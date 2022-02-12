https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/spaset-li-rossiya-ukrainu-1037552264.html

Спасет ли Россия Украину

Спасет ли Россия Украину

Судьба Украины и киевских властей зависит от того, какой ответ даст Россия на разрушительные, провокационные и разжигающие войну действия Вашингтона, пишет... 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T09:35+0300

2022-02-12T09:35+0300

2022-02-12T09:35+0300

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Ирина Алкснис, международный обозреватель – для SputnikВ то самое время, когда в Москве Сергей Шойгу общался со своим британским коллегой – министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев потребовал от Москвы "предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму". Ну а параллельно сразу несколько стран, начиная с США и заканчивая Японией, призвали своих граждан покинуть территорию Украины.Вся эта впечатляющая движуха началась спустя несколько часов после завершения очередной встречи политических советников "нормандского формата", состоявшейся в четверг в Париже. Переговоры, от которых не ждали никаких прорывов, эти ожидания полностью оправдали. По их результатам Дмитрий Козак возложил ответственность за срыв минского процесса на Украину и Запад. И в целом глава российской делегации был очень резок в оценках сложившейся ситуации, заявив, что урегулирование конфликта находится на нуле, и назвав прошедшие семь лет после подписания "полным блефом" .Дело в том, что все прошедшие годы главные усилия по торпедированию и пересмотру Минских соглашений предпринимаются по линии изменения интерпретации написанного в них. Кстати, в теории - это вполне разумный заход: поговорка про закон, который как дышло, как раз про юридическую казуистику, которая ищет зацепки в документах с целью придать им желаемый смысл.Вот только ровно семь лет назад – в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года – на переговорах с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом в Минске со стороны России участвовал профессиональный юрист. В результате документ оказался составлен настолько однозначно, что за прошедшее время, несмотря на все усилия, в нем так и не удалось найти зацепки для иного толкования написанного. Что в очередной раз подтвердила и история Козака с Кембриджским словарем.При этом, хотя все участники довольно мрачно оценили результаты прошедшей встречи, наверное, нельзя сказать, что она была совсем уж провальной. Один факт, что переговоры шли почти девять часов, свидетельствует о том, что разговор был. Все-таки, когда между сторонами стоит непреодолимая стена противоречий и неготовности общаться, подобные мероприятия заканчиваются намного быстрее.Уже многими подмечалось странное, если не сказать шизофреничное поведение Киева в нынешнем кризисе. Украинские власти то категорически отрицают планы "российского вторжения", то обвиняют Москву в подготовке агрессии, то стараются сгладить напряженность, то выступают с откровенными провокациями. При этом на линии разграничения наблюдается впечатляющее затишье, которого давно не было.Объяснение этим странностям лежит на поверхности. Крупный военный конфликт нужен исключительно США и Великобритании, которые столкнулись с конгломератом тяжелейших системных проблем (экономических, внутри- и геополитических) и стремятся решить их многократно проверенным способом – стравив между собой третьи страны в кровопролитном конфликте. Вот уже более 100 дней сплошным потоком поступающие новости подтверждают, что именно Штаты и Британия выступают главными застрельщиками эскалации, причем организованной ими на пустом месте.Больше никто – ни Россия, ни Западная Европа, ни Украина – в войне не заинтересован категорически.Последние вполне отдают себе отчет, что им, как и всей стране, уготована роль жертвенного барашка в борьбе англосаксов за собственное выживание. Правда, руки у них в значительной степени связаны. Вот и приходится уже четвертый месяц наблюдать удивительные метания, когда одни и те же люди выполняют самоубийственные для них распоряжения заокеанского сюзерена, реализующего глобально-великодержавные планы, и одновременно пытаются сгладить напряженность с Россией, защищая собственные интересы и, в конечном счете, спасая свои шкуры.А учитывая проявляемое англосаксами упорство, включая сегодняшние призывы покинуть Украину гражданам США, похоже, они готовы пойти на все, чтобы добиться своего.Теперь судьба Украины и киевских властей зависит от того, какой ответ даст Россия на разрушительные, провокационные и разжигающие войну действия Вашингтона, который явно вознамерился сжигать в топке собственного спасения сателлитов и младших партнеров.Хорошо бы из поучительного, если не сказать катастрофического украинского опыта извлекли полезный урок и другие постсоветские страны, геополитически упорно ставящие на США.

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украина, колумнисты, аналитика, россия, сша, политика