https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/khudoy-mir-ili-dobraya-voyna-chego-ne-proschital-kompyuter-1037207477.html

Худой мир или добрая война: чего не просчитал компьютер

Худой мир или добрая война: чего не просчитал компьютер

Об опасности навязывания войны в современном мире ядерных вооружений рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T09:45+0300

2022-01-20T09:45+0300

2022-01-20T09:46+0300

колумнисты

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Интернет-паутина если чем и хороша, так это тем, что можно, если не полениться, найти совершенно разные точки зрения на любое происходящее событие. А дальше уже самому, в силу своих способностей, надо переваривать информацию и делать выводы.Одержимость войнойНедавно с подачи одного грузинского блогера нарвался на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Столтенберга по результатам консультаций НАТО – Россия. Почему пишу "нарвался"? Просто потому, что именно такой эффект на меня произвели эти сорок пять минут дословного перевода ответов Столтенберга на вопросы журналистов. Это было сродни подрыву на противопехотной мине. Его обстоятельные и убедительные, на первый взгляд, аргументы меня выбили из колеи, из душевного равновесия. Этот человек спокойно намекал на предстоящую третью мировую войну. Причем настолько уверенно давал понять, что НАТО готово предпринять такие меры, если Россия не смирится с тем, что коллективный Запад намерен продвигать свои интересы любыми способами.Гадание на компьютереТут надо немного отойти от самой пресс-конференции и собрать воедино все знания в этой области и попытаться понять, на чем же основана такая самоуверенность. Месяца три-четыре назад нашел очень интересую информацию о соотношении сил России и остального мир в плане ядерных вооружений. Американские исследователи создали компьютерную модель ядерного апокалипсиса, основав ее на атомных потенциалах России и США с союзниками. Вот как бы ситуация, что война все-таки началась. Причем началась "удачно" для противников России. Удачно, если это слово применимо для такой глобальной катастрофы, в том смысле, что решились на первый удар именно натовцы. Другими словами эффект внезапности на их стороне, и у них был определенный запас времени, чтобы подготовиться к такому ужасному развитию событий, к ответному удару и так далее. Учитывалось множество факторов, такие как первый удар, подготовка систем противоракетной обороны, и Россия все же нанесла ответный удар. Конечно, в их сценарии система защиты от удара возмездия сработала на отлично. Но даже при этом раскладе приблизительно десять процентов российских боеголовок достигли своих целей. Теперь итоги. России нанесен сокрушительный удар, происходит огромное количество мощнейших ядерных взрывов, но при этом, помимо прямых последствий от ударных волн, радиоактивного заражения природы, планету целиком накрывает огромное облако. По самым оптимистичным прогнозам на три-четыре года. Это приводит к ядерной зиме и обледенению поверхности. Земля становится безжизненной на ближайшие 700-800 лет. Те, кто это затеет, и их покровители, скорее всего, заранее спрячутся в специально подготовленных бункерах. Запасов чистой воды и питания хватит, в лучшем случае, лет на семь-восемь. Потом и их ждет медленная, мучительная смерть. Все это не плод моей бурной фантазии, это компьютерные американские же расчеты.Невыученные урокиВозникает резонный вопрос. К чему все эти угрозы? Неужели непонятно, что следующая мировая война будет фатальной для всех? Тем, у кого проблемы с логикой, рекомендую посмотреть интервью Путина, в котором президенту России задают сложный вопрос о том, понимает ли он и готов ли на то, чтобы нажать кнопку, зная, что это конец всему живому. Он был очень краток, убедителен и откровенен: "Эти люди (которые жаждут навязать войну) хотят, чтобы на Земле не было России. У меня, как у президента этой страны, вопрос – а зачем такая планета, если на ней не будет России?".Может, я слишком эмоционален, необъективен, но разве ответ президента великой ядерной державы не является четким, простым и понятным? Для меня более чем. Остальным рекомендую просматривать два-три раза в день в профилактических целях. Может, некоторые горячие головы и остынут. Если и этого не хватает, покопайтесь в истории. Освежите в памяти, чем заканчивались нашествия на эту страну, какая участь ждала захватчиков. Можно не ходить совсем далеко. Достаточно пройтись по периоду от Наполеона до Гитлера. Очень точно выразился историк Ключевский: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/stoltenberg-nazval-deystviya-rossii-prichinoy-rasshireniya-nato-na-vostok-1037172931.html

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