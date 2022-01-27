https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/infektsionist-nazval-faktor-kotoryy-mozhet-privesti-k-poyavleniyu-novykh-shtammov-covid-19-1037312435.html

Инфекционист назвал фактор, который может привести к появлению новых штаммов COVID-19

Инфекционист назвал фактор, который может привести к появлению новых штаммов COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано почти 89 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, 12 807 человек госпитализированы. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T12:20+0300

2022-01-27T12:20+0300

2022-01-27T12:57+0300

новости

здравоохранение

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/79/1025637996_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_60fdc1fa9de118cb17c8acaecbe36527.jpg

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Рост числа заболевших увеличивает возможность формирования новых мутаций COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского.Заявление специалиста основано на том, что мутации начинаются не сами по себе, а только в случае попадания вируса в организм человека."С каждым новым случаем заболевания у нас появляется вероятность того, что будет происходить изменчивость вируса", - пояснил Вознесенский.Тем не менее, эксперт заметил, что хоть и существует возможность появления нового штамма, способного в ближайшее время вытеснить "омикрон", но на сегодняшний день предпосылок к этому нет.Омикрон-штамм уже зафиксирован в 74 регионах России. По заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, за большую часть заражений (47,9%) отвечает штамм "дельта", в то время как причиной оставшихся становятся "омикрон" и другие варианты болезни.Рост заболеваемости в Абхазии тоже связывают с распространением омикрон-штамма. На сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 составляет 41 458 человек, за прошлые сутки было выявлено 583 случая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/v-ses-abkhazii-svyazali-rost-zabolevaemosti-s-rasprostraneniem-omikron-shtamma-1037302843.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/tsakhnakiya-o-roste-zabolevaemosti-covid-19-v-abkhazii-polumery-ne-pomogut-1037296834.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, здравоохранение, мировая пандемия коронавируса covid-19