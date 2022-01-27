https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/v-ses-abkhazii-svyazali-rost-zabolevaemosti-s-rasprostraneniem-omikron-shtamma-1037302843.html

В СЭС Абхазии связали рост заболеваемости с распространением омикрон-штамма

В СЭС Абхазии связали рост заболеваемости с распространением омикрон-штамма

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 26 января составляет 41458 человек. Выздоровели 35765 человек. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T11:53+0300

2022-01-27T11:53+0300

2022-01-27T11:53+0300

в абхазии

здравоохранение

коронавирусы

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Резкое увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией в стране эпидемиологи связывают с распространением омикрон-штамма, заявил в эфире радио Sputnik Абхазия заведующий лабораторией санэпидемстанции (СЭС) республики Астана Авидзба. Специалист подчеркнул, что лаборатории страны в последние дни работают в усиленном режиме. В них доставляют около тысячи анализов в сутки. Только сухумская лаборатория проводит до 700 исследований. При этом Авидзба отметил, что в государственных лабораториях определить штамм коронавируса невозможно. Для этого нет необходимого оборудования. "Мы лишь можем определить, носитель человек вируса или нет. Для определения штамма используются другие технологии, которых у нас нет, как нет и специальных тест-систем именно на "омикрон", - сказал Авидзба.Определение генома вируса в Абхазии не производится. Выяснить тип штамма могут частные лаборатории, отправляющие биоматериалы для анализа в Россию. По словам Авидзба, сотрудники трех государственных лабораторий республики пока справляются с объемами работы, но насколько хватит их сил, сказать сложно. Рабочий день медиков не редко длится до 12 часов. Авидзба обратился к населению страны с просьбой не бежать сдавать анализы по любому поводу, потому что есть высокая вероятность увеличения нагрузок на лаборатории. Омикрон-штамм коронавируса или B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться как переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные. Новый штамм выявили уже в 110 странах, включая Россию. "Омикрон" распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

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здравоохранение, коронавирусы