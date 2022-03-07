https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/ukraina-prevraschaetsya-v-somali-1037974255.html

Украина превращается в Сомали

Украина превращается в Сомали

"Территория, подконтрольная украинским властям" — штампованный термин, который использовался на протяжении восьми лет войны в Донбассе и довольно часто... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T09:52+0300

2022-03-07T09:52+0300

2022-03-07T10:14+0300

военная спецоперация рф в донбассе

колумнисты

донбасс

украина

россия

мнение

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"Территория, подконтрольная украинским властям" — штампованный термин, который использовался на протяжении восьми лет войны в Донбассе и довольно часто применяется сейчас, когда журналисты пытаются объяснить своим читателям, где именно происходят те или иные события, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.Однако это определение сейчас все меньше и меньше соответствует действительности. Хаотизация, паника, бесконтрольная раздача оружия привели постепенно к тому, что в разных городах, населенных пунктах, отдельных подразделениях украинских боевых формирований окончательно утрачен какой-то порядок и управляемость.Трагическим, но очень показательным примером этого является загадочное убийство в Киеве финансиста Дениса Киреева, который еще несколько дней назад представлял Украину на переговорах с Россией о мирном урегулировании. А теперь он расстрелян в центре Киева. Одни говорят, что Киреев убит "при задержании сотрудниками СБУ" как подозреваемый в госизмене, кто-то утверждает, что он показательно казнен. А Главное управление разведки Минобороны Украины ко всем этим версиям добавило совсем уж шокирующее заявление о том, что Киреев был "разведчиком" и "погиб при исполнении специальных заданий". Что порождает мысли о начале войны на уничтожение между силовыми ведомствами Украины — еще один неминуемый признак утраты государственности.Какая бы из этих версий ни была правдой, но в любом случае возникает вопрос: с кем на Украине можно о чем-то договариваться, если любого переговорщика затем могут публично расстрелять или повесить? А ведь представители киевского режима уже и не скрывают использование им внесудебных расправ и казней. Например, секретарь СНБО Алексей Данилов прямо пригрозил оппозиционным депутатам убийством на месте.А уж сколько восторга было выражено в связи с казнью Владимира Струка, мэра городка Кременная (часть Луганской народной республики, пока еще находящаяся под украинской оккупацией). Накануне он был задержан людьми в камуфляже, а затем найден со следами пыток и простреленной головой (совсем как в случае с Киреевым). Убийцы особо и не скрываются. Но опять-таки показательна реакция представителей киевского режима. Помощник министра внутренних дел Антон Геращенко выражает явное удовлетворение убийством, описывая его так: "расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени". Повторимся, это пишет не полевой командир, а советник главы МВД!Аналогичная реакция последовала от одиозного народного депутата Украины Алексея Гончаренко, который также поддержал ликвидацию "предателя" и обещал продолжить устранение неугодных. Это уже звучит из уст члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Что-то не видно гневной реакции ни этого органа, ни ЕСПЧ, ни многочисленных правозащитных структур. Делают вид, что ничего не замечают.Ужасающие кадры уличных расправ над людьми, объявленными "мародерами", "ворами" и "агентами России", мгновенно стали обыденностью. Простые люди с садистским наслаждением участвуют в линчевании привязанных к деревьям или столбам несчастных, даже не разбираясь особо, в чем они виноваты и виноваты ли вообще. Не исключено, что кто-то из этих жертв, наоборот, пытался предотвратить мародерство со стороны так называемой теробороны (первоначально так называли отряды территориальной обороны, но сейчас все чаще этот термин расшифровывается как "террористическая оборона"), за что и был наказан. Полиция же в лучшем случае не вмешивается в происходящее, а в худшем — прямо участвует в расправах или поощряет их.Западные журналисты при этом стараются ничего подобного "не замечать". Всем известны многочисленные случаи, когда националистические формирования или те же бандиты из "теробороны" расстреливали автомобили с мирными жителями, желающими вырваться из осажденных городов и уехать в безопасные места. Взять, к примеру, дикую историю, когда "защитники Киева" расстреляли джип с семьей, пытавшейся вывезти своих детей. "Патриоты" приняли его за машину с "российской диверсионной группой". Особый цинизм ситуации в том, что спустя пару дней западная пресса опубликовала фотографию десятилетней девочки, погибшей в этой трагедии, со словами: "Ее убили русские".Точно так же под обстрелом оказались британские журналисты съемочной группы Sky News. На подъезде к украинскому КПП под Киевом их автомобиль попал под огонь — "патриоты" стреляют по гражданским, пытающимся покинуть города и уж тем более направиться в сторону России, безо всякого предупреждения. Сами репортеры признают, что территория, по которой они ехали, контролируется Украиной, их туда направил украинский же полицейский патруль. Но традиционно обвинена Россия. Авторы придумали историю о том, что КПП был якобы занят "российской диверсионной группой". Откуда она там могла бы взяться и, главное, куда потом канула, журналисты Sky News решили зрителям не сообщать. А ведь могли бы в конце концов уточнить этот вопрос у своих "освободителей", которыми оказались украинские полицейские, почему-то спокойно и без препятствий приехавшие к этому месту. Странная "российская ДРГ" — получается, она заняла украинский КПП только для того, чтобы обстрелять британских репортеров и потом бесследно исчезнуть.Попытки свалить все инциденты и расстрелы на "российских диверсантов" будут продолжаться, конечно, и дальше. Но это ведь не "российские шпионы" пишут за Антона Геращенко или надевают маску Алексея Гончаренко, когда те приветствуют убийства. Это же не "российские ДРГ" во всех городах Украины привязывают людей к позорным столбам. Это не "русские агенты" расстреляли на украинско-молдавском КПП гражданина Израиля.Достаточно сравнить этот хаос с порядком и спокойствием в тех городах, которые взяты под контроль российской армией, чтобы увидеть резкий контраст. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором славит "особый героизм" людей, протестующих "против оккупантов". Заметьте, насколько вежливо "оккупанты" обращаются с этими малочисленными протестующими. Никто никого не задерживает, никто не разгоняет митинги, никто никому не угрожает расправами и расстрелами, как это делают в Киеве, — уникальная в истории "оккупация"! При этом наша армия организованно выдает людям продукты, воду, предметы первой необходимости, наглядно демонстрируя, чем порядок отличается от хаоса, а гуманизм — от ничем не оправданной жестокости.Киевский режим при полном попустительстве западных спонсоров, продолжающих накачивать его потоками оружия, сознательно превратил свою территорию в гуляйполе, где правят банды с большой дороги, где закон подменен "революционной целесообразностью". Причем, напомним, начался этот процесс распада задолго до российской спецоперации, поэтому на Москву сии проблемы списать не удастся. Собственно, все началось на майдане в 2013 году, а затем продолжилось в виде санкций СНБО вместо решений суда, в виде обстрелов Донбасса вместо диалога, в виде нацистских батальонов вместо органов правопорядка.И нельзя говорить, что Россия не предупреждала Украину, чем авантюры могут закончиться, если их вовремя не остановить. Вспомните, как еще в июне 2018 года Владимир Путин ответил на вопрос о том, что будет в случае широкомасштабного нападения Украины на Донбасс: "Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".Почему-то это предупреждение Киев быстро забыл, постоянно наращивая свои атаки против мятежных регионов Донбасса. Поворотным же моментом в этой истории стала дата 26 октября прошлого года, когда украинская сторона грубо нарушила Минские соглашения, форсировав реку Кальмиус и подойдя совсем уж близко к российской границе. Заметьте, РИА Новости попросило особо зафиксировать эту дату. Мы тогда отметили: "Дата 26 октября и ничем не спровоцированные действия украинских военных стали отправной точкой эскалации — это всегда важно при дальнейшем определении ответственного за обострение конфликта. А то ведь мы знаем, кого обвинят в этом западные СМИ, "не заметившие" нынешней провокации Украины". Именно после этого началась эскалация вооруженных провокаций, приведшая к резкому обострению на всей линии фронта и явной подготовке украинских сил к большому наступлению, предотвращенному в итоге спецоперацией России.Сейчас мы наблюдаем тот самый процесс, о котором Путин предупреждал Украину четыре года назад. И сейчас президент России снова взывает к рассудку киевских политиков: "Если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, <…> они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности, и, если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести".Хоть кто-то на Украине должен понять, что бесконтрольная раздача оружия населению не только не может стать выходом из ситуации, а наоборот, ее усугубляет, усиливает процессы распада государственности как таковой, превращает страну в территорию анархии, хаоса, беспредела. В этом не могут быть заинтересованы ни Россия, ни Украина, ни тем более украинское население, являющееся главной жертвой "теробороны с большой дороги". Именно поэтому данный процесс необходимо прекратить. Остается лишь надеяться, что на Украине найдутся еще здравые люди, которые поймут это и возьмут на себя ответственность за восстановление порядка в стране. Россия и ее Вооруженные силы всегда готовы помочь им в этом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, донбасс, украина, россия, мнение