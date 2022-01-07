https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/luchshie-lyudi-rossii-veryat-v-kazakhstanskikh-posledovateley-igil-1037052755.html

Лучшие люди России верят в казахстанских последователей ИГИЛ*

Лучшие люди России верят в казахстанских последователей ИГИЛ*

Причины январской революционной вспышки в Казахстане не ясны, пишет автор РИА Новости. 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T16:05+0300

2022-01-07T16:05+0300

2022-01-07T16:05+0300

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То есть было очевидно, и давно, что не все в стране благополучно, но почему полыхнуло с такой силой и в такое "удачное" (для соседней России, во всяком случае) время, остается непонятным, пишет Максим Соколов для РИА Новости.Ведь получилось в духе "Золотого петушка":Ждут, бывало, с юга, глядь —Ан с востока лезет рать.В аккурат в преддверии дипломатического поединка России с Западом пожар в Казахстане, который привыкли считать спокойным тылом, — это сильно. Если добавить к этому, что в то же самое время многолетне спокойная соседняя Финляндия заявляет, что подумывает, не вступить ли ей в НАТО, то совпадение получается совсем редкостным. И даже наводящим на всякие мысли.Но хотя бы мы эти мысли оставили (математически точным доказательством Россия не располагает, остается считать, что так звезды сошлись), все равно ухудшение наших позиций налицо. И с тыла, и с фланга появились новые проблемы.Но есть и прямо противоположная логика безоглядного освободителя. "Если эта страна попала в беду, во всяком случае, столкнулась с неприятной проблемой, то долг всякого сознательного гражданина, пользуясь моментом, бить двуглавого хищника под дых". Характер же беды не важен, ибо действует универсальный принцип — "Враг моего врага — мой друг". И поскольку русское государство есть враг по определению, то все, что ему враждебно, вызывает как минимум благожелательное к себе отношение.Никакого солидарного понимания здесь нет и быть не может. Только бить по врагу, чуть только он ослабел. Гибель "Курска" в 2000-м. "Норд-Ост" в 2002 году. Прелюдия к Беслану, а затем и сам Беслан в 2004-м, etc. А еще раньше — поздравительные телеграммы микадо в 1905 году, после гибели русской эскадры при Цусиме.Ударять врага в спину есть давняя духовная скрепа русской интеллигенции.Соратник Чубайса по приватизации и по партии, бывший вице-премьер Кох в подражание акыну Джамбулу, обращавшемуся в 1941 году к ленинградцам, обратился к жителям республики:Казахстанцы, дети мои!Казахстанцы, гордость моя!Другой поэт-освободитель стал размещать обновленную версию лозунга 2020 года "Живее, Беларусь!", который в реалиях начала 2022-го звучит как "Алга, Қазақстан!", а еще один вечный юноша учил: "Единственное, что нужно пожелать сейчас казахстанской революции, — не останавливаться, пока действующая власть не будет срублена под корень... Елбасы — не Елбасы — все под корень... А уже потом разбираться..." Полезли местечковые Дантоны. Пока, к счастью, только болтливые.Можно, конечно, возразить, что в момент ликования и гордости еще не были известны в полном объеме подвиги революционеров. Ни размах грабежей, ни размах поджогов публичных зданий, ни блокада больниц, куда не допускались медработники и пациенты (в том числе неотложные), ни убийства плененных полицейских методом отрезания головы. Последнее указывает на почерк ИГИЛ*, хотя революционное зверство не обязательно должно быть впрямую связано с исламизмом. Четырнадцатого июля 1789 года революционеры ходили по Парижу с насаженными на пики головами коменданта Бастилии Де Лоне и купеческого старшины Жака де Флесселя, хотя вряд ли санкюлоты вообще знали, что такое исламизм. Однако практика им понравилась. В 1792-93 годах она также широко применялась по отношению к аристократам, попавшим в руки революционной толпы. Принцесса де Ламбаль, и не только она.Возможно, есть уверенность, что им самим ни при каких обстоятельствах не может быть суждено отрубиться в такие же щепки. Хотя и непонятно, почему.Очевидно, столь же уверены и авторы коллективки в защиту казахской свободы, составленной конгрессом российской интеллигенции: Л. Я. Гозманом, Д. Л. Быковым, Л. Е. Улицкой, В. В. Познером и многими иными великодушными россиянами, считающими себя нравственным камертоном нации. Никто не ужаснулся и не отшатнулся. Нравственный камертон не ошибается.Хотя, впрочем, те, кто следил за развитием событий, не были удивлены. В том духе, что "я и не думал, что они такие негодные люди". Такие. Негодные. И давно. Случись у нас в России нечто подобное, они тоже будут преклоняться перед восставшим народом — как их прадедушки преклонялись перед зверским Февралем 17-го, когда расправы над петроградскими городовыми были не менее ужасными. Традиция такая.Единственный урок, который нам может дать их праведный восторг и гнев (когда все пошло не так, как планировалось, и власть стала сопротивляться), — как следует относиться впредь к звукам такого камертона."Вы вправе восторгаться тем, что вызывает у вас восторг, — таковы уж издержки свободы слова, но мы вправе испытывать к вам такие чувства, которых вы заслуживаете. Ибо иллюзий насчет того, какую судьбу вы готовы при возможности устроить для России, нет и не может быть. А теперь — пошли подалее".*Террористическая организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/prezident-kazakhstana-otdal-prikaz-otkryvat-ogon-po-terroristam-bez-preduprezhdeniya-1037050560.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/v-odkb-otsenili-sroki-prisutstviya-mirotvortsev-v-kazakhstane-1037047354.html

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Максим Соколов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102402/34/1024023497_30:0:180:150_100x100_80_0_0_f94ad0c11e8a294378500767f98c2c17.jpg

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политика, мнение, одкб, казахстан, россия, колумнисты