https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/vse-ne-tak-rebyata-opasnyy-kruiz-dlya-abkhazii-1036091480.html

"Все не так, ребята!": опасный круиз для Абхазии

"Все не так, ребята!": опасный круиз для Абхазии

Что-то не так в моем государстве. Вот такая тревожная мысль твердо засела в моем сознании. Откуда это? Что за пессимизм? 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T09:17+0300

2021-10-28T09:17+0300

2021-10-28T11:09+0300

в абхазии

мнение

колумнисты

коронавирус - 2021

майнинг в абхазии

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Что-то не так в моем государстве. Вот такая тревожная мысль твердо засела в моем сознании. Откуда это? Что за пессимизм?Да, у нас была война. Кровопролитная, беспощадная, но мы победили. Мы победили! Потом были сложные послевоенные годы. Разруха, блокада, неуверенность в завтрашнем дне. Но как-то мы выживали. Худо-бедно сами содержали свою новую, отвоеванную страну. Какое-то время, когда мужчин перестали выпускать за кордон, женщины в массе своей взвалили на себя тяжкое бремя и тащили семьи. Самые предприимчивые и смекалистые ребята проявили уникальные способности и в условиях практически почти полной блокады умудрялись заниматься бизнесом. И не просто купи-продай, а открывали небольшие производства. Выпускали конкурентную продукцию,и не было такого разрыва, как сейчас, между импортом и экспортом в пользу первого. Желанием созидать и невероятным упорством в достижении цели показали, что можно преодолеть различные препятствия. И сами были на плаву и родственникам помогали. И вроде жили и умели радоваться. Да и запросы тогда были не такие завышенные, как сейчас. Обуть, одеть, накормить, выучить, обеспечить надежным кровом, вот в основном чем жили.Бабло победило доброПотом наступил двадцать первый век. И мы сверх меры увлеклись политикой. Такое состязание, ставшее едва ли не национальным видом спорта, неминуемо привело к разобщению. Разделились все: и родственники, и друзья, и ветераны, и творческая интеллигенция, и народ в целом. Погоню за доминированием во властных структурах усугубило появление российской инвестпрограммы. Увы, именно так. Да, мы начали восстанавливать инфраструктуру, ремонтировать и строить школы и детсады, реконструировать больницы и театры, покупать новое оборудование, машины и многое другое, что невозможно переоценить. И огромное спасибо за эту поддержку России. Но на фоне ощутимой пользы, которая исходила от помощи стратегического союзника, мы даже тут умудрились все извратить и взрастили свою собственную, всепроникающую коррупцию. Многие прикинули, что не надо рисковать и придумывать, как и где заработать деньги, надо просто примкнуть к победившей политической элите и получить доступ к жирному пирогу инвестиций. Политика превратилась не в борьбу идеологий, а в борьбу за контроль финансового потока, хлынувшего в страну. Вот так и живем - от одного плана освоения финпомощи до другого, меняются только декорации и составы правящего сословия.КриптовойныИ вроде бы хуже ничего уже не придумаешь. Но не совсем так. Есть еще и другие факторы, которые очень сильно влияют не то что на нашу маленькую республику, но и на весь мир. Но мы в силу своей беспомощности и несостоятельности, оказались совсем не готовы к таким вызовам. В пример можно привести как мы с головой окунулись в новый вид бизнеса - в добычу криптовалют. И даже тут не смогли правильно расставить приоритеты, выстроить логичное администрирование, и начался полный хаос. Даже не попытавшись спрогнозировать, чем это для нас обернется, мы с удовольствием встали на эту наклонную и скользкую плоскость и очень быстро сползаем, если уже не сползли к краху энергетики. Вроде как этот вид деятельности был запрещен, но машинки жужжали себе по всей Абхазии. Вроде как был запрещен ввоз оборудования, но оно так или иначе попадало в республику. Все вроде бы как. Потом криптобизнес все же разрешили, рассчитывая на сверхприбыли для государства. В итоге государство получило приблизительно ничего, а энергосистема, не выдержав нагрузки, вообще легла на бок. Мы спохватились и вновь запретили майнинг, но было уже поздно. Привыкшие к полулегальному существованию майнеры зарылись еще глубже. Кажущаяся легкость добычи крипты, замешанная на простой человеческой зависти, подтолкнула заниматься этим практически всех, кто хоть что-то в этом смыслит и имеет в доме розетку. Перестроился под новую реальность даже преступный мир. Вы заметили, что перестали бить стекла автомобилей туристов и тянуть все, до чего рука достанет, из салонов? На пляжах не воруют телефоны и сумки. Не залезают в номера гостиниц. Если что-то и случается подобное, то так, по мелочи и редко. Все очевидно и просто. Теперь у воров спрос на майнинг-машинки. Это куда прибыльнее, да и в милицию никто не заявляет, ведь бизнес вроде как запрещен. Когда я слушал захватывающие истории, как бесстрашные воришки, чтобы украсть "асики", как бывалые альпинисты спускались с крыш многоэтажек и проникали в окна, думал привирают, преувеличивают. Когда рассказали о вооруженном нападении на криптоферму в восточной Абхазии, переросшем в реальный двухчасовой бой, я тоже думал, что это досужие россказни. Но когда пришли последние трагические вести из Гудаутского района, я понял, что это далеко не сказки, и что из-за этого бизнеса стали погибать молодые люди.Пир во время чумыДругая напасть, к которой мы вовсе оказались не готовы - это коварный коронавирус. Наша неорганизованность, недисциплинированность, помноженная на правовой нигилизм, безответственность, а порой и дремучее невежество дали ужасный результат. Сводки по ситуации с коронавирусом страшно читать. Каждый день прирост заболевших в районе 30 процентов от числа протестированных. А сколько еще латентных, несознательных, заведомо больных ходят среди нас и заражают родных, друзей, коллег, соседей? Неужели нас до сих пор не настораживают цифры погибших от страшной болезни?Просто диву даешься, когда видишь огромные свадебные кортежи, которые, громко сигналя, проносятся мимо переполненных больниц и российского мобильного госпиталя. А какой логикой руководствуются родственники умерших от болезни, которые на поминки арендуют самые большие рестораны, куда приходят сотни человек? Странно, что эти заведения до сих пор наглухо не заколочены досками, как красноречиво пообещал недавно наш премьер. Или, может, доски трухлявые, гвозди ржавые, а люди штурмом ворвались внутрь? Мы сами должны осознавать всю меру ответственности, которую берем на себя, когда в душное, плохо проветриваемое помещение собираем огромное количество людей, обрекая их в перспективе попасть в ковидные учреждения, в лучшем случае, а может, и на смерть.Я знаю, куда мы плывемНе могу от себя отогнать этот мрачный образ. Наш народ, распродав и заложив последнее, купил заветный билет на огромный лайнер и готов выйти в неизведанное опасное плавание. Самые отчаянные даже спасательные шлюпки срезали и выбросили за борт. Но почему никто из нас не удосужился прочитать название этого красивого судна?! Ведь на борту могут быть буквы, из которых складывается зловещее слово - "Титаник". И ведь лайнер найдет свой айсберг, напорется на него и утонет. И большинство погибнет. Народ, включите мозги уже!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, колумнисты, коронавирус - 2021, майнинг в абхазии