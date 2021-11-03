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Усилена охрана у комплекса правительственных зданий в Сухуме
Усилена охрана у комплекса правительственных зданий в Сухуме
В Парламенте республики в среду 3 ноября должно состоятся заседание сессии. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
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2021-11-03T11:44+0300
в абхазии
аслан бжания
дмитрий дбар
парламент
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Охрана выставлена у комплексов правительственных зданий в Сухуме – у Администрации президента, Кабинета министров и здания Парламента. В стенах Парламента сегодня проходит очередное заседание сессии. В повестке заседания внесение изменений в части регулирования проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы", а также в законы "О республиканском бюджете на 2021 год" и "О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2021 год".Планируется создание парламентской рабочей группы по разработке проектов законов о ветеранах, национально-освободительном движении и противодействии международной изоляции Республики Абхазия.Ранее Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии заявил, что 4 ноября намерен провести митинг в Сухуме с требованием отставки главы МВД республики Дмитрия Дбар. 3 ноября указом президента Аслана Бжания к исполнению своих обязанностей вернулся министр внутренних дел.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/bzhaniya-prizval-grazhdan-vozderzhatsya-ot-uchastiya-v-protestnoy-aktsii-4-noyabrya-1036174552.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/glava-sukhuma-otvetil-na-pismo-organizatorov-aktsii-protesta-4-noyabrya-1036176853.html
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аслан бжания, дмитрий дбар, парламент, стрельба в сухуме 30 сентября

Усилена охрана у комплекса правительственных зданий в Сухуме

11:10 03.11.2021 (обновлено: 11:44 03.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Комплекс правительственных зданий в Сухуме
Комплекс правительственных зданий в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Парламенте республики в среду 3 ноября должно состоятся заседание сессии.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Охрана выставлена у комплексов правительственных зданий в Сухуме – у Администрации президента, Кабинета министров и здания Парламента.
© Sputnik / Томас Тхайцук Комплекс правительственных зданий в Сухуме
Комплекс правительственных зданий в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Комплекс правительственных зданий в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Комплекс правительственных зданий в Сухуме
Комплекс правительственных зданий в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Комплекс правительственных зданий в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Комплекс правительственных зданий в Сухуме
Комплекс правительственных зданий в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Комплекс правительственных зданий в Сухуме
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Комплекс правительственных зданий в Сухуме
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Комплекс правительственных зданий в Сухуме
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Комплекс правительственных зданий в Сухуме
В стенах Парламента сегодня проходит очередное заседание сессии. В повестке заседания внесение изменений в части регулирования проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы", а также в законы "О республиканском бюджете на 2021 год" и "О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2021 год".
Планируется создание парламентской рабочей группы по разработке проектов законов о ветеранах, национально-освободительном движении и противодействии международной изоляции Республики Абхазия.
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