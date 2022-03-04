https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/abkhazskaya-intelligentsiya-vyskazalas-po-situatsii-vokrug-ukrainy-1037922020.html

Абхазская интеллигенция высказалась по ситуации вокруг Украины

Абхазская интеллигенция высказалась по ситуации вокруг Украины

Идет вторая неделя спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации Украины, направленная на защиту жителей Донбасса. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T07:00+0300

2022-03-04T07:00+0300

2022-03-04T07:00+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. В Абхазии глубоко встревожены событиями, разворачивающимися вокруг России в связи с ситуацией на Украине, заявила группа абхазских писателей и поэтов.Коллективное заявление подписали народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа, писатели Вахтанг Абхазоу, Геннадий Аламиа, Денис Чачхалиа, Владимир Зантария, Анатолий Лагулаа, Гунда Квициния, Анзор Мукба, Инна Хашба, филологи Арда Ашуба и Василий Авидзба.Ученые отметили, что Абхазия не понаслышке знает цену мирной жизни. Любая война – это несчастья, неисчислимые страдания, непоправимые жертвы, подчеркнули они. Пройдя через суровые испытания, жесточайшую экономическую и информационную блокаду, Абхазия добилась восстановления своей многовековой государственности, а после признания независимости Россией обрела реальную возможность развиваться, отмечается в заявлении."К сожалению, когда стоял вопрос быть или не быть народу Абхазии, вместо хотя бы моральной поддержки со стороны Украины, в Грузию в спешном порядке перебрасывались сотни украинских наемников из рядов УНА-УНСО, вливавшихся в ряды грузинских агрессоров и участвовавших вместе с ними в истреблении абхазов", - напомнили подписанты.В своем заявлении представители общественности не оставили без внимания и политику Запада в отношении донбасских республик.Они отметили, что Абхазия после событий 2014 года оказывала Донбассу посильную гуманитарную помощь, принимала и продолжает принимать беженцев, Сухум вслед за Москвой признал независимость политически самоопределившихся ДНР и ЛНР. Тогда как на Западе по-прежнему предпочитают не замечать ущемления прав и свобод жителей Донбасса и россиян, множа санкции против России."Ныне западные политики и их верноподданные, рядящиеся в тогу ревностных правозащитников, в нарушение общепринятых правовых норм, цинично поощряют изгнание студентов-выходцев из России, обучающихся в европейских вузах. Подвергают санкциям спортсменов, деятелей культуры, на которых, в современном цивилизованном мире, казалось бы, не должны распространяться последствия межгосударственных политических разногласий и конфликтов", - возмутились писатели.Все это является подтверждением откровенной лживости проповедуемых Западом "гуманистических" ценностей, приходят к выводу деятели науки и литераторы.Они выразили уверенность в том, что действия, предпринимаемые руководством России в целях демилитаризации Украины – временная, вынужденная мера, способная упредить опасные замыслы североатлантического альянса и защитить народы обеих стран от экспансии и военно-политического диктата Запада.Народам России, Украины и всем миролюбивым народам гуманитарии пожелали добра, спокойствия, взаимопонимания, стабильности и разрешения всех существующих военно-политических проблем мирным, дипломатическим путем.

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