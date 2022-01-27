https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vrach-rasskazala-o-marshrutizatsii-patsientov-s-covid-19-v-sukhume-1037302265.html

Врач рассказала о маршрутизации пациентов с COVID-19 в Сухуме

Врач рассказала о маршрутизации пациентов с COVID-19 в Сухуме

В Абхазии зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон". 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T08:45+0300

2022-01-27T08:45+0300

2022-01-27T08:45+0300

в абхазии

здоровье

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сухум

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Абхазские врачи руководствуются алгоритмом действий для пациентов, заболевшим ковидом, разработанным еще в начале эпидемии, рассказала в эфире радио Sputnik начальник Управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба. Чтобы сдать тест, необходимо получить направление от врача. Раньше ПЦР-анализ назначали на четвертые сутки заболевания, сейчас можно получить направление сразу при появлении первых симптомов: кашле, заложенности носа, слезоточивости, температуре. "Надо сразу обратиться к врачу, взять направление и сдавать тест. Без направления тесты не делают. Заболевание штаммом "омикрон" проходит в более легкой форме, несмотря на то, что им легче заразиться. По нашим данным, болезнь протекает легко. Исключение могут составлять невакцинированные пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Молодые переносят "омикрон" в течение трех дней, как ОРЗ или ОРВИ”, - подчеркнула Воуба.По решению Минздрава Абхазии, работу ПЦР-пунктов продлили до 16:00. После получения положительного теста на коронавирус, повторно анализ нужно сдавать через 10 дней. Если человек заболел коронавирусом, он может получить медицинскую помощь бесплатно. Для этого должно быть направление от лечащего врача и список необходимых анализов. Также в городе работает выездная бригада. Однако сейчас из-за возросшей нагрузки, врачи приходят на дом только к пожилым, инвалидам, а также детям с высокой температурой. Вчера, 25 января, в Абхазии за сутки было зарегистрировано более 400 случаев коронавируса. Общее число выявленных случаев выросло до 40 875. Зарегистрировано 588 летальных исходов. Выздоровели 35 413 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minzdrav-utverdil-vremennyy-grafik-raboty-ptsr-punktov-1037300673.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/vrach-predupredil-ob-opasnosti-omikrona-dlya-detey-1037292035.html

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здоровье, здравоохранение, коронавирусы, сухум