеспечению безопасности, поэтому есть определенная процедура ее необходимо пройти. Самое главное, что те руководители в России, с которыми мы встречались, понимают, что эту проблему необходимо решить", – сказал президент Аслан Бжания.

Защитить инвестора

Президен рассказал о том, что в Москве проходило обсуждение и готовящегося к подписанию соглашения между правительством России и Абхазии о деятельности на территории Абхазии российских юридических лиц, осуществляющих инвестиции в республику. Речь идет о преференциях, на которые инвесторы могут рассчитывать и которые им, согласно документу, будут предоставлены.
"Этот документ будет подписан уже в этом году и создаст реальные дополнительные условия для привлечения российских инвестиций в экономику Абхазии, а это стратегически важная задача", – подчеркнул глава государства.

Инфраструктурные проекты

Президент Абхазии обсудил с российскими руководителями и инфраструктурные проекты, в том числе и проект запуска Сухумского аэропорта.
Открытие терминала С аэропорта Шереметьево - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Бжания обсудил в Москве вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии
12 октября, 18:12
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"Мы вышли на уровень подписания договора. Деньги выделены. Инвестор на этой неделе проводит тендер для компаний-проектировщиков. Проект реконструкции аэропорта, прошедший экспертизы, будет готов к октябрю 2022 года", – отметил Бжания.
На встрече с министром оборон России Сергеем Шойгу Бжания обсудил вопросы военного и военно-технического взаимодействия, а также ряд инфраструктурных проектов. Они имеют важное значение и для развития экономики, и для обеспечения безопасности государства, отметил президент. В их числе помимо аэропорта, строительство автомобильной дороги и ремонт двух тоннелей в Кодорском ущелье, а также реконструкция моста через реку Гумиста.
Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
В Абхазии
Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу
13 октября, 19:50
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Бжания отметил, что по всем вопросам, обсуждавшимся в Москве, есть продвижение и достигнуто понимание с российской стороны.
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В Абхазии
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