https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/eto-uzhe-fakt-korporatsii-ispolzuyut-virus-dlya-zakhvata-mira-1036683703.html

Это уже факт: корпорации используют вирус для захвата мира

Это уже факт: корпорации используют вирус для захвата мира

Американские интернет-пользователи мрачно шутят, что новый штамм коронавируса "убил пока меньше народу, чем Алек Болдуин" (напомним, что голливудский артист... 11.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-11T10:27+0300

2021-12-11T10:27+0300

2021-12-11T10:53+0300

в мире

колумнисты

коронавирус - 2021

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Американские интернет-пользователи мрачно шутят, что новый штамм коронавируса "убил пока меньше народу, чем Алек Болдуин" (напомним, что голливудский артист недавно застрелил на съемках женщину). Тем не менее "омикрон" уже успел наделать дел, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.С десятком африканских стран было прекращено авиасообщение. Только начавший приподниматься там туризм опять рухнул. Одновременно стали прерываться цепочки поставок, отсюда дефицит, рост цен, нехватка еды. Экономика и так небогатых стран вновь оказалась там, где она находилась все время пандемии, — на дне.Фактически обнаружение "омикрона", опасность которого пока совершенно непонятна ученым, стало поводом для "золотого миллиарда" наложить санкции на развивающиеся страны. На какой-то период их буквально выгнали вон из глобальной экономики.Противоречиво выглядит сам список стран, подвергшихся ограничениям. "Омикрон" был впервые обнаружен южноафриканскими учеными. Там со времен апартеида сохранилась неплохая медицина, и с коронавирусом она справляется вполне успешно: куда лучше, чем в Италии или Франции. За открытие нового штамма, который гуляет сейчас по всему миру, ЮАР и наказали."Наши ученые проявили ответственность, срочно информировали всех о новом штамме, и какой результат?! — негодует президент страны Сирил Рамафоса. — Северные страны запретили сообщение с нами, чтобы наказать за нашу научную непогрешимость!"Совершенно непонятным образом под раздачу попала Малави: на момент объявления санкций в этой стране было меньше двадцати случаев заражения "омикроном". Ну и совершенно удивительно выглядит в списке Гонконг. Это и не Африка вовсе, и случаев заражения там было всего два на семь с половиной миллионов человек.У ВОЗ есть три категории для штаммов коронавируса. "Для мониторинга", "представляющие интерес" и "представляющие опасность". "Омикрон" был занесен сразу в третью категорию, хотя действительно пока уступает по числу жертв даже Алеку Болдуину.Все это невольно порождает подозрения, что тяжелое заболевание эксплуатируется разными интересантами в своих целях.Давайте вспомним, какие самые популярные штаммы коронавируса попадали в заголовки мировых СМИ за последний год. Индийский, бразильский, южноафриканский. Самому первому штамму долго пытались приписать китайское происхождение. Китайцы боролись как львы, но британские и американские таблоиды до сих пор продолжают ласково называть COVID-19 "китайским вирусом".То есть список главных штаммов, признанных ВОЗ опасными, точь-в-точь совпадает со списком стран — членов БРИКС, за исключением России. Это те государства, которые пытаются вести свою суверенную политику, в частности борются с засильем американских корпораций, фармацевтических и не только.Вот США провоцируют торговую войну против Китая и практически сразу же начинают навязывать миру версию о китайском происхождении коронавируса. Весной 2021 года Индия тестирует свою национальную вакцину, и в это время англо-саксонские СМИ начинают публиковать страшилки об индийском штамме. Помните эти жуткие кадры: горы трупов, дым от сгорающих тел, переполненные больницы? При этом никто как бы не замечает, что больницы в Индии переполнены традиционно, а ритуальное кремирование покойников — часть обычного местного уклада.Жаир Болсонару активно уводит экономику своей огромной страны из-под контроля американских корпораций, выстраивая вместо этого масштабное сотрудничество с Китаем. За это американские масс-медиа демонизируют его хуже, чем Трампа. И тут как нельзя кстати возникает тема с бразильским штаммом.Та же история и с президентом ЮАР. Сирил Рамафоса активно борется с "вакцинным империализмом" американских фармкомпаний. Он имеет смелость заявлять, что благотворительные подачки Африке не нужны. Что страны, даже самые бедные, должны получить возможность самостоятельно производить и распределять у себя вакцины. А для этого западная Big Pharma должна поделиться с ними своими технологиями. Этот процесс могла бы организовать ВОЗ, а ВТО следовало бы ради спасения миллионов отказаться от своей нормы по защите авторских прав.Эту революционную идею Сирил Рамафоса озвучил на сентябрьском саммите по COVID-19, организованному Джо Байденом. Весь саммит тогда свелся к тому, что президент США рекламировал американские вакцины и обещал поставить их буквально всем, кто этого хочет и не хочет. Все выступавшие — премьер-министры и президенты разных стран — почтительно его благодарили. Выступление президента ЮАР выглядело просто бунтом на корабле. И вот не прошло и пары месяцев, как появился южноафриканский штамм.При этом никто словно в упор не видит очевидного факта. Абсолютный чемпион мира по заражениям и смертям от коронавируса — это Соединенные Штаты Америки. Страна бьет все антирекорды смертности и заболеваемости, буквально геноцидит свое население. Тем не менее американский штамм, по мнению ВОЗ, никакой опасности не представляет. Раньше он был в списке "представляющих интерес", потом перекочевал в "список для мониторинга".В общем, складывается парадоксальная ситуация. Западные страны запасают впрок миллиарды доз вакцин. В это время жителям стран Африки прививаться нечем: на сегодня из них вакцинировано всего 7 процентов (по сравнению с 66 процентами вакцинированных в ЕС). Натурально, они болеют, и тут-то западные страны дополнительно наказывают их, закрывая границы. В дополнение к разрушенным жизням им еще и рушат экономику. "Вакцинным апартеидом" справедливо называют такое положение дел лидеры африканских стран. А правозащитники отмечают, что такая политика — это новая версия колониализма.Теоретически ВОЗ и ее гендиректор Тедрос Гебрейесус все время призывают к справедливому распределению вакцин. Однако никакого реального результата эти призывы не приносят. Это тоже изрядно раздражает жителей Черного континента. Африка вообще находится в традиционно сложных отношениях с ВОЗ.И местные элиты, и местное население подозревают, что женевская организация попала в излишне сильную зависимость от своих американских спонсоров. Некоторые основания для таких подозрений есть. Еще в 2017 году американское издание Politico выпустило расследование: "Знакомьтесь, Билл Гейтс — самый могущественный доктор в мире." Источник в ВОЗ рассказал журналистам о поистине королевских почестях, которые оказывают в Женеве американскому олигарху, крупнейшему частному спонсору ВОЗ. "Ни один кандидат на пост гендиректора не может добиться успеха, пока не получит одобрения от Гейтса", — прозвучала тогда характерная фраза. Через два месяца после выхода статьи гендиректором ВОЗ стал Тедрос Гебрейесус.Лично к нему у некоторых африканцев тоже есть претензии. До того, как стать министром здравоохранения Эфиопии, господин (вернее, товарищ) Гебрейесус состоял в леворадикальной националистической партии "Фронт освобождения тыграев".Политические противники утверждали, что в борьбе за власть тыграи массово сгоняли с земли, обрекая на голодную смерть, представителей народности амхара. Когда же партия захватила власть в стране и Тедрос Гебрейесус стал министром здравоохранения, представители амхара обвиняли его в прямом геноциде. Кстати, именно в это самое время он и наладил связи с Биллом Гейтсом. Возможно, это все клевета его врагов, однако человек с такой экзотической биографией довольно странно смотрится во главе Всемирной организации здравоохранения.Чем вся эта история важна для России? Она наглядно демонстрирует деградацию международных институтов, контроль над которыми постоянно пытаются перехватить американские партнеры. Мы ведь уже много раз такое проходили.Сначала попали в лохотрон под названием "займы от МВФ". Еле-еле расплатились по долгам и, только сделав это, сумели вернуть себе реальный суверенитет. Потом годами пытались встроиться в ВТО. Встроились, многим при этом пожертвовав, играем по правилам, казалось бы, вот оно счастье. Но нет, вопреки всем правилам и нормам ВТО, нашу страну обложили откровенно незаконными санкциями и продолжают придумывать все новые. Как это все сочетается с идеей свободного рынка, основополагающей для ВТО? Да кому какое дело?Ровно так же происходит с международными спортивными организациями. Россия честно платит взносы, выполняет все требования, российские спортсмены сдают пробы на допинг уже в круглосуточном, казалось бы, режиме. Но нет, издевательские, нарочито абсурдные санкции поджидали нас и здесь.Теперь вот мы с трепетом ждем, когда же ВОЗ одобрит "Спутник V" — первую в мире и лучше всех себя зарекомендовавшую вакцину от коронавируса. Опять играем по правилам, которые придумали не мы и которые могут быть переписаны в любой момент. Надо ли говорить о том, что американские вакцины ВОЗ одобрила в первую очередь?Речь не о том, чтобы "обидеться" и выйти из всех международных институтов. Это только в воспаленных мечтах отдельных патриотов Россия огораживается от всего мира и сидит сама по себе. Нет, будучи частью глобального мира, нужно понимать, что все его международные организации лишь инструменты управления. За них нужно бороться, с ними нужно работать — ну к примеру, так, как это делают китайские товарищи. И не допускать того, чтобы почтенные организации, щедро спонсируемые всеми странами мира, были на побегушках у американских бизнесменов. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, колумнисты, коронавирус - 2021