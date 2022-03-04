https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/abkhazskaya-intelligentsiya-vyskazalas-po-situatsii-vokrug-ukrainy-1037922020.html
Абхазская интеллигенция высказалась по ситуации вокруг Украины
Абхазская интеллигенция высказалась по ситуации вокруг Украины
Идет вторая неделя спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации Украины, направленная на защиту жителей Донбасса. 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T07:00+0300
2022-03-04T07:00+0300
2022-03-04T07:00+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. В Абхазии глубоко встревожены событиями, разворачивающимися вокруг России в связи с ситуацией на Украине, заявила группа абхазских писателей и поэтов.Коллективное заявление подписали народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа, писатели Вахтанг Абхазоу, Геннадий Аламиа, Денис Чачхалиа, Владимир Зантария, Анатолий Лагулаа, Гунда Квициния, Анзор Мукба, Инна Хашба, филологи Арда Ашуба и Василий Авидзба.Ученые отметили, что Абхазия не понаслышке знает цену мирной жизни. Любая война – это несчастья, неисчислимые страдания, непоправимые жертвы, подчеркнули они. Пройдя через суровые испытания, жесточайшую экономическую и информационную блокаду, Абхазия добилась восстановления своей многовековой государственности, а после признания независимости Россией обрела реальную возможность развиваться, отмечается в заявлении."К сожалению, когда стоял вопрос быть или не быть народу Абхазии, вместо хотя бы моральной поддержки со стороны Украины, в Грузию в спешном порядке перебрасывались сотни украинских наемников из рядов УНА-УНСО, вливавшихся в ряды грузинских агрессоров и участвовавших вместе с ними в истреблении абхазов", - напомнили подписанты.В своем заявлении представители общественности не оставили без внимания и политику Запада в отношении донбасских республик.Они отметили, что Абхазия после событий 2014 года оказывала Донбассу посильную гуманитарную помощь, принимала и продолжает принимать беженцев, Сухум вслед за Москвой признал независимость политически самоопределившихся ДНР и ЛНР. Тогда как на Западе по-прежнему предпочитают не замечать ущемления прав и свобод жителей Донбасса и россиян, множа санкции против России."Ныне западные политики и их верноподданные, рядящиеся в тогу ревностных правозащитников, в нарушение общепринятых правовых норм, цинично поощряют изгнание студентов-выходцев из России, обучающихся в европейских вузах. Подвергают санкциям спортсменов, деятелей культуры, на которых, в современном цивилизованном мире, казалось бы, не должны распространяться последствия межгосударственных политических разногласий и конфликтов", - возмутились писатели.Все это является подтверждением откровенной лживости проповедуемых Западом "гуманистических" ценностей, приходят к выводу деятели науки и литераторы.Они выразили уверенность в том, что действия, предпринимаемые руководством России в целях демилитаризации Украины – временная, вынужденная мера, способная упредить опасные замыслы североатлантического альянса и защитить народы обеих стран от экспансии и военно-политического диктата Запада.Народам России, Украины и всем миролюбивым народам гуманитарии пожелали добра, спокойствия, взаимопонимания, стабильности и разрешения всех существующих военно-политических проблем мирным, дипломатическим путем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/obschestvennaya-palata-abkhazii-podderzhala-spetsoperatsiyu-po-zaschite-donbassa-1037915680.html
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Абхазская интеллигенция высказалась по ситуации вокруг Украины
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Идет вторая неделя спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации Украины, направленная на защиту жителей Донбасса.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. В Абхазии глубоко встревожены событиями, разворачивающимися вокруг России в связи с ситуацией на Украине, заявила группа абхазских писателей и поэтов.
Коллективное заявление подписали народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа, писатели Вахтанг Абхазоу, Геннадий Аламиа, Денис Чачхалиа, Владимир Зантария, Анатолий Лагулаа, Гунда Квициния, Анзор Мукба, Инна Хашба, филологи Арда Ашуба и Василий Авидзба.
"С Россией и Украиной нас издревле связывают православные и культурные взаимоотношения. И мы не можем смотреть равнодушно на то, как заокеанские вершители судеб планеты, по принципу "разделяй и властвуй", сталкивают два братских единокровных народа, чтобы, превратив территорию Украины в антироссийский плацдарм, обеспечить здесь свое геополитическое и геостратегическое господство", - говорится в заявлении 11 представителей абхазской интеллигенции.
Ученые отметили, что Абхазия не понаслышке знает цену мирной жизни. Любая война – это несчастья, неисчислимые страдания, непоправимые жертвы, подчеркнули они. Пройдя через суровые испытания, жесточайшую экономическую и информационную блокаду, Абхазия добилась восстановления своей многовековой государственности, а после признания независимости Россией обрела реальную возможность развиваться, отмечается в заявлении.
"К сожалению, когда стоял вопрос быть или не быть народу Абхазии, вместо хотя бы моральной поддержки со стороны Украины, в Грузию в спешном порядке перебрасывались сотни украинских наемников из рядов УНА-УНСО, вливавшихся в ряды грузинских агрессоров и участвовавших вместе с ними в истреблении абхазов", - напомнили подписанты.
В своем заявлении представители общественности не оставили без внимания и политику Запада в отношении донбасских республик.
"Кощунственно, что, постоянно и громогласно разглагольствуя о демократии и правах человека, Запад уже восемь лет поощряет политику геноцида в отношении гражданского населения Донбасса, осуществляемую Киевским режимом. И как можно верить политикам, международным правозащитным организациям, столько лет закрывающим глаза на гибель более 13 тысяч жителей ДНР и ЛНР, в числе которых дети и старики? - риторически вопрошают писатели.
Они отметили, что Абхазия после событий 2014 года оказывала Донбассу посильную гуманитарную помощь, принимала и продолжает принимать беженцев
, Сухум вслед за Москвой признал
независимость политически самоопределившихся ДНР и ЛНР. Тогда как на Западе по-прежнему предпочитают не замечать ущемления прав и свобод жителей Донбасса и россиян, множа санкции против России.
"Ныне западные политики и их верноподданные, рядящиеся в тогу ревностных правозащитников, в нарушение общепринятых правовых норм, цинично поощряют изгнание студентов-выходцев из России, обучающихся в европейских вузах. Подвергают санкциям спортсменов, деятелей культуры, на которых, в современном цивилизованном мире, казалось бы, не должны распространяться последствия межгосударственных политических разногласий и конфликтов", - возмутились писатели.
Все это является подтверждением откровенной лживости проповедуемых Западом "гуманистических" ценностей, приходят к выводу деятели науки и литераторы.
Они выразили уверенность в том, что действия, предпринимаемые руководством России в целях демилитаризации Украины – временная, вынужденная мера, способная упредить опасные замыслы североатлантического альянса и защитить народы обеих стран от экспансии и военно-политического диктата Запада.
Народам России, Украины и всем миролюбивым народам гуманитарии пожелали добра, спокойствия, взаимопонимания, стабильности и разрешения всех существующих военно-политических проблем мирным, дипломатическим путем.