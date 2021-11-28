https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/besstrashnym-bortsam-s-kovid-zagovorom-pokazali-ikh-zhertv-1036511853.html

Бесстрашным борцам с ковид-заговором показали их жертв

Бесстрашным борцам с ковид-заговором показали их жертв

Мир строит баррикады, воздвигает барьеры и вводит карантин для тех, кто возвращается из поездок в страны, мгновенно ставшими "красными" из-за нового, еще более... 28.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-28T15:10+0300

2021-11-28T15:10+0300

2021-11-28T15:10+0300

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Мир действует так, как поступает любой человек, дом которого в опасности, а близким угрожает страшная смерть от удушья, пишет Елена Караева для РИА Новости.Решения принимаются, и их исполнение больше никем не обсуждается.Фраза о спасении жизней, чего бы это ни стоило, вновь главный девиз для медиков.Накануне день перестал быть томным для всех, кроме группы удальцов, решивших явиться в Филатовскую больницу Москвы, в ковидное отделение, чтобы посмотреть, как, собственно, это самое спасение, когда с ценой усилий и нервов не считаются, выглядит.На самом деле.Не как это все смотрится, сидя на уютном диване в теплом доме, на экране телевизора или компьютера, а как это спасение пахнет, каких сил оно стоит, сколько слюны и мокроты нужно откачать до интубации, как ввести еще перед этим анестезирующие препараты, а заодно услышать, как аппаратура по поддержанию жизни пищит и звенит, призывая врачей и медсестер совершить еще одно усилие, ухватив практически за голые ноги ту или того, кто уже собрался уходить на тот свет.А пришедших антипрививочников врачи пригласили для того, чтобы противники вакцинации (не будем сейчас разбираться в оттенках их пропаганды отказа от профилактических инъекций противокоронавирусного препарата) посмотрели своими глазами на то, что они натворили.Если называть вещи своими именами, те, кто совершил деяние, пришли посмотреть, к чему оно привело.Если бы эта диванная тусовка, закоперщики которой — московская богема, попавшая в нее почти всегда из-за родственных связей и принадлежности к известным фамилиям, — обладала хоть каплей воспитания и умением рефлексировать не только на уровне размещения сториз в Инстаграме и постов в ФБ, эти удальцы, выслушав инструктаж медиков, надели бы требуемые СИЗ и пошли туда, где проходит линия между жизнью и смертью.Не на целлулоиде в кино, где отыгрывают кучу дублей, не на сцене, где спектакль играют в соответствии с афишным репертуаром, а туда бы они отправились, где люди погибают по-настоящему.Точность цитаты ими сказанного значения сегодня не имеет никакого, важна суть: когда страх парализует настолько, что уже не до гладких фраз, которые привычнее складывать, клацая по клаве или нацепив "звезду Давида" (оскорбив между делом еще и память жертв холокоста), произносить высокопарные речи о "сегрегации", в запасе остается только невразумительная публичная истерика, больше подобающая двухлетнему ребенку, к тому же дурно воспитанному, чем блогерам, как они сами уверяют, с убеждениями, знанием и даже талантом.Любая фронда, если это фронда, а не поза в поисках дешевой популярности, предполагает наличие не только доводов, но и умения их защитить публично, и, главное, знаний, хотя бы самых поверхностных, о том, против чего протестуешь.Второе, что фронда предполагает в том цивилизованном мире, в котором эти "ломы" хотят жить и на который периодически ссылаются — это готовность к дискуссии с оппонентами. В том числе и на условиях оппонентов, порой в обстановке, далекой от психологического комфорта.Ни к первому, ни ко второму эта компания "ковид-гопников" оказалась не то что не готова, она просто убежала, поняв, что не выдержит не только обычного диалога с медиками, но и того, что увидит.Одно дело — посмотреть, что такое интубация и прон-позиция (это когда лежишь на животе чтобы облегчить работу ИВЛ и обеспечение легких кислородом), и совсем другое — сидеть в гостиной с модным дизайнерским интерьером и рассуждать со своими подписчиками о том, что "здоровый образ жизни защищает от заражения".Когда реальность, которая двоична и бинарна — либо пациента с того света вытягивают, либо не вытягивают, — вступает в свои права, то тут уже такая может ревизия сказанного начаться, такая переоценка ценностей произойти, что и эти самые "ковид-гопники" сами помчатся в ближайшую клинику и, чем черт не шутит, в саму "Гамалею", чтобы уколоться той самой вакциной, которая была им столь ненавистна до этого, а ограничения для непривитых немедленно окажутся с их точки зрения и правильными, и верными, поскольку сохраняют жизни.Все, любые, в том числе и антиваксерские.Накануне мы видели все то, что наша цивилизация и культура отрицают и презирают: мы стали свидетелями оскорбительного поведения в отношении врачей, мы увидели, чего стоят все слова, вся эта болтовня про то, что "ковид специально распыляют с помощью аэрозолей", мы оценили уровень аргументов "ковид-гопников", перед нашими глазами предстали невежество, мракобесие и трусливая коллективная глупость.На войне, где на линии фронта — медики, ученые, специалисты, вся наша великолепная гвардия спасателей и спасителей, которой мы, чтобы выжить самим и чтобы помочь выжить другим, должны помогать и поддерживать.Ну а "ковид-гопников", эти суммы пикселей, как пишут в энторнетиках, мы просто забаним.Из чувства самосохранения, во-первых, и брезгливости, во-вторых.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/mediki-iz-yuar-rasskazali-kakaya-kategoriya-okazalas-uyazvimoy-dlya-novogo-shtamma-covid-19-1036510533.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/opublikovano-pervoe-izobrazhenie-belka-omikron-shtamma-koronavirusa-1036507713.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/v-voz-vydvinuli-gipotezu-proiskhozhdeniya-omikron-shtamma-koronavirusa-1036505289.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/omikron-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-1036499032.html

россия

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

в мире, россия, вакцинация, колумнисты, мировая пандемия коронавируса covid-19