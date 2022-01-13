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Масаев о работе Россотрудничества в Абхазии: будем делать упор на молодежь
Масаев о работе Россотрудничества в Абхазии: будем делать упор на молодежь
Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в интервью радио Sputnik рассказал об основных мероприятиях... 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T12:01+0300
2022-01-13T12:13+0300
в абхазии
россотрудничество
интервью
молодежь
гуманитарные организации
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Беседу вела Белла Кварчия.Sputnik– Что вы считаете основным итогом 2021 года?– Работа представительства Россотрудничества в 2021 году была направлена на выполнение задач и функций, изложенных в положении о центрах российской культуры и науки за рубежом. В целом работа протекала в благоприятных условиях, определяемых традиционно дружественными и союзническими отношениями между Россией и Абхазией. Наши рабочие связи сохранились с Министерством просвещения и языковой политики, мы тесно сотрудничаем с Абхазским госуниверситетом, с РУСДРАМом, библиотеками, отделами образования, с руководителями районных администраций и так далее.Одно из важных новшеств, на мой взгляд, в 2021 году для представительства было изменения названия Россотрудничества и смена логотипа. Если раньше мы назывались представительствами Россотрудничества, то сейчас в неофициальном характере мы называемся русскими домами за рубежом. Также сменилась эмблема, раньше это был летящий голубь на фоне нашей планеты, сейчас это Кремль. Это не просто смена названия и логотипа, это новый подход к работе.Русские дома за рубежом, в том числе русский дом в Абхазии будет делать упор на молодежь, на соотечественников, а также будем активно сотрудничать с волонтерскими движениями, которые дислоцируются в России, чтобы они приезжали в Абхазию, оказывали содействие в здравоохранении, в уходе за животными и так далее, есть определенные планы, будем их реализовывать.– Новый подход к работе уже начат? Мы знаем, что в 2021 году также были молодежные обмены.– В 2021 году эта работа уже была начата, итоги этой работы достаточно хорошие, есть положительные отзывы. Те волонтеры, которые приезжали в Абхазию, изъявили желание вновь приехать, это одна из российских клиник, которая в прошлом году приезжала на добровольной основе и лечила животных. Также мы будем прорабатывать вопрос о приезде специалистов в области медицины в Абхазию, будет это на неделю, десять дней, две недели, будет видно позже. В том числе это связано с ковидом.Также хотелось бы отметить нашу работу в 2021 году по поставке учебных материалов для образовательных организаций: мы передали более 10 тысяч учебных пособий для школ Абхазии. В 2022 году эта работа будет продолжена, и мы рассчитываем, что это количество будет намного увеличено, это будет зависеть от того объема, который мы получим в этом году.Также принято решение центральным аппаратом Россотрудничества о том, что у русских домов за рубежом, в том числе и у нас, появится так называемая франшиза русского дома, то есть соотечественники или любой другой желающий, который проживает в Абхазии, может открыть русский дом под нашей эгидой и на его базе проводить мероприятия, направленные на укрепление двусторонних культурных и гуманитарных связей между Россией и Абхазией. Этот вопрос находится на этапе согласования, надеемся, в ближайшее время у нас будет точное понимание, в каком направлении двигаться в этой части.– Мне кажется, что очень весомый итог работы Россотрудничества в 2021 году – кампания по поступлению абхазских абитуриентов в российские высшие учебные заведения.– Квотная кампания, которая дает возможность на бесплатное обучение в российских вузах – одна из наших ключевых задач. В этом отношении в 2021 году мы направили 52 студента учиться в российских вузах. Конкурс был в несколько раз больше, квота была только 52, и ребята благополучно прошли вступительные испытания, которые состоят из двух этапов здесь и потом в России, и сегодня они учатся в российских образовательных учреждениях.Также хотелось бы отметить программу, которая функционирует при Россотрудничестве, это программа "Новое поколение", в рамках которой молодые люди из Абхазии имеют возможность посетить Россию, принять участие в разного рода мероприятиях. В 2021 году шесть человек из Абхазии съездили в Россию. А также у нас есть программа "Здравствуй, Россия!" для детей от 14 до 9 лет, порядка 20 человек в рамках этой программы посетили Россию. Они были в Москве, посетили институт ядерных исследований в Дубне, посетили центр авиастроения в Жуковском, библиотеку имени Ленина, центральный цирк, московский зоопарк, парк "Зарядье", музей Победы и так далее, у них программа была очень насыщенной.– 2021 год стал каким-то особенным в том плане, что еще больше усилились связи между Абхазией и Россией в сфере гуманитарного сотрудничества или все проходило как обычно?– Можно смело отметить, что с каждым годом связи с абхазской общественностью, министерствами, ведомствами у нас только укрепляются. В 2021 году в Абхазию приезжало много образовательных организаций с тем, чтобы проводить курсы повышения квалификации, проводились мастер-классы. По сравнению с предыдущими годами можно смело сказать, что в 2021 году таких мероприятий было намного больше. Также эти курсы проводились в формате онлайн.Мы поддерживаем тесные контакты с организациями соотечественников, их немалое количество, проводим совместные мероприятия, также организация соотечественников проводит мероприятие в рамках правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. В 2021 году таких мероприятий было довольно много, причем эти мероприятия ярко освещались в СМИ Абхазии. В 2022 году эта работа будет продолжена, и количество таких мероприятий, безусловн, увеличится.В 2021 году Щепкинский вуз приезжал в Абхазию, и на площадке Русского драматического театра имени Искандера они проводили отборочные испытания. Абитуриенты, которые поступают на творческие направления, должны сдать творческое испытание, которое принимает сам вуз. Комиссия отобрала 16 человек, Щепкинский вуз отобрал этих ребят в рамках квоты правительства России, которая реализует Россотрудничество в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/masaev-rasskazal-o-kvotakh-rossotrudnichestva-na-postuplenie-v-vuzy-rf-v-2022-godu--1036004222.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/okolo-200-zhivotnykh-sterilizovali-v-gudaute-rossiyskie-veterinary-1036727281.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/abkhazskie-abiturienty-postupayuschie-v-vuzy-rossii-dolzhny-proyti-registratsiyu-na-kvotu-1035878651.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210804/Uvelichenie-kvot-i-SNG-v-prioritete-kakie-izmeneniya-zhdut-Rossotrudnichestvo-1032977537.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/otobrana-gruppa-abiturientov-rekomendovannykh-k-zachisleniyu-v-schepkinskoe-uchilische-1036594616.html
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россотрудничество, интервью, молодежь, гуманитарные организации

Масаев о работе Россотрудничества в Абхазии: будем делать упор на молодежь

12:01 13.01.2022 (обновлено: 12:13 13.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Михаил Масаев
Михаил Масаев - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в интервью радио Sputnik рассказал об основных мероприятиях, которые состоялись в минувшем 2021 году.
Беседу вела Белла Кварчия.
Sputnik
– Что вы считаете основным итогом 2021 года?
– Работа представительства Россотрудничества в 2021 году была направлена на выполнение задач и функций, изложенных в положении о центрах российской культуры и науки за рубежом. В целом работа протекала в благоприятных условиях, определяемых традиционно дружественными и союзническими отношениями между Россией и Абхазией. Наши рабочие связи сохранились с Министерством просвещения и языковой политики, мы тесно сотрудничаем с Абхазским госуниверситетом, с РУСДРАМом, библиотеками, отделами образования, с руководителями районных администраций и так далее.
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21 октября 2021, 14:39
Одно из важных новшеств, на мой взгляд, в 2021 году для представительства было изменения названия Россотрудничества и смена логотипа. Если раньше мы назывались представительствами Россотрудничества, то сейчас в неофициальном характере мы называемся русскими домами за рубежом. Также сменилась эмблема, раньше это был летящий голубь на фоне нашей планеты, сейчас это Кремль. Это не просто смена названия и логотипа, это новый подход к работе.
Русские дома за рубежом, в том числе русский дом в Абхазии будет делать упор на молодежь, на соотечественников, а также будем активно сотрудничать с волонтерскими движениями, которые дислоцируются в России, чтобы они приезжали в Абхазию, оказывали содействие в здравоохранении, в уходе за животными и так далее, есть определенные планы, будем их реализовывать.
– Новый подход к работе уже начат? Мы знаем, что в 2021 году также были молодежные обмены.
– В 2021 году эта работа уже была начата, итоги этой работы достаточно хорошие, есть положительные отзывы. Те волонтеры, которые приезжали в Абхазию, изъявили желание вновь приехать, это одна из российских клиник, которая в прошлом году приезжала на добровольной основе и лечила животных. Также мы будем прорабатывать вопрос о приезде специалистов в области медицины в Абхазию, будет это на неделю, десять дней, две недели, будет видно позже. В том числе это связано с ковидом.
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Также хотелось бы отметить нашу работу в 2021 году по поставке учебных материалов для образовательных организаций: мы передали более 10 тысяч учебных пособий для школ Абхазии. В 2022 году эта работа будет продолжена, и мы рассчитываем, что это количество будет намного увеличено, это будет зависеть от того объема, который мы получим в этом году.
Также принято решение центральным аппаратом Россотрудничества о том, что у русских домов за рубежом, в том числе и у нас, появится так называемая франшиза русского дома, то есть соотечественники или любой другой желающий, который проживает в Абхазии, может открыть русский дом под нашей эгидой и на его базе проводить мероприятия, направленные на укрепление двусторонних культурных и гуманитарных связей между Россией и Абхазией. Этот вопрос находится на этапе согласования, надеемся, в ближайшее время у нас будет точное понимание, в каком направлении двигаться в этой части.
– Мне кажется, что очень весомый итог работы Россотрудничества в 2021 году – кампания по поступлению абхазских абитуриентов в российские высшие учебные заведения.
– Квотная кампания, которая дает возможность на бесплатное обучение в российских вузах – одна из наших ключевых задач. В этом отношении в 2021 году мы направили 52 студента учиться в российских вузах. Конкурс был в несколько раз больше, квота была только 52, и ребята благополучно прошли вступительные испытания, которые состоят из двух этапов здесь и потом в России, и сегодня они учатся в российских образовательных учреждениях.
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Также хотелось бы отметить программу, которая функционирует при Россотрудничестве, это программа "Новое поколение", в рамках которой молодые люди из Абхазии имеют возможность посетить Россию, принять участие в разного рода мероприятиях. В 2021 году шесть человек из Абхазии съездили в Россию. А также у нас есть программа "Здравствуй, Россия!" для детей от 14 до 9 лет, порядка 20 человек в рамках этой программы посетили Россию. Они были в Москве, посетили институт ядерных исследований в Дубне, посетили центр авиастроения в Жуковском, библиотеку имени Ленина, центральный цирк, московский зоопарк, парк "Зарядье", музей Победы и так далее, у них программа была очень насыщенной.
Логотип Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2021
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– 2021 год стал каким-то особенным в том плане, что еще больше усилились связи между Абхазией и Россией в сфере гуманитарного сотрудничества или все проходило как обычно?
– Можно смело отметить, что с каждым годом связи с абхазской общественностью, министерствами, ведомствами у нас только укрепляются. В 2021 году в Абхазию приезжало много образовательных организаций с тем, чтобы проводить курсы повышения квалификации, проводились мастер-классы. По сравнению с предыдущими годами можно смело сказать, что в 2021 году таких мероприятий было намного больше. Также эти курсы проводились в формате онлайн.
На площадке Россотрудничества проходили мероприятия в рамках международного интеллектуального клуба "Диалог", на который приглашались ведущие учителя Абхазии, руководители министерств. Традиционно мы обсуждали насущные проблемы, вопросы двустороннего сотрудничества России и Абхазии. Такие встречи действительно позволяют нашему русскому дому скоординировать свои действия.
Мы поддерживаем тесные контакты с организациями соотечественников, их немалое количество, проводим совместные мероприятия, также организация соотечественников проводит мероприятие в рамках правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. В 2021 году таких мероприятий было довольно много, причем эти мероприятия ярко освещались в СМИ Абхазии. В 2022 году эта работа будет продолжена, и количество таких мероприятий, безусловн, увеличится.
В 2021 году Щепкинский вуз приезжал в Абхазию, и на площадке Русского драматического театра имени Искандера они проводили отборочные испытания. Абитуриенты, которые поступают на творческие направления, должны сдать творческое испытание, которое принимает сам вуз. Комиссия отобрала 16 человек, Щепкинский вуз отобрал этих ребят в рамках квоты правительства России, которая реализует Россотрудничество в Абхазии.
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