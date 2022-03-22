https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/menyayut-vse-v-rossii-rastet-tenevoy-valyutnyy-rynok-1038248237.html

Меняют все: в России растет теневой валютный рынок

Меняют все: в России растет теневой валютный рынок

Из-за введенных ограничений в России люди покупают доллары и евро в соцсетях и чатах, в криптообменниках и при личной встрече с сетевыми продавцами. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T14:25+0300

2022-03-22T14:25+0300

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Панический спрос на руку не только дельцам, но и мошенникам. Риски очевидны — завышенный курс, "кидалово", штрафы. Тем не менее ответственность за серые валютные операции ужесточать пока не планируют. Подробнее читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Выносят деньгиВ декабре в Россию ввезли 4,97 миллиарда наличных долларов. Больше было только в начале пандемии (март 2020-го) и в кризис 2014-го. Но ажиотаж оказался максимальным за последние двадцать лет. В феврале объем кэша на руках у населения вырос на 14,7 процента — на два триллиона рублей.И все равно в начале марта россияне запаслись наличкой еще на 775,5 миллиарда рублей. С валютных счетов сняли почти два миллиарда долларов. Народ штурмует банкоматы, сметая и рубли. Паника действительно создает дефицит.Поэтому Банк России ввел временный порядок для операций с валютой. Продажа гражданам запрещена, а со своего счета клиент может снять только до десяти тысяч. Если нужно больше, выдадут в рублях по актуальному курсу. К слову, порядка 90 процентов всех вкладов в иностранной валюте не превышают десяти тысяч долларов. Меры действуют до 9 сентября.Очереди огромные. Как рассказали в одном из крупных российских банков, последние две недели режим работы у них — авральный. Чтобы успеть обслужить всех, задерживаются минимум на час позже обычного. "Абсолютное большинство клиентов приходит на снятие, — рассказывают сотрудники. — Люди выносят все, не успеваем заказывать средства".Сетевой ажиотажНа фоне панических настроений долларами и евро начали активно торговать в соцсетях и чатах. Вариантов множество — от личной встречи "по старинке" до обмена через электронные и криптокошельки. "Добросовестные" продавцы предлагают пересекаться в отделении "Сбера", чтобы проверить подлинность купюр на месте.При онлайн-обмене вообще нет никаких гарантий — все на доверии. В телеграм-чатах продавцы группируются по городам. Курс, разумеется, невыгодный: до 150 за доллар и до 250 за евро.В соответствии с федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (от 10.12.2003 № 173), проводить операции с иностранными купюрами могут только кредитные организации. Обменные пункты относятся к банкам, их деятельность должна быть лицензирована, указывают юристы.Не разрешено и не запрещеноДругое дело, что отследить эти операции в онлайне сложно. А обменники, где на доллары и евро предлагают конвертировать "крипту", — вообще вне правового поля. Эту сферу в России закон до сих пор не регулирует. Люди рискуют столкнуться с мошенниками и лишиться денег, отмечает Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain."Криптообменники — вне законодательных рамок, а все, что не запрещено, автоматически разрешено. Покупка или продажа цифровых активов через обменники — легальна, так как россиянам, согласно закону "О ЦФА", вступившему в силу в начале 2021-го, разрешено владеть криптовалютой. Единственное, запрещено использовать ее в качестве средства оплаты", — поясняет Евгений Кудинов, специалист в области добычи цифровых активов.Он обращает внимание, что в некоторых случаях обменные операции с криптовалютами могут квалифицировать как незаконную банковскую деятельность, хотя по факту ничего противоправного там нет. Если участники обмена готовы подтвердить природу происхождения средств и платить налоги — все вполне легально.Ужесточать не планируютИ в советские годы, и в девяностые валюту покупали исключительно с рук. Существовала 88-я статья, введенная в 1961-м. Она предусматривала уголовное наказание за операции с иностранными купюрами: минимум три года тюрьмы. Отменили ее только в 1994-м. Сейчас ничего подобного нет.Но стоит помнить: если пользоваться услугами обменных пунктов, действующих без лицензии, или услугами "иных лиц", легко стать жертвой мошенников. В таком случае нужно обратиться в полицию с заявлением. Как поясняет Владимир Фурта, юрист Единого центра защиты, для незаконных обменников предусмотрена административная ответственность. Физлицо или организацию могут привлечь по статье 15.25 КоАП.Для экономики риски понятны — это и фальшивые купюры, и мошенничество, и недополучение денег в бюджет. Эксперты предупреждают: введенные ограничения разумны в краткосрочной перспективе, но злоупотреблять ими не следует."Чем дольше они действуют, тем вероятнее сценарий традиционных для девяностых методов расчетов. Исключение банков из цепочки валютообменных операций не только снизит доходы кредитных организаций и налоговые отчисления в бюджет, но и лишит государство одного из механизмов контроля за сомнительными операциями", — отмечает Станислав Акулинкин.Однако, по мнению наблюдателей, говорить о появлении полноценного черного рынка валют пока рано. Для этого нужно, чтобы гражданам полностью закрыли возможность легальной покупки иностранных купюр. Или установили жесткий, контролируемый государством курс, как в CCCР.

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