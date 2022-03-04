https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/chto-obeschayut-evrope-i-miru-inostrannye-naemniki-na-ukraine-1037938871.html

Что обещают Европе и миру иностранные наемники на Украине

Что обещают Европе и миру иностранные наемники на Украине

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины на стороне украинских ВСУ были замечены иностранные наемники. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T21:20+0300

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аналитика

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Появление иностранных наемников на Украине – продолжение прокси-войны США и НАТО против России. "Иностранный легион" – инструмент поэтапного втягивания европейских стран альянса в прямой вооруженный конфликт с РФ, в котором неизбежно придет конец украинской государственности и благополучию ЕС.Весь мир задается вопросом: что сегодня происходит на Украине? Президент РФ Владимир Путин отвечает: "Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются". При этом российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Главные очаги сопротивления локализованы, нацисты уничтожены или обречены. ВСУ окончательно не разгромлены лишь потому, что цинично прикрываются мирными гражданами, разворачивают боевые позиции в жилых домах, детских садах и школах, устраивают поджоги на ядерных объектах.Российская армия сегодня пресекла попытку чудовищной провокации на Запорожской АЭС. Операция по демилитаризации и денацификации Украины будет доведена до конца. Помешать не сможет никто.В успехе российской спецоперации американские военные аналитики не сомневаются. И все же Вашингтону хочется, чтобы на Украине пролилось как можно больше крови. Запад приступил к следующему этапу прокси-войны с Россией – формированию, вооружению и переброске новых отрядов иностранных наемников. "Резидент КВН" Владимир Зеленский сообщил, что воевать за Украину будут 16 тысяч иностранных "добровольцев". Мы, граждане РФ уже проходили это на Северном Кавказе и в Сирии, а наемники не прошли.Власти нескольких европейских стран (Британии, Дании, Латвии, Польши, Хорватии) официально разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях против России на украинской территории.Через Польшу на Украину прибыли 200 хорватских наемников. Двадцать шесть литовцев примкнули к нацбату "Айдар". Решили поучаствовать четыреста шведов и пятьдесят норвежцев. "Некоторое число" правых экстремистов выехали из ФРГ. Домой по гуманитарным коридорам вернутся не все, с этим строго. К примеру, в Сирии российские войска уничтожили более 133 тысяч боевиков, включая 4500 "добровольцев" из стран СНГ.С другой стороны, чем больше иностранцев, тем меньше координации и управляемости в поле. Минобороны РФ отмечает, что Зеленский уже утратил контроль над ВСУ и диверсионными группами с иностранными наемниками.Технологическое соучастиеПрезидент США Джозеф Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг ежедневно заявляют, что Пентагон и альянс не являются участниками конфликта на Украине. И даже не намерены закрывать украинское воздушное пространство (будто у них есть такая возможность). Однако военно-техническое, логистическое и экономическое соучастие "партнеров" в боевых действиях на стороне бандеровского режима очевидно.Белый дом 4 марта подтвердил, что США передают Украине разведданные о российских войсках "в режиме реального времени". Для этого активно используютсяамериканская спутниковая группировка, наземные РЛС и самолеты AWACS на восточном фланге НАТО.Разведывательная информация альянса помогает командованию ВСУ получить представление "что и где летит" (целеуказание), и отчасти влияет на обстановку.Американцы также снабжают киевский режим переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) Stinger, противотанковыми комплексами FGM-148 Javelin, и другим "оборонительным" вооружением, которое может лишь увеличить количество жертв в подразделениях ВСУ и отрядах иностранных наемников.Американцам выгоден "Афганистан" в центре Европы. Роль Пентагона на Украине совершенно ясна. На фоне российской операции военный бюджет США на 2023 год "подрастет" примерно до 780 млрд долларов. Вашингтон "построил" европейских союзников, начнет активнее продавать свои вооружения и СПГ (двумя процентами ВВП на военные расходы теперь никто не отделается). Солидные дивиденды американцам обещает вероятное вступление в НАТО нейтральных пока Швеции и Финляндии.Чего, кроме "заморозки" выгодного проекта СП-2, достигнетв конфликте ЕС и, в частности, Германия?Немецкий таблоид сообщил о доставке 2 марта из ФРГ на Украину партии ПЗРК Stinger и противотанковых гранатометов Panzerfaust.Спровоцированный американцами конфликт в Европе серьезно вредит развитию немецкой экономики. Пострадают все страны ЕС, и больше других те, которые участвуют в боевых действиях с Россией своими "добровольцами". Украина обреченно играет роль расходной пешки, за неделю ее покинули более одного миллиона граждан.Всадники АпокалипсисаЗапад застрял "в замкнутом круге эскалации". Ничего нового. Украинский экс-премьер Николай Азаров сегодня сообщил, что НАТО планировала летом 2022-го разместить на территории Украины четыре войсковые бригады: две сухопутные, одну морскую и одну воздушную. В конце года "партнеры" намеревались руками Украины спровоцировать ядерный конфликт с Россией, однако Москва в декабре 2021 года получила информацию об этих планах, и приняла военно-технические меры.За неделю российской операции на Украине "демилитаризованы" 1812 объектов ВСУ: 65 пунктов управления и узлов связи, 56 зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций, 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 54 беспилотника, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 РСЗО, 252 орудий полевой артиллерии и минометов, 442 единицы специальной автомобильной техники.В западных областях Украины нацисты "охотятся" на мужчин призывного возраста, ловят на улицах и вокзалах, под конвоем отправляют в военкоматы. Фактически отправляют необученных и деморализованных людей на бессмысленную гибель. Куда же делась "самая сильная армия Европы"?А как хорошо для Запада все начиналось: 200-тысячное украинское войско с "Джавелинами" и "Стингерами", почти 900 танков и "волчья стая" катеров ВМСУ. Все ненавидят "сепаров", "колорадов" и Россию. "Захисники" готовы практически бесплатно умереть за "батьку-Бандеру" и интересы США. На территории Украины работают биолаборатории Пентагона, строятся базы НАТО и хранилища для американского ядерного оружия. Все в прошлом.Еще немного истории. В начале XX века на Украине быстро забыли Бога, царя и Отечество (все граждане Российской империи письменно присягали на верность императору). Затем, в 1940-хболее 200 тысяч украинцев воевали на стороне вермахта против Красной армии, в это же время "державники" из ОУН расстреливали евреев под Киевом, жгли мирных жителей белорусской Хатыни.И уже не парадокс, что через 70 лет советской власти на Украине состоялся ренессанс националистической, антироссийской идеологии.Лозунг "Украина превыше всего" – это калька с лозунга немецких фашистов 1933 года "Deutschlan uberalles". Массовое сожжение мирных одесситов в Доме профсоюзов в мае 2014-го – тоже калька.Напомню, ВСУ формировали из офицеров Советской армии, на собеседовании кандидатам задавали обязательный вопрос – о готовности воевать с Россией, и это было в начале 1990-х годов – за двадцать с лишним лет до Крымской весны.Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации украинского "гуляй-поля" – закономерный итог тридцатилетнего эксперимента управляемой Западом "незалежности", и просто спасение здоровой части украинского народа. В ходе российской операции становится еще яснее, насколько подобная "государственность" опасна для Европы и мира.В ходе слушаний 2 марта в комитете палаты представителей предложения России к США в сфере безопасности о возвращении НАТО к состоянию 1997 года первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман прокомментировала как "Смехотворный запрос". Однако, исторический опыт свидетельствует, что ответственность западных "партнеров" возникает там, где исчезает безнаказанность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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