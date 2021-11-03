https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/zhurnal-lancet-opublikoval-novuyu-statyu-ob-effektivnosti-sputnika-layt-1036179376.html

Журнал Lancet опубликовал новую статью об эффективности "Спутника Лайт"

Журнал Lancet опубликовал новую статью об эффективности "Спутника Лайт"

"Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T11:40+0300

2021-11-03T11:40+0300

2021-11-03T12:02+0300

россия

вакцинация

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Всемирно известный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью Центра имени Гамалеи об эффективности однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", пишет РИА Новости со ссылкой на РФПИ, спонсора исследованияВ статье говорится, что препарат демонстрирует высокий уровень безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ на COVID-19."Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета", – говорится в сообщении РФПИ.Более ранние исследования Центра Гамалеи, основанные на вакцинации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали эффективность вакцины в 70% против штамма "дельта" коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В группе людей до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%. При этом эффективность "Спутник Лайт" как бустера других вакцин составляет более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа. По состоянию на 28 октября, препаратом в Абхазии привились 3638 человек.В середине ноября Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/virusolog-obyasnila-pochemu-sputnik-layt-mozhno-ispolzovat-pri-pervichnoy-vaktsinatsii-1036173838.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/stalo-izvestno-kogda-v-abkhaziyu-postavyat-novuyu-partiyu-sputnik-v-1036172626.html

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россия, вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии