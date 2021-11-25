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https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/beslan-eshba-rasskazal-prezidentu-o-byudzhete-epidsituatsii-i-energetike-sukhuma-1036483509.html
Беслан Эшба рассказал президенту о бюджете, эпидситуации и энергетике Сухума
Беслан Эшба рассказал президенту о бюджете, эпидситуации и энергетике Сухума
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Сухума. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T16:55+0300
2021-11-25T17:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Годовой план бюджета Сухума составляет один миллиард 182 миллиона рублей, собственные доходы составили один миллиард 147 тысяч рублей, заявил на совещании с президентом глава столичной администрации Беслан Эшба.Доходная часть составила 949 миллионов рублей - это 102% от плана, 938 миллиона 843 тысячи рублей составили налоговые платежи. Динамика роста по сравнению с 2020 годом 114,8 процентов. При этом Беслан Эшба отметил, что общая сумма налоговых задолженностей составляет 495 миллионов 500 тысяч рублей. Налоговые платежи от юридических и индивидуальных лиц составили 24 миллиона рублей.Расходная часть выполнена на 91,1 процент - израсходовано 899 миллионов 648 тысяч рублей. Также Беслан Эшба рассказал, что для столичного АТП приобретены специальные счетчики, которые будут установлены в автобусы и троллейбусы, чтобы установить точный пассажиропоток и разработать правильную тарифную политику.По словам главы администрации города, в столице живут порядка 80 000 человек, порядка 38 000 человек трудоспособны, 8700 школьников, в детских садах обучаются 1997 человек. По словам Эшба, необходимо строить сады еще на 500 детей. В столице 15 школ. Средняя заработная плата педагога - 16 600 рублей. Бюджет сферы образования 427 миллионов.Пенсионеров насчитывается 11 180 человек, 1130 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, трое участников Великой Отечественной войны. Юридических лиц 1269, в них трудятся более 8000 человек, в Сухуме 2500 предпринимателей, 5700 сотрудников бюджетных организаций и 3649 человек получают заработную плату из бюджета администрации Сухума. Общее количество заболевших коронавирусом в Сухуме 12 879 человек, сейчас заражены более 700 человек, 381 человек на изоляции, за последнюю неделю заболели 230 человек. Вакцинировано 5649 человек. Медперсонал учреждений Сухума насчитывает 567 человек, средняя заработная плата врачей - 23 тысяч рублей, среднего медперсонала - 14 000 рублей, младшего медперсонала - 10 000 рублей. Из местного бюджета на медицину за год выделено более 172 миллионов рублей. По словам Беслана Эшба, в Сухуме 26000 абонентов, потребителей света, собираемость в месяц составляет примерно 8-9 миллионов рублей. Общая собираемость около 40 процентов. Глава столицы также сообщил, что по путевкам Сухум с начала года посетило 18000 человек, с многодневным отдыхом в городе побывали более 25 000 человек. Эшба отметил, что за 2021 год было зарегистрировано 168 преступлений, раскрыто 151. Тяжких преступлений 55, раскрыты 46. ДТП со смертельным исходом одно. Зарегистрировано 8599 нарушений правил дорожного поведения. По словам Эшба, всего от ГАИ Сухума поступило в местный бюджет 10 миллионов 640 тысяч рублей. Глава сухумской администрации рассказал, что к завершению близится строительство бассейна в Сухуме, на 80 процентов завершена облицовка. Планируется, что бассейн откроется к лету 2022 года. Также завершена первая стадия исследований по реконструкции причала на набережной Махаджиров. По словам Эшба, проектные документы будут готовы к концу января 2022 года, после чего перейдут к ремонтным работам. Эшба отметил, что объект может быть сдан к концу лета 2022 года. В середине 2022 года будет подготовлена цифровая модель Сухума.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/gorsobranie-sukhuma-otklonilo-predlozhenie-o-povyshenie-tarifa-na-proezd-v-trolleybuse-1036224249.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/ashuba-rasskazal-ob-organizatsii-pitaniya-stolichnykh-shkolnikov--1036406508.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/v-sukhume-vyyavleno-18-narusheniy-po-podklyucheniyu-k-trekhfaznym-liniyam-1036364319.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210322/Stalo-izvestno-kak-budet-rabotat-Sukhumskiy-olimpiyskiy-basseyn-posle-otkrytiya-1032060482.html
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аслан бжания, беслан эшба, сухум

Беслан Эшба рассказал президенту о бюджете, эпидситуации и энергетике Сухума

16:55 25.11.2021 (обновлено: 17:09 25.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Эшба
Беслан Эшба - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Сухума.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Годовой план бюджета Сухума составляет один миллиард 182 миллиона рублей, собственные доходы составили один миллиард 147 тысяч рублей, заявил на совещании с президентом глава столичной администрации Беслан Эшба.
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Доходная часть составила 949 миллионов рублей - это 102% от плана, 938 миллиона 843 тысячи рублей составили налоговые платежи.
Динамика роста по сравнению с 2020 годом 114,8 процентов.
При этом Беслан Эшба отметил, что общая сумма налоговых задолженностей составляет 495 миллионов 500 тысяч рублей.
Налоговые платежи от юридических и индивидуальных лиц составили 24 миллиона рублей.
Расходная часть выполнена на 91,1 процент - израсходовано 899 миллионов 648 тысяч рублей.
Двадцать миллионов 700 тысяч рублей были направлены на ликвидацию последствий стихии.
Также Беслан Эшба рассказал, что для столичного АТП приобретены специальные счетчики, которые будут установлены в автобусы и троллейбусы, чтобы установить точный пассажиропоток и разработать правильную тарифную политику.
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По словам главы администрации города, в столице живут порядка 80 000 человек, порядка 38 000 человек трудоспособны, 8700 школьников, в детских садах обучаются 1997 человек. По словам Эшба, необходимо строить сады еще на 500 детей.
В столице 15 школ. Средняя заработная плата педагога - 16 600 рублей. Бюджет сферы образования 427 миллионов.
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Пенсионеров насчитывается 11 180 человек, 1130 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, трое участников Великой Отечественной войны. Юридических лиц 1269, в них трудятся более 8000 человек, в Сухуме 2500 предпринимателей, 5700 сотрудников бюджетных организаций и 3649 человек получают заработную плату из бюджета администрации Сухума.
Общее количество заболевших коронавирусом в Сухуме 12 879 человек, сейчас заражены более 700 человек, 381 человек на изоляции, за последнюю неделю заболели 230 человек. Вакцинировано 5649 человек.
Медперсонал учреждений Сухума насчитывает 567 человек, средняя заработная плата врачей - 23 тысяч рублей, среднего медперсонала - 14 000 рублей, младшего медперсонала - 10 000 рублей. Из местного бюджета на медицину за год выделено более 172 миллионов рублей.
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По словам Беслана Эшба, в Сухуме 26000 абонентов, потребителей света, собираемость в месяц составляет примерно 8-9 миллионов рублей. Общая собираемость около 40 процентов.
Глава столицы также сообщил, что по путевкам Сухум с начала года посетило 18000 человек, с многодневным отдыхом в городе побывали более 25 000 человек.
Эшба отметил, что за 2021 год было зарегистрировано 168 преступлений, раскрыто 151. Тяжких преступлений 55, раскрыты 46. ДТП со смертельным исходом одно. Зарегистрировано 8599 нарушений правил дорожного поведения. По словам Эшба, всего от ГАИ Сухума поступило в местный бюджет 10 миллионов 640 тысяч рублей.
Глава сухумской администрации рассказал, что к завершению близится строительство бассейна в Сухуме, на 80 процентов завершена облицовка. Планируется, что бассейн откроется к лету 2022 года.
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Также завершена первая стадия исследований по реконструкции причала на набережной Махаджиров. По словам Эшба, проектные документы будут готовы к концу января 2022 года, после чего перейдут к ремонтным работам. Эшба отметил, что объект может быть сдан к концу лета 2022 года.
К концу 2021 года будет полностью освещена телевизионная вышка. Кроме того, планируется облицовка домов 189 и 190 на улице Эшба.
В середине 2022 года будет подготовлена цифровая модель Сухума.
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