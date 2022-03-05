https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/vsu-otrezan-vykhod-k-moryu-chto-eto-znachit-1037952613.html

ВСУ отрезан выход к морю: что это значит

ВСУ отрезан выход к морю: что это значит

Российская операция демилитаризации и денацификации Украины продолжается планово, контролируемая киевским режимом территория фактически отрезана от морских... 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T21:33+0300

2022-03-05T21:33+0300

2022-03-05T21:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

аналитика

донбасс

министерство обороны рф

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Войска РФ полностью контролируют воздушное пространство над Украиной, и наносят удары только по объектам ВСУ, не разрушая городскую инфраструктуру.Подразделения Вооруженных сил РФ наступают на широком фронте, охватывающем почти всю территорию Украины. За минувшие сутки взяты под контроль 10 населенных пунктов. Ранее российские войска взяли под контроль Мелитополь, Геническ, Бердянск, Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, блокировали Киев, Чернигов, Конотоп, Сумы, Херсон, и восстановили работу Северо-Крымского канала. Успешно наступают войсковые группировки Луганской и Донецкой народных республик.Тактика российских войск не предполагает штурма крупных населенных пунктов, города просто блокируются. Военная инфраструктура Украины "перемалывается" круглосуточно. Так, ударом высокоточного оружия большой дальности сегодня уничтожен склад боеприпасов в Житомире, где хранились противотанковые комплексы Javelin и NLOW.За десять дней спецоперации Вооруженные силы России "демилитаризовали" или уничтожили 2037 объектов ВСУ: 71 пункт управления и связи, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 61 РЛС, 66 самолетов на земле и 16 – в воздухе, 56 беспилотников, 708 танков и других бронемашин, 74 РСЗО, более 260 единиц артиллерии, 505 военных автомобилей.Уничтожение военной инфраструктуры Украины завершается. Сопротивление бессмысленно тем более, что российские войска не намерены причинять вред мирному населению или оккупировать Украину. ВСУ отрезаны от воздушных и морских путей сообщения.Киевский режим использует участки государственной границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией для переброски иностранных наемников и "оборонительного" оружия – эта "благотворительность" Запада гарантирует лишь увеличение жертв среди украинских военнослужащих.Деструктивные попытки "партнеров" помешать России не повлияют на цели и военно-политический итог операции. Напомню, ранее Москва предлагала дипломатическое решение проблем европейской безопасности, но Вашингтон и Брюссель пинками подтолкнули Украину к войне, чтобы сделать из нее второй Афганистан.Россия гнет подковуОкончательно подавлена украинская оборона к северо-западу от Харькова. Это позволяет пресечь все попытки ВСУ перегруппироваться на западном направлении.Украинские СМИ начали "перемещать" города на карте, чтобы скрыть от общественности факт поражения на фронте. А ведь прошло всего десять дней.Вероятно, на линии Днепра российская спецоперация не остановится, наступление войск с востока, севера и юга (на карте выглядит как подкова) позволит полностью блокировать Киев, и последовательно – другие крупные города –Николаев, Одессу, Львов (на западе необходимо пресечь поток иностранных наемников и вооружений). Потенциал группировки Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, а также корабли ВМФ России в Азовском и Черном морях использованы далеко не полностью.Разведка США озадачена тем, что Россия отказывается нанести сокрушительный воздушный удар по Украине. Для большинства американцев нет большой разницы между Мосулом и Киевом. В украинском Генштабе мучаются вопросом: "Почему российские войска до сих пор не высадили десант в Одессе?". На всякий случай, в порту Николаева затоплен неходовой флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" –сюрреализм. Киевские власти раздали преимущественно криминалитету более 25000 автоматов Калашникова, и в перестрелках погибли сотни мирных жителей.Из возможных 200 тысяч беженцев Мариуполя и Волновахи 5 марта открытыми гуманитарными коридорами воспользовались всего 17 человек – нацисты не выпускают мирных жителей и даже иностранцев, используют их в качестве "живого щита". Неслучайно африканские страны в Совете Безопасности ООН осудили дискриминацию чернокожих на украинской границе (куда еще не всем удается доехать).Даже американская газета Washington Post раздраженно отметила, что Украина проводит "кровавую онлайн-кампанию, которая… нарушает Женевские конвенции". Так или иначе, российские войска выполнят поставленную задачу, и отделят "зерна от плевел" на украинской территории.Сегодня коснулся неадекватности киевского режима и российский президент Владимир Путин: "Если дальше будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности". И это очень серьезное предупреждение западным "партнерам", которые не способны трезво оценить происходящее.Украинская "коррида"Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире испанского радио заявил, что ЕС не ведет войну с Россией, лишь находится на стороне атакованной Украины. Ранее Боррель говорил о необходимости отправить в помощь ВСУ летальные системы вооружений на 450 млн евро. Очевидно, Евросоюз трансформируется в филиал НАТО и Пентагона.Служба внешней разведки РФ поделилась информацией о превращении Польши в перевалочную базу для отправки оружия и наемников на Украину. На польской территории развернута разведывательная сеть США, Британии, Канады и других стран НАТО, которые снабжают киевский режим информацией о продвижении российских войск.Газета Bild сообщила, что Берлин решил поставить ВСУ 1000 противотанковых комплексов и 500 ЗРПК "Стингер", а также 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела", которые состояли на вооружении ГДР, и около 35 лет хранились складах. К чему такая опасная имитация заботы? На большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, а для большинства европейцев это просто "коррида".Американские "болельщики" пытаются понять – помогут ли украинцам турецкие "Байрактары". Пентагон давно планирует избавиться от 280 древних "Бородавочников" – штурмовиковA-10 Warthog, но передача их Украине в ВВС США даже не обсуждается. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл 3 марта заявил: "Хотя Россию и другие враждебные страны и организации не следует сбрасывать со счетов, амбиции, ресурсы и авторитарная система правления Китая сделают его единственной самой большой угрозой национальной безопасности США".Румыния и Словакия хотели передать "гуманитарку" от своих ВВС украинским летчикам, но их устаревшие истребители советского производства в натовском строю просто нечем заменить. И разговоры о некой бесполетной зоне НАТО над Украиной – также "сиреневый туман"С другой стороны, слухи о ненависти американцев, европейцев и украинцев к России сильно преувеличены. Не пройдет и десятилетия, как украинский народ снова станет братским и дружественным (вспоминаем послевоенные Польшу и ГДР). К периодам агрессии коллективного Запада за последние 800 лет Россия вполне адаптировалась, и спокойно воспринимает текущее обострение.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, аналитика, донбасс, министерство обороны рф