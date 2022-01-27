https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/yan-leschenko-tsru-gotovit-na-ukraine-partizanskie-otryady-1037316017.html

Ян Лещенко: ЦРУ готовит на Украине партизанские отряды

Ян Лещенко: ЦРУ готовит на Украине партизанские отряды

Ситуация в Донбассе остается крайне напряженной, Запад продолжает накачивать Украину оружием, перебрасывает военную технику к границе. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T15:20+0300

2022-01-27T15:20+0300

2022-01-27T15:25+0300

нато

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

лнр

донбасс

мнение

интервью

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В интервью РИА Новости начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко оценил обстановку в Донбассе, рассказал о готовности к отражению возможного наступления, а также о том, будет ли Украина применять ПТРК Javelin и турецкие беспилотники.– Как вы оцениваете обстановку у линии соприкосновения в Донбассе на сегодняшний день?– Учитывая продолжающуюся тенденцию – действия диверсионных групп противника, похищение нашего военнослужащего, стягивание сил в зону проведения карательной операции, а также повсеместное препятствование со стороны Украины работе ОБСЕ, можно судить о том, что несмотря на относительную стабильность и небольшое количество обстрелов, градус напряженности растет. Способствуют этому громкие и агрессивные заявления военно-политического руководства Украины.– Продолжают ли ВСУ стягивать технику и вооружение? Есть ли у вас данные о наличии вблизи линии соприкосновения вооружений иностранного производства?– Западные кураторы максимально насыщают страну оружием, чтобы не только повысить эффективность армии противника, но и продемонстрировать моральную поддержку, а также усилить свое влияние за счет долговой нагрузки на бюджет. В конечном итоге за иностранное вооружение заплатят простые украинцы, в очередной раз жертвуя своими пенсиями, пособиями, зарплатой и общим уровнем жизни.– Насколько высока вероятность применения в нынешней ситуации Киевом ПТРК Javelin и турецких беспилотников?– Все зависит от степени готовности украинского командования снова развязывать активную фазу боевых действий и рисковать жизнями огромного количества людей, в первую очередь – своих же военнослужащих. Если такие намерения действительно серьезны, а не являются банальным способом внешнеполитического воздействия на Россию в угоду западным партнерам – вероятность их применения остается. Однако, тут стоит отметить, что даже в таком случае использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения. Скорее всего, их применение будет реализовано только в формате использования как оружия пропагандистского – несколько репортажей об успешном применении того или иного вооружения. Что касается турецких беспилотников, то опять же, мы предполагаем, что основную угрозу они несут ключевым промышленным и социально-значимым объектам, поскольку для их повсеместного применения образцов, во всяком случае переданных Украине официально, слишком мало.– Если опасения подтвердятся, и Киев перейдет к активным действиям, какими силами собирается республика отражать наступление?– Как мы уже неоднократно заявляли, подразделения Народной милиции укомплектованы, подготовлены и оснащены всем необходимым оборудованием, вооружением и военной техникой для успешного противостояния противнику. Помимо действующих военнослужащих, у нас достаточно обильный мобилизационный резерв высококвалифицированных специалистов. Кроме того, военные комиссариаты республики неоднократно подтверждали свою готовность к приему и распределению большого количества мобилизационного состава, в случае возникновения такой необходимости.– Как прокомментируете заявления о том, что иностранные ЧВК готовят украинских военных? Есть ли у вас такие данные? Где проходят тренировки? Есть ли иностранные инструкторы или бойцы вблизи линии соприкосновения?– То, что западные инструкторы готовят подразделения ВСУ, – это не новость. Информация об этом появилась впервые еще в 2014-15 годах, и с тех пор лишь неоднократно подтверждалась. Тренировки проходят на полигонах во Львовской области на Яворовском полигоне, в 235 межвидовом центре подготовки подразделений в Николаевской области, на 241 общевойсковом полигоне в Херсонской области и на аэродромах "Школьный" в Одессе, "Кульбакино" в Николаевской и "Озерное" в Житомирской областях. Боевики нацгвардии обучаются в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений НГУ в Киевской области.Однако, как нами уже неоднократно отмечалось, низкий уровень мотивированности личного состава, а также постоянный некомплект и сжатые сроки обучения дают западным инструкторам слишком мало возможностей для подготовки сколько-нибудь квалифицированных кадров.В зоне ООС инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Black water.– СМИ сообщали, что ЦРУ готовит на Украине некие партизанские отряды для противостояния России. Известны ли вам факты обучения украинских силовиков специалистами ЦРУ? Нет ли опасения, что эти навыки будут использованы радикалами для диверсий?– Подготовка партизанских отрядов, равно как и активизация процесса формирования подразделений территориальной обороны, на наш взгляд, это запоздалая попытка морально и качественно подготовить для ВСУ мобилизационный резерв.Специалисты из США открыто присутствуют в министерствах Украины в качестве советников, осуществляют контроль государственного строительства, надзор и корректировку деятельности органов власти. В Минобороны такие советники, конечно же, есть. Они являются сотрудниками спецслужб и прошли соответствующую подготовку, а в начале текущего года Украина вообще официально заявила о работе в министерстве обороны советников от США Криса Риззо и Тодда Брауна.Если же говорить о радикалах и так называемых партизанах, их задача, согласно официальному посылу заявлений украинского правительства, состоит в том, чтобы выступить неким "народным ополчением".О том, что ситуация может выйти из-под контроля и радикально настроенные националисты, прошедшие подготовку, используют эти знания против действующей власти, никто вероятно не задумывается, так как это отдаленная перспектива, а западные кукловоды имеют богатый опыт использования любой ситуации в своих целях, не исключая вероятную преднамеренную подготовку нестабильного и деморализованного общества к социальному бунту, влекущему очередной государственный переворот.На самом же деле, эта ситуация куда больше напоминает формирование Третьим Рейхом в последние месяцы Великой Отечественной войны подразделений фольксштурма – то есть поднятия в ружье местного населения для защиты собственных территорий от противника, отразившего агрессию в отношении него и перешедшего в контратаку.

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нато, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), лнр, донбасс, мнение, интервью