Усилена охрана у комплекса правительственных зданий в Сухуме

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Охрана выставлена у комплексов правительственных зданий в Сухуме – у Администрации президента, Кабинета министров и здания Парламента. В стенах Парламента сегодня проходит очередное заседание сессии. В повестке заседания внесение изменений в части регулирования проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы", а также в законы "О республиканском бюджете на 2021 год" и "О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2021 год".Планируется создание парламентской рабочей группы по разработке проектов законов о ветеранах, национально-освободительном движении и противодействии международной изоляции Республики Абхазия.Ранее Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии заявил, что 4 ноября намерен провести митинг в Сухуме с требованием отставки главы МВД республики Дмитрия Дбар. 3 ноября указом президента Аслана Бжания к исполнению своих обязанностей вернулся министр внутренних дел.
В стенах Парламента сегодня проходит очередное заседание сессии. В повестке заседания внесение изменений в части регулирования проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы", а также в законы "О республиканском бюджете на 2021 год" и "О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2021 год".
Планируется создание парламентской рабочей группы по разработке проектов законов о ветеранах, национально-освободительном движении и противодействии международной изоляции Республики Абхазия.