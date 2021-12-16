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Нагрузка на Гагрскую ЦРБ увеличилась после отбытия российского ковид-госпиталя
Нагрузка на Гагрскую ЦРБ увеличилась после отбытия российского ковид-госпиталя
В Гагрской центральной районной больнице ощущается острая нехватка медперсонала, в особенности реаниматологов и анестезиологов. 16.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-16T20:15+0300
2021-12-16T20:15+0300
2021-12-16T20:15+0300
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Нагрузка на Гагрскую ЦРБ увеличилась после отбытия российского военного мобильного госпиталя, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замглавы Гагрского района Алхас Барциц."Завершилось пребывание на территории республики военного госпиталя, который брал на себя большой фронт работы. С их отбытием мы по линии ЦРБ сразу почувствовали дополнительную нагрузку. На пять-семь человек больше пациентов обращается", - сказал он.При этом в районе низкий уровень вакцинации - всего 1400 человек привилось от ковида из более 30-тысячного населения района."По факту в зимний период находятся в Гагрском районе более 30 тысяч человек. Это мизерный процесс. Надо как-то всем вместе об этом позаботиться, чтобы более активно проходила вакцинация", - подчеркнул замглавы Администрации.Барциц также отметил, что в Гагрской центральной районной больнице ощущается острая нехватка медперсонала, в особенности реаниматологов и анестезиологов.Ранее проблему нехватки специалистов заявляла и главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия.Барциц рассказал о том, что в медучреждение было вложено немало средств, чтобы привести его в надлежащий вид и создать нормальные условия, для того чтобы жители Гагрского района и гости могли обращаться в районную больницу, сдавать тест и не были вынуждены обращаться в Гудаутский стационар или выезжать за пределы республики. "За счет средств местного бюджета и Министерства финансов была увеличена зарплата работникам здравоохранения до 20%. Средняя зарплата медиков сейчас 19 тысяч 100 рублей. Нами был произведен ремонт отделения лаборатории. Нами было отремонтировано помещение на 4 миллиона 200 тысяч рублей. Сегодня эта лаборатория функционирует. Что касается самого ковид-отделения, нами была проведена работа по установлению централизованной подачи кислорода. Нашим медикам приходилось прилагать много усилий, чтобы менять кислородные баллоны. На это было потрачено 2 миллиона 100 тысяч рублей. Сейчас планируется закупка стационарного газификатора. У нас будет стационар с кислородом", - сообщил Замглавы Гаграского района.По его словам, в Гагрской ЦРБ сейчас есть возможность увеличивать места в ковид-отделении. Но в летний период, с большим потоком туристов, многократно учащаются случаи ротавируса и других инфекционных заболеваний, и тогда физически негде будет принимать пациентов, отметил Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/mobilnyy-gospital-minoborony-rossii-otbyl-iz-abkhazii-posle-4-mesyatsev-raboty-1036739195.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/glavnyy-chetverg-bartsits-o-gagre-segodnya-i-zavtra--1036745800.html
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новости, гагрский район, коронавирус - 2021
Нагрузка на Гагрскую ЦРБ увеличилась после отбытия российского ковид-госпиталя
В Гагрской центральной районной больнице ощущается острая нехватка медперсонала, в особенности реаниматологов и анестезиологов.
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Нагрузка на Гагрскую ЦРБ увеличилась после отбытия российского военного мобильного госпиталя, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замглавы Гагрского района Алхас Барциц.
"Завершилось пребывание на территории республики военного госпиталя, который брал на себя большой фронт работы. С их отбытием мы по линии ЦРБ сразу почувствовали дополнительную нагрузку. На пять-семь человек больше пациентов обращается", - сказал он.
При этом в районе низкий уровень вакцинации - всего 1400 человек привилось от ковида из более 30-тысячного населения района.
"По факту в зимний период находятся в Гагрском районе более 30 тысяч человек. Это мизерный процесс. Надо как-то всем вместе об этом позаботиться, чтобы более активно проходила вакцинация", - подчеркнул замглавы Администрации.
Барциц также отметил, что в Гагрской центральной районной больнице ощущается острая нехватка медперсонала, в особенности реаниматологов и анестезиологов.
"У нас нет профильных специалистов, которые могли бы эти вакансии заполнить. С этим испытываем огромные проблемы. Но несмотря на это, мы нашли выход: у нас есть студенты, которые получают образование в России. Мы такую программу наметили - за счет бюджетных средств берем на себя обязательства оплатить их учебу, по возвращении они будут работать в нашей районной больнице", - пояснил Барциц.
Ранее проблему нехватки специалистов заявляла и главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия.
Барциц рассказал о том, что в медучреждение было вложено немало средств, чтобы привести его в надлежащий вид и создать нормальные условия, для того чтобы жители Гагрского района и гости могли обращаться в районную больницу, сдавать тест и не были вынуждены обращаться в Гудаутский стационар или выезжать за пределы республики.
"За счет средств местного бюджета и Министерства финансов была увеличена зарплата работникам здравоохранения до 20%. Средняя зарплата медиков сейчас 19 тысяч 100 рублей. Нами был произведен ремонт отделения лаборатории. Нами было отремонтировано помещение на 4 миллиона 200 тысяч рублей. Сегодня эта лаборатория функционирует. Что касается самого ковид-отделения, нами была проведена работа по установлению централизованной подачи кислорода. Нашим медикам приходилось прилагать много усилий, чтобы менять кислородные баллоны. На это было потрачено 2 миллиона 100 тысяч рублей. Сейчас планируется закупка стационарного газификатора. У нас будет стационар с кислородом", - сообщил Замглавы Гаграского района.
По его словам, в Гагрской ЦРБ сейчас есть возможность увеличивать места в ковид-отделении. Но в летний период, с большим потоком туристов, многократно учащаются случаи ротавируса и других инфекционных заболеваний, и тогда физически негде будет принимать пациентов, отметил Барциц.