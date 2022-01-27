https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/v-ses-abkhazii-svyazali-rost-zabolevaemosti-s-rasprostraneniem-omikron-shtamma-1037302843.html
В СЭС Абхазии связали рост заболеваемости с распространением омикрон-штамма
В СЭС Абхазии связали рост заболеваемости с распространением омикрон-штамма
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 26 января составляет 41458 человек. Выздоровели 35765 человек. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T11:53+0300
2022-01-27T11:53+0300
2022-01-27T11:53+0300
в абхазии
здравоохранение
коронавирусы
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Резкое увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией в стране эпидемиологи связывают с распространением омикрон-штамма, заявил в эфире радио Sputnik Абхазия заведующий лабораторией санэпидемстанции (СЭС) республики Астана Авидзба. Специалист подчеркнул, что лаборатории страны в последние дни работают в усиленном режиме. В них доставляют около тысячи анализов в сутки. Только сухумская лаборатория проводит до 700 исследований. При этом Авидзба отметил, что в государственных лабораториях определить штамм коронавируса невозможно. Для этого нет необходимого оборудования. "Мы лишь можем определить, носитель человек вируса или нет. Для определения штамма используются другие технологии, которых у нас нет, как нет и специальных тест-систем именно на "омикрон", - сказал Авидзба.Определение генома вируса в Абхазии не производится. Выяснить тип штамма могут частные лаборатории, отправляющие биоматериалы для анализа в Россию. По словам Авидзба, сотрудники трех государственных лабораторий республики пока справляются с объемами работы, но насколько хватит их сил, сказать сложно. Рабочий день медиков не редко длится до 12 часов. Авидзба обратился к населению страны с просьбой не бежать сдавать анализы по любому поводу, потому что есть высокая вероятность увеличения нагрузок на лаборатории. Омикрон-штамм коронавируса или B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться как переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные. Новый штамм выявили уже в 110 странах, включая Россию. "Омикрон" распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minzdrav-utverdil-vremennyy-grafik-raboty-ptsr-punktov-1037300673.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/vrach-predupredil-ob-opasnosti-omikrona-dlya-detey-1037292035.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/omikron-shtamm-stal-dominiruyuschim-v-severnoy-osetii-1037264903.html
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здравоохранение, коронавирусы
В СЭС Абхазии связали рост заболеваемости с распространением омикрон-штамма
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 26 января составляет 41458 человек. Выздоровели 35765 человек.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Резкое увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией в стране эпидемиологи связывают с распространением омикрон-штамма, заявил в эфире радио Sputnik Абхазия заведующий лабораторией санэпидемстанции (СЭС) республики Астана Авидзба.
"С дельта-штаммом мы жили уже достаточно долго, у нас не было такого взрывного роста заболеваемости как сейчас. Скачок мы непосредственно связываем с распространением омикрон-штамма. Это однозначно", - сообщил Авидзба.
Специалист подчеркнул, что лаборатории страны в последние дни работают в усиленном режиме. В них доставляют около тысячи анализов в сутки. Только сухумская лаборатория проводит до 700 исследований. При этом Авидзба отметил, что в государственных лабораториях определить штамм коронавируса невозможно. Для этого нет необходимого оборудования.
"Мы лишь можем определить, носитель человек вируса или нет. Для определения штамма используются другие технологии, которых у нас нет, как нет и специальных тест-систем именно на "омикрон", - сказал Авидзба.
Определение генома вируса в Абхазии не производится. Выяснить тип штамма могут частные лаборатории, отправляющие биоматериалы для анализа в Россию.
По словам Авидзба, сотрудники трех государственных лабораторий республики пока справляются с объемами работы, но насколько хватит их сил, сказать сложно. Рабочий день медиков не редко длится до 12 часов.
Авидзба обратился к населению страны с просьбой не бежать сдавать анализы по любому поводу, потому что есть высокая вероятность увеличения нагрузок на лаборатории.
"Часто, в первые двое суток анализ может быть отрицательным. Начиная с третьих суток после проявления симптомов, мы можем получить более-менее достоверный результат. И так во всем мире", - отметил специалист.
Омикрон-штамм коронавируса или B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться как переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные. Новый штамм выявили уже в 110 странах, включая Россию. "Омикрон" распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.