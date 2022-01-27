https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/benefis-minzdrava-kak-proshlo-zasedanie-v-pravitelstve-abkhazii-1037316457.html
Бенефис Минздрава: как прошло заседание правительства Абхазии
Бенефис Минздрава: как прошло заседание правительства Абхазии
Кабинет министров принял 7 программ, посвященных вопросам здравоохранения. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T17:05+0300
2022-01-27T17:05+0300
2022-01-27T17:21+0300
в абхазии
абхазия
медицина
кабинет министров абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1b/1037311915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb0bb974ba4ee0c4b899b9fd65b2d5e6.jpg
О том, какие решения были приняты, читайте в материале Sputnik.SputnikОчередное заседание Кабинета министров в основном было посвящено здравоохранению. На рассмотрение правительства вынесли 7 программ. За это премьер Александр Анкваб шутливо назвал заседание бенефисом Минздрава.От гемодиализа до борьбы с туберкулезомВ первую очередь на заседании приняли программу “Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия”. На нее выделили 50 млн рублей. В рамках программы планируется обеспечить больных с хронической почечной недостаточностью гемодиализом. Как отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба, основная цель - повышение качества оказываемой медицинской помощи, снижение смертности среди больных, повышение качества их жизни.Анкваб, обращаясь к министру здравоохранения подчеркнул, что необходимо, чтобы лечение пациентов было квалифицированным, не было очередей на гемодиализ, а сами больные не бегали за лекарствами.В свою очередь министр рассказал о необходимости обустройства раздевалки для пациентов. По его словам, многие жалуются, что в больнице негде переодеваться перед тем, как попасть на процедуру гемодиализа.Глава правительства отметил важность создания условий для пациентов.Далее Кабинет министров утвердил целевую программу на 2022 год по совершенствованию противотуберкулезной помощи населению. На это выделили 7 млн рублей.Премьер-министр также обратил внимание на состояние канализации в Республиканском психдиспансере.“Разберитесь, что там происходит с канализационной системой. Не смотрели за ней, вот она и вышла из строя. Переговорите с УКСом, что там происходит, что надо делать и какие требуются затраты”, - заявил Анкваб.Премьер поручил Бутба провести ревизию всех объектов, подконтрольных Министерству здравоохранения, в том числе и машин скорой помощи.Платная или бесплатная медицинаКабинет министров принял программу лечения граждан Абхазии внутри и за пределами страны. На это выделили 50 млн рублей.Бутба рассказал, что в 2021 году в российские клиники было направлено 350 граждан республики. Они лечились в медицинских центрах Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. Фактические затраты на это составили почти 74 млн рублей.При этом министр здравоохранения отметил, что есть граждане, которые хотят обязательно выехать на лечение в Россию, хотя аналогичную медпомощь в состоянии оказать местные врачи.“Такая тенденция есть, лишь бы выехать, хотя здесь наши коллеги аналогичное лечение могут оказать иногда даже лучше, чем зарубежные клиники. Сейчас мы ведем большую работу по обеспечению наших стационаров оборудованием и инструментами. Максимально стараемся, чтобы наши граждане получали квалифицированную помощь на территории республики”, - рассказал Бутба.В свою очередь премьер отметил, что если больной имеет желание выехать и получить медицинскую помощь в России, правительство никому отказывать не будет.Премьер предложил пригласить представителей медицинского сообщества и общественность и обсудить вопрос формы оказания медуслуг.Должны быть свои квалифицированные врачиНа заседании правительства приняли программу по кадровому обеспечению системы здравоохранения. Бутба отметил, что в планах направить абхазских врачей в ведущие российские клиники.В правительстве приняли программу по централизованному приобретению лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных медицинских учреждений страны. На ее реализацию предусмотрено 70 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/pravitelstvo-utverdilo-programmu-meditsinskoy-reabilitatsii-invalidov-voyny-1037312739.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minzdrav-utverdil-vremennyy-grafik-raboty-ptsr-punktov-1037300673.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-abkhazii-sokratyat-kolichestvo-punktov-vaktsinatsii-1037289000.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Сария Кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg
Сария Кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1b/1037311915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49890bb71336c657119b106decffd1be.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сария Кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg
абхазия, медицина, кабинет министров абхазии
Бенефис Минздрава: как прошло заседание правительства Абхазии
17:05 27.01.2022 (обновлено: 17:21 27.01.2022)
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Кабинет министров принял 7 программ, посвященных вопросам здравоохранения.
О том, какие решения были приняты, читайте в материале Sputnik.
Очередное заседание Кабинета министров в основном было посвящено здравоохранению. На рассмотрение правительства вынесли 7 программ. За это премьер Александр Анкваб шутливо назвал заседание бенефисом Минздрава.
От гемодиализа до борьбы с туберкулезом
В первую очередь на заседании приняли программу “Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия”. На нее выделили 50 млн рублей. В рамках программы планируется обеспечить больных с хронической почечной недостаточностью гемодиализом. Как отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба, основная цель - повышение качества оказываемой медицинской помощи, снижение смертности среди больных, повышение качества их жизни.
Анкваб, обращаясь к министру здравоохранения подчеркнул, что необходимо, чтобы лечение пациентов было квалифицированным, не было очередей на гемодиализ, а сами больные не бегали за лекарствами.
“Найдите время, вникните во все мелочи и проинформируйте нас”, - поручил премьер-министр Бутба.
В свою очередь министр рассказал о необходимости обустройства раздевалки для пациентов. По его словам, многие жалуются, что в больнице негде переодеваться перед тем, как попасть на процедуру гемодиализа.
Глава правительства отметил важность создания условий для пациентов.
“В больнице есть все для того, чтобы создать эти раздевалки. Разберитесь, что происходит в этом медучреждении, насколько эффективно используются там помещения”, - подчеркнул Анкваб.
Далее Кабинет министров утвердил целевую программу на 2022 год по совершенствованию противотуберкулезной помощи населению. На это выделили 7 млн рублей.
Премьер-министр также обратил внимание на состояние канализации в Республиканском психдиспансере.
“Разберитесь, что там происходит с канализационной системой. Не смотрели за ней, вот она и вышла из строя. Переговорите с УКСом, что там происходит, что надо делать и какие требуются затраты”, - заявил Анкваб.
Премьер поручил Бутба провести ревизию всех объектов, подконтрольных Министерству здравоохранения, в том числе и машин скорой помощи.
“Посмотрите по списку, сколько машин скорой помощи загублено за последние 10 лет, сколько их пострадало в авариях. От ДТП, к сожалению, никто не застрахован. Но когда водитель скорой помощи не трезв - это плохо. Надо, чтобы эти машины проходили техобслуживание”, - подчеркнул Анкваб.
Платная или бесплатная медицина
Кабинет министров принял программу лечения граждан Абхазии внутри и за пределами страны. На это выделили 50 млн рублей.
Бутба рассказал, что в 2021 году в российские клиники было направлено 350 граждан республики. Они лечились в медицинских центрах Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. Фактические затраты на это составили почти 74 млн рублей.
При этом министр здравоохранения отметил, что есть граждане, которые хотят обязательно выехать на лечение в Россию, хотя аналогичную медпомощь в состоянии оказать местные врачи.
“Такая тенденция есть, лишь бы выехать, хотя здесь наши коллеги аналогичное лечение могут оказать иногда даже лучше, чем зарубежные клиники. Сейчас мы ведем большую работу по обеспечению наших стационаров оборудованием и инструментами. Максимально стараемся, чтобы наши граждане получали квалифицированную помощь на территории республики”, - рассказал Бутба.
В свою очередь премьер отметил, что если больной имеет желание выехать и получить медицинскую помощь в России, правительство никому отказывать не будет.
“Мы же перечисляем средства за лечение в Краснодаре, Москве и в других городах. А как быть больным, которых мы направим лечиться в наши учреждения, когда им выставляют счет? Что, Минздрав будет перечислять в Республиканскую больницу плату за операцию? Давайте сначала разберемся у себя, что происходит, какая у нас медицина: платная или бесплатная. Больница является государственным объектом, финансирование ее тоже государственное. А когда люди туда попадают, им говорят: “заплатите за это, за то”, - подчеркнул Анкваб.
Премьер предложил пригласить представителей медицинского сообщества и общественность и обсудить вопрос формы оказания медуслуг.
Должны быть свои квалифицированные врачи
На заседании правительства приняли программу по кадровому обеспечению системы здравоохранения. Бутба отметил, что в планах направить абхазских врачей в ведущие российские клиники.
“Надо направить врачей учиться, может на месяц, может на два, кого-то и на три месяца, чтобы они вернулись с багажом знаний и умений. А потом оказывали необходимые медицинские услуги на территории Абхазии. И тогда у нас медицина перейдет на другой уровень", - подчеркнул Анкваб.
В правительстве приняли программу по централизованному приобретению лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных медицинских учреждений страны. На ее реализацию предусмотрено 70 млн рублей.