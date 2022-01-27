https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/benefis-minzdrava-kak-proshlo-zasedanie-v-pravitelstve-abkhazii-1037316457.html

Бенефис Минздрава: как прошло заседание правительства Абхазии

Бенефис Минздрава: как прошло заседание правительства Абхазии

Кабинет министров принял 7 программ, посвященных вопросам здравоохранения. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T17:05+0300

2022-01-27T17:05+0300

2022-01-27T17:21+0300

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медицина

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О том, какие решения были приняты, читайте в материале Sputnik.SputnikОчередное заседание Кабинета министров в основном было посвящено здравоохранению. На рассмотрение правительства вынесли 7 программ. За это премьер Александр Анкваб шутливо назвал заседание бенефисом Минздрава.От гемодиализа до борьбы с туберкулезомВ первую очередь на заседании приняли программу “Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия”. На нее выделили 50 млн рублей. В рамках программы планируется обеспечить больных с хронической почечной недостаточностью гемодиализом. Как отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба, основная цель - повышение качества оказываемой медицинской помощи, снижение смертности среди больных, повышение качества их жизни.Анкваб, обращаясь к министру здравоохранения подчеркнул, что необходимо, чтобы лечение пациентов было квалифицированным, не было очередей на гемодиализ, а сами больные не бегали за лекарствами.В свою очередь министр рассказал о необходимости обустройства раздевалки для пациентов. По его словам, многие жалуются, что в больнице негде переодеваться перед тем, как попасть на процедуру гемодиализа.Глава правительства отметил важность создания условий для пациентов.Далее Кабинет министров утвердил целевую программу на 2022 год по совершенствованию противотуберкулезной помощи населению. На это выделили 7 млн рублей.Премьер-министр также обратил внимание на состояние канализации в Республиканском психдиспансере.“Разберитесь, что там происходит с канализационной системой. Не смотрели за ней, вот она и вышла из строя. Переговорите с УКСом, что там происходит, что надо делать и какие требуются затраты”, - заявил Анкваб.Премьер поручил Бутба провести ревизию всех объектов, подконтрольных Министерству здравоохранения, в том числе и машин скорой помощи.Платная или бесплатная медицинаКабинет министров принял программу лечения граждан Абхазии внутри и за пределами страны. На это выделили 50 млн рублей.Бутба рассказал, что в 2021 году в российские клиники было направлено 350 граждан республики. Они лечились в медицинских центрах Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. Фактические затраты на это составили почти 74 млн рублей.При этом министр здравоохранения отметил, что есть граждане, которые хотят обязательно выехать на лечение в Россию, хотя аналогичную медпомощь в состоянии оказать местные врачи.“Такая тенденция есть, лишь бы выехать, хотя здесь наши коллеги аналогичное лечение могут оказать иногда даже лучше, чем зарубежные клиники. Сейчас мы ведем большую работу по обеспечению наших стационаров оборудованием и инструментами. Максимально стараемся, чтобы наши граждане получали квалифицированную помощь на территории республики”, - рассказал Бутба.В свою очередь премьер отметил, что если больной имеет желание выехать и получить медицинскую помощь в России, правительство никому отказывать не будет.Премьер предложил пригласить представителей медицинского сообщества и общественность и обсудить вопрос формы оказания медуслуг.Должны быть свои квалифицированные врачиНа заседании правительства приняли программу по кадровому обеспечению системы здравоохранения. Бутба отметил, что в планах направить абхазских врачей в ведущие российские клиники.В правительстве приняли программу по централизованному приобретению лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных медицинских учреждений страны. На ее реализацию предусмотрено 70 млн рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/pravitelstvo-utverdilo-programmu-meditsinskoy-reabilitatsii-invalidov-voyny-1037312739.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-abkhazii-sokratyat-kolichestvo-punktov-vaktsinatsii-1037289000.html

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абхазия, медицина, кабинет министров абхазии