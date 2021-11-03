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https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/zhurnal-lancet-opublikoval-novuyu-statyu-ob-effektivnosti-sputnika-layt-1036179376.html
Журнал Lancet опубликовал новую статью об эффективности "Спутника Лайт"
Журнал Lancet опубликовал новую статью об эффективности "Спутника Лайт"
"Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T11:40+0300
2021-11-03T12:02+0300
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вакцинация
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Всемирно известный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью Центра имени Гамалеи об эффективности однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", пишет РИА Новости со ссылкой на РФПИ, спонсора исследованияВ статье говорится, что препарат демонстрирует высокий уровень безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ на COVID-19."Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета", – говорится в сообщении РФПИ.Более ранние исследования Центра Гамалеи, основанные на вакцинации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали эффективность вакцины в 70% против штамма "дельта" коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В группе людей до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%. При этом эффективность "Спутник Лайт" как бустера других вакцин составляет более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.В середине ноября Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/virusolog-obyasnila-pochemu-sputnik-layt-mozhno-ispolzovat-pri-pervichnoy-vaktsinatsii-1036173838.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/stalo-izvestno-kogda-v-abkhaziyu-postavyat-novuyu-partiyu-sputnik-v-1036172626.html
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россия, вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии

Журнал Lancet опубликовал новую статью об эффективности "Спутника Лайт"

11:40 03.11.2021 (обновлено: 12:02 03.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыездная вакцинация в салоне красоты в Новосибирске
Выездная вакцинация в салоне красоты в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
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"Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Всемирно известный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью Центра имени Гамалеи об эффективности однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", пишет РИА Новости со ссылкой на РФПИ, спонсора исследования
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В статье говорится, что препарат демонстрирует высокий уровень безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ на COVID-19.
"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета", – говорится в сообщении РФПИ.

Исследование подтвердило, что вакцина вызывает сильный иммунный ответ как у не переболевших коронавирусом, так и у переболевших. Большинство побочных эффектов, зафиксированных во время исследования, были легкими или умеренными, серьезных нежелательных побочных эффектов выявлено не было.

Более ранние исследования Центра Гамалеи, основанные на вакцинации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали эффективность вакцины в 70% против штамма "дельта" коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В группе людей до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%. При этом эффективность "Спутник Лайт" как бустера других вакцин составляет более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.
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Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.
В середине ноября Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.
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