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Бжания встретился с министром спорта России в Москве
Бжания встретился с министром спорта России в Москве
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. Это десятая рабочая поездка Бжания в Москву за время его президентства. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с министром спорта России Олегом Матыциным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минспорта России и Абхазии с целью спортивного развития и обмена опытом, а также проблемные вопросы школьного и студенческого спорта и спорта высших достижений. По итогам переговоров для Аслана Бжания была организована экскурсия в Государственном музее спорта. В рамках нынешнего визита Бжания уже встречался с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, с вице-премьером правительства России Александром Новаком и министром транспорта России Виталием Савельевым.Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь и десятая за время его президентства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/transportnuyu-infrastrukturu-i-aviasoobschenie-obsudil-bzhaniya-s-ministrom-transporta-rossii-1036117792.html
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москва, аслан бжания

Бжания встретился с министром спорта России в Москве

19:05 29.10.2021 (обновлено: 19:27 29.10.2021)
© Foto / пресс-служба Президента РАБжания встретился с министром спорта России в Москве
Бжания встретился с министром спорта России в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© Foto / пресс-служба Президента РА
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. Это десятая рабочая поездка Бжания в Москву за время его президентства.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с министром спорта России Олегом Матыциным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Транспортную инфраструктуру и авиасообщение обсудил Бжания с министром транспорта России
14:48
Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минспорта России и Абхазии с целью спортивного развития и обмена опытом, а также проблемные вопросы школьного и студенческого спорта и спорта высших достижений.
По итогам переговоров для Аслана Бжания была организована экскурсия в Государственном музее спорта.
В рамках нынешнего визита Бжания уже встречался с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, с вице-премьером правительства России Александром Новаком и министром транспорта России Виталием Савельевым.
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь и десятая за время его президентства.
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