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Нагрузка на Гагрскую ЦРБ увеличилась после отбытия российского ковид-госпиталя

Нагрузка на Гагрскую ЦРБ увеличилась после отбытия российского ковид-госпиталя

В Гагрской центральной районной больнице ощущается острая нехватка медперсонала, в особенности реаниматологов и анестезиологов. 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T20:15+0300

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Нагрузка на Гагрскую ЦРБ увеличилась после отбытия российского военного мобильного госпиталя, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замглавы Гагрского района Алхас Барциц."Завершилось пребывание на территории республики военного госпиталя, который брал на себя большой фронт работы. С их отбытием мы по линии ЦРБ сразу почувствовали дополнительную нагрузку. На пять-семь человек больше пациентов обращается", - сказал он.При этом в районе низкий уровень вакцинации - всего 1400 человек привилось от ковида из более 30-тысячного населения района."По факту в зимний период находятся в Гагрском районе более 30 тысяч человек. Это мизерный процесс. Надо как-то всем вместе об этом позаботиться, чтобы более активно проходила вакцинация", - подчеркнул замглавы Администрации.Барциц также отметил, что в Гагрской центральной районной больнице ощущается острая нехватка медперсонала, в особенности реаниматологов и анестезиологов.Ранее проблему нехватки специалистов заявляла и главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия.Барциц рассказал о том, что в медучреждение было вложено немало средств, чтобы привести его в надлежащий вид и создать нормальные условия, для того чтобы жители Гагрского района и гости могли обращаться в районную больницу, сдавать тест и не были вынуждены обращаться в Гудаутский стационар или выезжать за пределы республики. "За счет средств местного бюджета и Министерства финансов была увеличена зарплата работникам здравоохранения до 20%. Средняя зарплата медиков сейчас 19 тысяч 100 рублей. Нами был произведен ремонт отделения лаборатории. Нами было отремонтировано помещение на 4 миллиона 200 тысяч рублей. Сегодня эта лаборатория функционирует. Что касается самого ковид-отделения, нами была проведена работа по установлению централизованной подачи кислорода. Нашим медикам приходилось прилагать много усилий, чтобы менять кислородные баллоны. На это было потрачено 2 миллиона 100 тысяч рублей. Сейчас планируется закупка стационарного газификатора. У нас будет стационар с кислородом", - сообщил Замглавы Гаграского района.По его словам, в Гагрской ЦРБ сейчас есть возможность увеличивать места в ковид-отделении. Но в летний период, с большим потоком туристов, многократно учащаются случаи ротавируса и других инфекционных заболеваний, и тогда физически негде будет принимать пациентов, отметил Барциц.

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