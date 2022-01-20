https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/ssha-planiruyut-voevat-s-rossiey-do-poslednego-ukraintsa-1037212920.html

США планируют воевать с Россией до последнего украинца

США планируют воевать с Россией до последнего украинца

Пока западные элиты "спасают" Украину от России, поднимая немыслимый информационный шум во всех неполживых СМИ, американские военные хладнокровно делают свое... 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T11:10+0300

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Пока западные элиты "спасают" Украину от России, поднимая немыслимый информационный шум во всех неполживых СМИ, американские военные хладнокровно делают свое дело, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Бывший главком ОВС НАТО генерал Филипп Бридлав сетует на нехватку в Европе современных американских стратегических транспортных самолетов и самолетов-заправщиков. Они могли бы обеспечить преимущество НАТО в воздухе. Над кем преимущество? Ну не над Украиной, разумеется. Генерал Бридлав запланировал войну с Россией.Он, кстати, один раз уже отличился на этом фронте. В бытность свою командующим Воздушными силами НАТО в 2014 году генерал умудрился не заметить высадки "вежливых людей" в Крыму. Его тогда страшно бомбило: использование Россией войск без знаков отличия, отметил он, "стало самым удивительным блицкригом, который мы когда-либо видели." Похоже, сегодняшнюю ситуацию он воспринимает как шанс все переиграть.Работающие на Пентагон аналитики Гудзоновского института предлагают спешно разместить американские ракеты средней дальности вдоль границ России и направить войска НАТО для занятия Сувалкского коридора. Но Сувалкский коридор — это 65 километров между Белоруссией и Калининградской областью. Там с одной стороны Литва, с другой — Польша. Вы только посмотрите на карту. Украина-то тут при чем?На самом деле, никто уже давно и не притворяется. На самом деле, Украина действительно ни при чем. Американцы жаждут войны с Россией. "Сдерживание" — это просто вежливый эвфемизм. А Украину — равно как и Прибалтику — Штаты будут пользовать по мере надобности. Территорию — как театр военных действий. Население — как пушечное мясо. Руководство этих стран — как гауляйтеров на местах.В планах американских военных хорошо видно, насколько неважны для Штатов их так называемые союзники. Та же Украина во всех этих стратагемах упоминается только мельком, как говорится, "во первых строках нашего письма". Несколько ритуальных слов про агрессию России, плавный переход к необходимости ее "сдерживания", ну а дальше — планов громадье. Сувалкский коридор, транспортники, "die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert..." Та же история со странами Балтии.За последние тридцать лет национализм на лимитрофных территориях раскормили до такой степени, что местные жители в упор не видят одну простую вещь. Они могут до упаду "пышиться" своей национальной уникальностью. Но, что бы они о себе ни воображали, для американцев они навсегда останутся "русскими". Ну или "советскими", без разницы. Короче, частью того огромного и непобедимого народа, который веками контролировал Heartland, сердце Евразии и всего мира.Победить этот народ, когда он сплочен, не удавалось никогда и никому. Зато разорвать его на части и подбить на междоусобицу — это можно попробовать. Целые институты экспертов десятилетиями работают на то, чтобы сочинять "суверенную национальность" народам, живущим по границам России. Орнаменты на вышиванках, тонкости боевого гопака, шумеры и пирамиды, пятьдесят оттенков мовы — все это вдолгую разрабатывается умными людьми и терпеливо присаживается на местную почву.Но ведь это все — так, бусы для туземцев. Расплачиваться за эти бусы выходит очень накладно. Хорошо таким американским колониям, как Тайвань. Они платят дань полупроводниками и микрочипами, продавая их американским корпорациям по "специальным" ценам. Но Украина сегодня обеднела так, что ей нечего предложить заокеанским хозяевам. Ей приходится отдавать дань жизнями своих граждан.Спасение Украины от России в исполнении западных партнеров выглядит просто поразительно. Казалось бы, путь к миру — это переговоры, разработка и соблюдение соглашений. Но нет, вы не понимаете, это другое. Американцы присылают украинцам свои джавелины, англичане — противотанковые ракеты. Канадцы — своих спецназовцев. Сотрудники ЦРУ тренируют украинских военных. Даже немцы — немцы, Карл! — и то вписались в эту движуху. Они обеспечивают медпомощь украинским военным. Ну то есть что значит — "военным"? На самом деле — карателям, которые за мелкий прайс взялись истреблять своих же соотечественников."Слава Украине! Героям слава!" — орут эти бедолаги. "Ага-ага", — ухмыляясь, кивают западные партнеры и тащат их на край пропасти.Если называть вещи своими именами, то идет медленная, но упорная оккупация Украины западными странами под предводительством США. Да, в деле используются местные наемники — пресловутые "тербаты". Им, кстати, только что раздали боевое оружие. Однако использование местного криминалитета в своих целях — это популярная тактика любого оккупанта. Ничего нового в этом нет.Простодушная хитрость украинских руководителей, с которой все мы отлично знакомы, заключается в том, чтобы думать на один ход вперед. Даже на два — это им уже не под силу. В 2014 году они продумали один такой ход: мы пойдем под американцев, они за это будут нас кормить-поить, а мы будем изображать из себя жертву России и запануем. Будем кричать: "Война! Война!" — а сами на нее не явимся. Гениально, да.Друзья и соседи не учли, что американцы считают варианты куда лучше. Вот она, война, ее доставили прямо к их порогу и гонят на нее угрозой голода и холода. Задумав надуть всех — и прежде всего Россию, — украинцы снова попались в свой же нехитрый капкан. И чего дальше? Помогли тебе, сынку, твои ляхи?Представим, на секундочку, что в 2014 году Украина забила на Майдан и осталась в нормальных отношениях с Россией. Осталось бы в живых как минимум четырнадцать тысяч человек, погибших с тех пор в ходе боестолкновений. Экономика страны не рухнула бы в пропасть, сама страна осталась бы целехонька. Цена на газ была бы примерно как в России — то есть близкой к нулю по нынешним меркам. Не пришлось бы "готовиться к земле". Ах да, не было бы "безвиза". Слушайте, это что — нормальная цена за "безвиз"? Так-то "шенген" стоит всего 35 евро. Платить за него жизнями своих сограждан? Не очень умная бизнес-стратегия, вы не находите?Парадокс в том, что единственной страной в мире, которой по-настоящему была интересна Украина — с ее неповторимой атмосферой, песнями и варениками, Шевченко и Довженко, — всегда была только Россия. Для всего остального мира — это непонятная территория, отколовшаяся в свое время от России и зависшая где-то в прошлом. "Заброшка", ничья земля. Ее просто грех не оккупировать.Как западные оккупанты относятся к местному населению? Как к разновидности флоры и фауны, которую при необходимости можно массово аннигилировать без малейших сомнений и угрызений совести. На Донбассе отлично помнят историю молодогвардейцев. В Киеве помнят про Бабий Яр. Точно так же, как и сегодня, подручными оккупантов выступали местные бандиты-бандеровцы. Точно так же, как и тогда, нас сегодня поражает кровавая, безудержная жестокость происходящего.Нормальной практикой ВСУ стало использовать школы под огневые точки. Украинская артиллерия уничтожила сотни мирных граждан Донбасса. Десятки человек были сожжены заживо и забиты в одесском Доме профсоюзов. Фотографии "Горловской мадонны" — юной женщины, убитой средь бела дня со своим младенцем, — обошли весь мир.А сегодня недалеко от Горловки американские партнеры подвозят отравляющие вещества, а вместе с ними высаживают целый десант своих журналистов. Если — вернее, когда — американские военные отравят в городах Донбасса питьевую воду, прикормленные журналисты обеспечат правильную картинку в СМИ и во всем обвинят Россию.Сочетание чудовищной жестокости и какой-то постоянной ненастоящести всего происходящего — это современный стиль Украины, ее действительно уникальное ноу-хау. Потоки крови, разорванные на части тела — и при этом бесконечно фальшивые завывания про "хероев", шумеров, Бандеру. Возведенное в культ даже не двое-, а троемыслие, когда миллионы людей думают на русском, говорят на украинском, а честно говорят только на матерном. Отвратительное лицемерие, когда советский еврей во главе страны публично прославляет фашистов."Оперетка," — ворчали в свое время русские герои "Белой гвардии" по поводу всего, что творилось в Киеве образца 1918 года. Похожая кровавая оперетка шла на оккупированных территориях Украины во время Великой Отечественной. Сейчас на наших глазах разыгрывается третий акт, и непонятно, что страшнее — реальная кровь или шутовское кривляние наших "небратьев", все надеющихся как-то схитрить, извернуться, словчить, вовремя слинять.Американский режим без устали запугивает планету "вторжением" России на Украину. Белый дом устами Джен Псаки уже даже дату назначил: где-то в феврале. Но ведь, по сути, вторжение американских и европейских партнеров на Украину началось гораздо раньше — практически сразу после обретения страной "незалежности". И каков итог ее тридцатилетней жизни под партнерами?Практически уполовинившееся население. Экономический крах, за которым вместо подъема следует очередной крах. Потеря огромных территорий. В общем, коллективное самоубийство, слегка растянувшееся по времени. Очевидно, западным партнерам надоело, и они решили ускорить процесс.Россия, конечно, спасет всех своих. Тут можно не волноваться. Но вот кто спасет украинцев от них самих?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

в мире, мнение, украина, россия, нато, авторы, колумнисты, сша