https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/polozhitelnoe-saldo-bank-abkhazii-podvel-itogi-2021goda-1036977956.html

Положительное сальдо: Банк Абхазии подвел итоги 2021года

Положительное сальдо: Банк Абхазии подвел итоги 2021года

2021 год для Банка Абхазии выдался одновременно и сложным, и простым. Но на фоне кризиса 2020 года, который был вызван началом пандемии, 2021-й, безусловно... 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T14:25+0300

2021-12-30T14:25+0300

2021-12-30T14:56+0300

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О том, каким выдался 2021-й для банковской сферы, какие новшества были введены и что планируют в 2022 году, читайте в материале Sputnik.SputnikНесмотря на то, что подводить итоги года немного преждевременно, по словам главы Банка Абхазии Беслана Барателиа, уже можно сделать вывод – результаты 2021-го по сравнению с 2020-м годом впечатляют. Это он объясняет последствиями пандемии. Прошлый год был финансово сложным для Абхазии из-за жестких ограничительных мер, закрытия границ и позднего начала турсезона. Пандемия была и в этом году, но уже на экономику Абхазии она оказала, можно сказать, положительный эффект. Большое количество туристов вынуждены были приезжать на отдых в Абхазию из-за отсутствия альтернативы, и это, как отмечает Барателиа, отразилось на бизнес-активности в стране и на банковской системе страны.Национальный банк Абхазии – не совсем классический банк. Он не эмиссионный, не печатает деньги. И потому количество денег в стране зависит лишь от платежного баланса – сколько денег поступило в Абхазию и сколько денег ушло.По итогам 2021 года, в Абхазию через банковские каналы поступило 45,8 миллиарда рублей. Это на 18,8 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году. Приток денег увеличился почти на 70%. Но вместе с тем увеличился и отток денег. Если в прошлом году он составлял 25 миллиардов 400 миллионов рублей, то в этом году - 40 миллиардов 900 миллионов рублей.Из поступивших в страну 45 миллиардов рублей бюджетные средства составляют всего 4,5 миллиарда, то есть всего 10%. Это те деньги, которые идут по линии помощи из Российской Федерации бюджету. А 90% денег - к бюджету не имеют никакого отношения."Что это за деньги? 12 миллиардов рублей пришли в Абхазию благодаря российским картам, которые здесь использовались для оплаты товаров и услуг, для снятия денег с банкоматов. 3,5 миллиарда рублей пришли пенсионерам непосредственно. И около 25 миллиардов рублей поступили на счета предпринимателей, которые обслуживаются в коммерческих банках. Это предприниматели, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, которые занимаются экспортными поставками, обслуживают свой бизнес и так далее", – пояснил Барателиа.Сбербанк и выход из кризисаВ Абхазии представлено 12 банков, из них 10 – коммерческих и два – расчетно-банковские кредитные организации. Если в прошлом году банковская система закрылась с убытком в 166 миллионов рублей, то в этом – с прибылью в 41 миллион рублей.Центральное место среди проблемных банков по-прежнему занимает Сбербанк, где с 2017 года была введена временная администрация, проведены реформы, менялась политика банка в сфере кредитования. Благодаря всем этим результатам, в Сбербанке надеются уже по итогам 2021 года демонстрировать прибыль."Декабрь, думаю, будет прибыльным. Год будет либо прибыльным, либо с минимальным убытком. Это для Сбербанка колоссальное достижение, учитывая то, что прошлый год он закрыл с убытком в 150 миллионов рублей. В этом году, если мы заработаем даже миллион рублей, то это станет переломной точкой. Как я и говорил, год в плане движения денежных средств лучше", – отметил он.Ситуация в Сбербанке, по словам Барателиа, ощутимо стабилизировалась уже в начале этого года. Удалось устранить проблему дефицита денежных средств.Теперь же перед Сбербанком другая задача – выход банка в прибыль, и это делается благодаря политике кредитования. В Сбербанке, по словам Барателиа, реализовано несколько проектов – кредитование по пенсионному проекту, кредитование зарплатников, потребительское кредитование. Все это привело к тому, что кредитный портфель Сбербанка вырос. В 2021 году было выдано 5400 кредитов на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. И все это, как отмечает Барателиа, за счет привлеченных средств."По сути, собственными силами, без поддержки Национального банка, выдал (Сбербанк - прим.) 1 миллиард 200 миллионов кредитов. И в течение года погашено 950 миллионов рублей. Значительно улучшилось качество кредитного портфеля. Очень радует, что наши граждане, клиенты Сбербанка, стали лучше обслуживать кредит, стали своевременно возвращать деньги. Если буквально два года назад качественных кредитов было 23-24 %, то сегодня идеальных кредитов более 55 % кредитного портфеля. А если из этого портфеля убрать старые кредиты, которые были выданы 5-10 лет назад, то идеальными можно считать 83-84 %. Удается это за счет того, что кредитование обязательно обеспечивается поручительством, гарантиями. Практика показывает, что это не для галочки сделано, то есть люди понимают, что в случае несвоевременного обслуживания кредита, будет списана сумма со средств поручителя. Поэтому заемщики более ответственно относятся к обслуживанию кредита", – подчеркнул Беслан Барателиа.Кредитование идет и в коммерческих банках Абхазии, по словам Барателиа, объем займов в целом вырос на полтора миллиарда рублей. "Это достаточно большие суммы для Абхазии. Если раньше за кредитами обращались преимущественно физлица, то сегодня увеличивается доля обращения со стороны предпринимательского сектора. Это говорит о том, что деньги идут и на развитие экономики, что впоследствии может дать мультипликативный эффект", – добавил он.Планы на АПРАВ 2021 году через национальную платежную систему "АПРА" прошло около 25 миллиардов рублей. В прошлом году эта сумма составляла 17 миллиардов рублей, а в позапрошлом - 11 миллиардов рублей. При этом, как отмечает глава Нацбанка, увеличивается доля оплаты, а не снятия с банкоматов."Получается, что из суммы 25 миллиардов рублей 6,5 миллиарда – оплата по карте. Остальное – снятие с банкоматов. А по российским картам сегодня уже около 50 % приходится на оплату. Буквально два-три года назад 90-95 % российских карт обращались в банки для снятия наличных денег и только 5-10 % оплачивались по карте. Сегодня эти цифры уравнялись. Это связано с расширением инфраструктуры, увеличением количества POS-терминалов в магазинах, ресторанах и так далее. Очень радует другая тенденция, связанная с использованием карт АПРА при оплате. По итогам года почти полмиллиарда рублей прошло по картам АПРА для оплаты товаров и услуг в наших магазинах. Это говорит о том, что наши граждане постепенно приобщается к этой культуре", – сказал Беслан Барателиа.В 2021 году, как отметил глава Нацбанка Абхазии, была проведена колоссальная работа, направленная на запуск сервиса перевода с карты на карту. Пока сервис запущен в одностороннем порядке – переводить можно только с российской карты на АПРА. Но процесс еще не завершен. Уже в 2022 году будет открыта возможность переводить деньги с АПРА на российские карты."Это, конечно, удобно, тоже дополнительная опция, она сокращает время на походы в банк. Но и очень много людей просят, чтобы мы организовали и обратный функционал, то есть с карты АПРА можно было переводить на российскую карту. Над этим тоже идет работа. И она больше будет востребована, потому что, по нашим подсчетам, в 10 раз больше производятся перечисления за пределы Абхазии, чем в Абхазию. Банковской сфере это дает дополнительные комиссии за обслуживание и будет пополнять ресурсы для банков, с помощью которых банки смогут кредитовать", – подчеркнул Барателиа.В 2022 году Нацбанк Абхазии планирует реализовать ряд проектов. В первую очередь фрод-мониторинг, который в круглосуточном режиме будет мониторить транзакцию по картам в целях избежания мошеннических действий.В новом году внедрят и бесконтактную оплату по карте, которая будет в онлайн-режиме мгновенно проводить транзакцию. В дальнейшем это позволит банкам Абхазии внедрять полноценные мобильные приложения."В России и других странах мира граждане давно уже не пользуются картами, а расплачиваются в магазинах устройствами – телефоны, смартфоны, умные часы – можно будет оплатить с помощью приложения. Даже в этом году уже сталкивались с необходимостью внедрения бесконтактной оплаты, приезжали туристы, которые уже привыкли к тому, что у себя оплачивают бесконтактным способом, приезжают без карты. Речь идет о том, что будет запущено онлайн, транзакция мгновенно будет происходить. Онлайн-взаимодействие уже дальше позволит запустить коммерческим банкам полноценное приложение, и держатели карт АПРА смогут не только в банкоматах посмотреть остаток счета, но и через мобильное приложение, и через приложение они смогут переводить деньги и на другие карточки", – пояснил Барателиа.Еще одно новшество, которое планируют внедрить в 2022 году, – это возможность держателям карт АПРА расплачиваться в интернете."Опять же, после того как онлайн банк будет запущен, это даст возможность, не выходя из дома, расплачиваться за товары и услуги. Вот такой блок предстоит решить Национальному Банку. Здесь есть вопросы относительно легкие, а есть вопросы, которые требуют колоссальных вложений и финансовых, и технологических. И соответственно, разные сроки реализации. Весь объем мы планируем реализовать в 2022 году", – добавил Барателиа.

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