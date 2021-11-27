https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/podem-samshita-problemy-i-uspekhi-intervyu-glavy-pitsundy-1036494034.html

Подъем самшита, проблемы и успехи: интервью главы Пицунды

Подъем самшита, проблемы и успехи: интервью главы Пицунды

Глава администрации Пицунда Руслан Хунцария ответил на вопросы ведущей радио Sputnik Абхазия Беллы Кварчия. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

пицунда

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О том, есть ли надежда на возрождение самшита после тотальной гибели этого дерева в Пицунде, какие в городе проводятся ремонтные работы и какие задачи ставит перед собой руководство, как молодежь помогает властям и каким выдался минувший курортный сезон, читайте в интервью Руслана Хунцария.- Вы не так давно приступили к работе главы администрации Пицунды. Скажите, какой у вас был опыт работы до назначения и помогает ли это в том, что вы делаете сейчас?- Указом президента я приступил к работе 14 июня. До этого был главой администрации села Лдзаа. Конечно, я набрал там опыта и это очень сильно помогает мне сейчас.- С чего вы начали и думали ли вы тогда о том, что это будет легко или наоборот тяжело? С какими чувствами вы шли на эту работу?- Я вышел на работу в разгар сезона (курортного - прим.) и действительно было сложно. К нам должны были приехать рабочие из средней Азии, но ограничения (в связи с пандемией коронавируса – прим.) не дали такую возможность. Благодаря слаженной работе сотрудников УГХ и также администрации города, совместными усилиями, можно сказать, что мы справились на "хорошо".Если по штату у нас уборкой города должны были заниматься 32 человека, то в тот период работали всего восемь человек. Да, были определенные сложности, но мы справились. Руководство Гагрского района подарило нам одну единицу техники для вывоза бытовых отходов. Наша техника была старой и часто ломалась. Доставляла неудобства.- Каким выдался курортный сезон для Пицунды и, может быть, нам сейчас удастся подвести его итоги?- Если честно, никто не ожидал, что сезон будет таким насыщенным. Такого наплыва туристов у нас не было около 30 лет. В Пицунде отдохнуло примерно 170 тысяч туристов, не считая однодневных экскурсионных маршрутов.К нехватке рабочей силы актив города из числа молодежи отнеслись с пониманием и встали рядом с нами. У нас в городе есть женский совет, и они неоднократно оказывали материальную помощь нашей больнице, гудаутскому ковидному госпиталю.У нас в основном туристическая индустрия и пока, как я вижу, развивают только ее. Сельское хозяйство, к сожалению, не только в Пицунде, но и по Абхазии в плохом состоянии.- Наверняка, большая часть туристов отдыхают в "Курорте Пицунда". Как в этом году поработал этот объект, и много ли за последнее время туристических объектов появилось в Пицунде?- За последние два года не сказал бы, что много. 2020 год можно считать провальным. В этом году, слава Богу, Гагрский района план по бюджету перевыполнил, если не ошибаюсь, на 90 миллионов рублей.- Какие еще усилия необходимо предпринимать для развития туристической сферы?- Естественно, нужно благоустроить город, привлечь туда специалистов. У нас, к сожалению, нет стабильности в стране, и инвесторы боятся, а их нужно привлечь. Это серьезная "подножка" для нашей республики.Но при этом планируется строительство некоторых объектов. Недавно президент страны озвучил на совещании о строительстве курортно-санаторного комплекса вблизи "Самшитовой рощи" - между ней и "Литфондом". Приступить к работам планируют в 2023 году.Для привлечения еще большего количества туристов нужно строить красивые отели, курортные комплексы, приводить порядок в город. Нужны очень большие средства и к этому надо стремиться. Есть цель, есть желание и, надеюсь, мы к этому придем.- В этом году Пицунда заработала больше, чем обычно. На какие цели в первую очередь деньги будут направлены?- Не только Пицунда, но и вся Абхазия в этом году заработала, к счастью, но денег много не бывает. Помимо того, что заложено в бюджете на текущие расходы, будут еще выделяться средства на благоустройство. Нужно поменять тротуарную плитку в центре, в микрорайонах , нужно заасфальтировать дорогу. Обязательно нужно посадить кипарисы в центре города. Очень много кипарисов высохло. Также нужно сажать пальмы, решить вопрос с бродячим скотом, с которыми мы мучаемся каждый вечер.Ремонт дорог запланировано из средств бюджета. В Пицунде мы регулярно проводим ямочные работы, но уже желательно провести капитальные работы и закрыть этот вопрос. После этого надо будет положить тротуарную плитку. Сейчас ведется укладка плитки по улице Агрба. Материальную помощь в этом нам оказал РУП "Курорт Пицунда". На сумму два миллиона рублей они закупили материал – бордюры и брусчатку. Остальные расходы оплатит город. Эту сумму для города собрали молодые ребята – хозяева отелей, ресторанов и кафе.По Инвестиционной программе в 2023 году планируется реконструкция Дома культуры Пицунды. В 2000-х годах там произошел пожар. Не могу сказать, было ли это поджогом или причина в коротком замыкании. Сказать стоимость объекта пока не готов. Объект не такой большой, как Государственная филармония, но рассчитан он на 350 мест. Он необходим городу.- Строительство такого объекта очень важно для молодежи. Как вы выстраиваете отношения с молодежью, как взаимодействуете с ними и с другими жителями Пицунды?- Молодежь нельзя недооценивать. С ними обязательно нужно советоваться и они готовы встать рядом. Мы в тесном взаимодействии с молодежью. У нас есть молодежная организация по содействию развитию города, и мы с ними сотрудничаем.- Сейчас вся Абхазия испытывает неудобства с электроэнергией. Как в этой отрасли обстоят дела в Пицунде?- Да, электричество выключают часто. При советском союзе все коммуникации и объекты строились на 50 лет, и они уже истекли. Нужно обновлять. Конечно, отключения света создают определенные неудобства, особенно в многоквартирных домах. Если раньше было централизованное отопление, то сегодня люди пользуются кондиционерами, электрическими обогревателями. Сечение проводов не выдерживают, горят считки, и мы каждый день сталкиваемся с этой ситуацией.Собираемость оплаты за электроэнергию в Пицунде составляет около 74%. Это юрлица и физлица. Можно сказать, что это хорошие показатели. Деньги собирает контролер – это сотрудник "Черноморэнерго", который прикомандирован к нам с гагрского филиала. Конечно, нужно встать рядом и помочь ему. Сами сотрудники "Черноморэнерго" могут не справиться, так как перед ними много задач.- Какова ситуация с водоснабжением и какое качество воды?- Вода у нас очень чистая. Проблем с водой ни зимой, ни летом нет. Бывают какие-то аварийные ситуации, но очень редко. На один, два или три часа может быть отключение, но это очень редко. Обслуживает сферу водоснабжения "Курорт Пицунда".- Насколько я знаю, у вас поделены хозяйственные функции с "Курортом Пицунда" и администрацией. Вы координируете свои действия друг с другом?- Обязательно. А, как иначе. Они серьезная организация и мы помогаем друг другу. Между нами есть понимание, мы видимся каждый день, озвучиваем проблемы. Не хочу забегать вперед, но планов очень много.- Говоря о Пицунде, нельзя не затронуть вопрос заповедника. Как вы оцениваете его состояние, и какая работа по поддержанию заповедника проводится?- Как всем известно, к большому сожалению, у нас высох самшит, но побеги этого дерева пошли. Есть надежда, что все возродится. В целом, конечно, нужно обновлять забор. Он устарел, на него падают деревья, снег и ломают его. Надо обязательно загородить заповедник.Руководство заповедника мне доложило о том, что там неоднократно высаживали молодые саженцы – сосны, самшит и они принялись.- Существует ли проблема с незаконной застройкой прибрежной территории? Если да, то, как она решается?- В период моей работы нарушений не было и обращений по ним тоже. Пара нарушений было в 2018 году, но незаконные постройки были снесены.- Какова эпидемиологическая обстановка в Пицунде?- 22 июня мы открыли дневной стационар при пицундской больнице. С того дня по сегодняшний день курс лечения в этом стационаре прошли более 600 человек. Знаете, многие лечатся дома. Они не говорят о своей болезни, скрывают. Это очень плохо. Приводит к летальным исходам.- Поговорим о сфере образования. Какая ситуация в этой сфере, хватает ли в Пицунде школ, детских садов?- У нас две школы – русская и абхазская. В абхазской школе учится 234 ребенка, работает 32 преподавателя. В русской школе преподают 30 человек, обучается 446 человек. Также есть абхазский детсад и в планах по Инвестпрограмме у нас открытие русского детского сада. Эти работы должны были быть давно завершены.

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