https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/bzhaniya-vstretilsya-s-ministrom-sporta-rossii-v-moskve-1036122945.html

Бжания встретился с министром спорта России в Москве

Бжания встретился с министром спорта России в Москве

Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. Это десятая рабочая поездка Бжания в Москву за время его президентства. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T19:05+0300

2021-10-29T19:05+0300

2021-10-29T19:27+0300

в абхазии

москва

аслан бжания

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с министром спорта России Олегом Матыциным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минспорта России и Абхазии с целью спортивного развития и обмена опытом, а также проблемные вопросы школьного и студенческого спорта и спорта высших достижений. По итогам переговоров для Аслана Бжания была организована экскурсия в Государственном музее спорта. В рамках нынешнего визита Бжания уже встречался с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, с вице-премьером правительства России Александром Новаком и министром транспорта России Виталием Савельевым.Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь и десятая за время его президентства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/transportnuyu-infrastrukturu-i-aviasoobschenie-obsudil-bzhaniya-s-ministrom-transporta-rossii-1036117792.html

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москва, аслан бжания