https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/menyayut-vse-v-rossii-rastet-tenevoy-valyutnyy-rynok-1038248237.html
Меняют все: в России растет теневой валютный рынок
Меняют все: в России растет теневой валютный рынок
Из-за введенных ограничений в России люди покупают доллары и евро в соцсетях и чатах, в криптообменниках и при личной встрече с сетевыми продавцами. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T14:25+0300
2022-03-22T14:25+0300
2022-03-22T14:46+0300
экономика
россия
финансы
валюта
санкции
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Панический спрос на руку не только дельцам, но и мошенникам. Риски очевидны — завышенный курс, "кидалово", штрафы. Тем не менее ответственность за серые валютные операции ужесточать пока не планируют. Подробнее читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Выносят деньгиВ декабре в Россию ввезли 4,97 миллиарда наличных долларов. Больше было только в начале пандемии (март 2020-го) и в кризис 2014-го. Но ажиотаж оказался максимальным за последние двадцать лет. В феврале объем кэша на руках у населения вырос на 14,7 процента — на два триллиона рублей.И все равно в начале марта россияне запаслись наличкой еще на 775,5 миллиарда рублей. С валютных счетов сняли почти два миллиарда долларов. Народ штурмует банкоматы, сметая и рубли. Паника действительно создает дефицит.Поэтому Банк России ввел временный порядок для операций с валютой. Продажа гражданам запрещена, а со своего счета клиент может снять только до десяти тысяч. Если нужно больше, выдадут в рублях по актуальному курсу. К слову, порядка 90 процентов всех вкладов в иностранной валюте не превышают десяти тысяч долларов. Меры действуют до 9 сентября.Очереди огромные. Как рассказали в одном из крупных российских банков, последние две недели режим работы у них — авральный. Чтобы успеть обслужить всех, задерживаются минимум на час позже обычного. "Абсолютное большинство клиентов приходит на снятие, — рассказывают сотрудники. — Люди выносят все, не успеваем заказывать средства".Сетевой ажиотажНа фоне панических настроений долларами и евро начали активно торговать в соцсетях и чатах. Вариантов множество — от личной встречи "по старинке" до обмена через электронные и криптокошельки. "Добросовестные" продавцы предлагают пересекаться в отделении "Сбера", чтобы проверить подлинность купюр на месте.При онлайн-обмене вообще нет никаких гарантий — все на доверии. В телеграм-чатах продавцы группируются по городам. Курс, разумеется, невыгодный: до 150 за доллар и до 250 за евро.В соответствии с федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (от 10.12.2003 № 173), проводить операции с иностранными купюрами могут только кредитные организации. Обменные пункты относятся к банкам, их деятельность должна быть лицензирована, указывают юристы.Не разрешено и не запрещеноДругое дело, что отследить эти операции в онлайне сложно. А обменники, где на доллары и евро предлагают конвертировать "крипту", — вообще вне правового поля. Эту сферу в России закон до сих пор не регулирует. Люди рискуют столкнуться с мошенниками и лишиться денег, отмечает Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain."Криптообменники — вне законодательных рамок, а все, что не запрещено, автоматически разрешено. Покупка или продажа цифровых активов через обменники — легальна, так как россиянам, согласно закону "О ЦФА", вступившему в силу в начале 2021-го, разрешено владеть криптовалютой. Единственное, запрещено использовать ее в качестве средства оплаты", — поясняет Евгений Кудинов, специалист в области добычи цифровых активов.Он обращает внимание, что в некоторых случаях обменные операции с криптовалютами могут квалифицировать как незаконную банковскую деятельность, хотя по факту ничего противоправного там нет. Если участники обмена готовы подтвердить природу происхождения средств и платить налоги — все вполне легально.Ужесточать не планируютИ в советские годы, и в девяностые валюту покупали исключительно с рук. Существовала 88-я статья, введенная в 1961-м. Она предусматривала уголовное наказание за операции с иностранными купюрами: минимум три года тюрьмы. Отменили ее только в 1994-м. Сейчас ничего подобного нет.Но стоит помнить: если пользоваться услугами обменных пунктов, действующих без лицензии, или услугами "иных лиц", легко стать жертвой мошенников. В таком случае нужно обратиться в полицию с заявлением. Как поясняет Владимир Фурта, юрист Единого центра защиты, для незаконных обменников предусмотрена административная ответственность. Физлицо или организацию могут привлечь по статье 15.25 КоАП.Для экономики риски понятны — это и фальшивые купюры, и мошенничество, и недополучение денег в бюджет. Эксперты предупреждают: введенные ограничения разумны в краткосрочной перспективе, но злоупотреблять ими не следует."Чем дольше они действуют, тем вероятнее сценарий традиционных для девяностых методов расчетов. Исключение банков из цепочки валютообменных операций не только снизит доходы кредитных организаций и налоговые отчисления в бюджет, но и лишит государство одного из механизмов контроля за сомнительными операциями", — отмечает Станислав Акулинкин.Однако, по мнению наблюдателей, говорить о появлении полноценного черного рынка валют пока рано. Для этого нужно, чтобы гражданам полностью закрыли возможность легальной покупки иностранных купюр. Или установили жесткий, контролируемый государством курс, как в CCCР.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/minfin-zayavil-chto-rossiyane-smogut-perevodit-valyutu-na-uzhe-otkrytye-inostrannye-scheta-1038107822.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/putin-podpisal-zakon-o-merakh-podderzhki-grazhdan-i-biznesa-1037998021.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/zamorozka-ili-grabezh-dlya-chego-zapad-blokiruet-rossiyskie-rezervy-1037829134.html
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экономика, россия, финансы, валюта, санкции
Меняют все: в России растет теневой валютный рынок
14:25 22.03.2022 (обновлено: 14:46 22.03.2022) Подписаться на
Из-за введенных ограничений в России люди покупают доллары и евро в соцсетях и чатах, в криптообменниках и при личной встрече с сетевыми продавцами.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik
. Панический спрос на руку не только дельцам, но и мошенникам. Риски очевидны — завышенный курс, "кидалово", штрафы. Тем не менее ответственность за серые валютные операции ужесточать пока не планируют. Подробнее читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.
Выносят деньги
В декабре в Россию ввезли 4,97 миллиарда наличных долларов. Больше было только в начале пандемии (март 2020-го) и в кризис 2014-го. Но ажиотаж оказался максимальным за последние двадцать лет. В феврале объем кэша на руках у населения вырос на 14,7 процента — на два триллиона рублей.
Чтобы вернуть деньги в кредитные организации и помочь банковской системе (с учетом западных санкций дефицит ликвидности мог достичь четырех-шести триллионов), регулятор 28 февраля повысил ключевую ставку до 20 процентов.
И все равно в начале марта россияне запаслись наличкой еще на 775,5 миллиарда рублей. С валютных счетов сняли почти два миллиарда долларов. Народ штурмует банкоматы, сметая и рубли. Паника действительно создает дефицит.
Поэтому Банк России ввел временный порядок для операций с валютой. Продажа гражданам запрещена, а со своего счета клиент может снять только до десяти тысяч. Если нужно больше, выдадут в рублях по актуальному курсу. К слову, порядка 90 процентов всех вкладов в иностранной валюте не превышают десяти тысяч долларов. Меры действуют до 9 сентября.
Очереди огромные. Как рассказали в одном из крупных российских банков, последние две недели режим работы у них — авральный. Чтобы успеть обслужить всех, задерживаются минимум на час позже обычного. "Абсолютное большинство клиентов приходит на снятие, — рассказывают сотрудники. — Люди выносят все, не успеваем заказывать средства".
"Центробанк старается приглушить ажиотаж по конвертации рублевых сбережений в валютные, — объясняет Станислав Акулинкин, финансовый директор майнингового пула EMCD. — Ограничения на снятие, комиссия на покупку, норма обязательной продажи 80 процентов валютной выручки, поднятие ключевой ставки, приостановка торгов на рынке акций — все это элементы сдерживания курса национальной валюты и инфляции. Эти меры призваны уменьшить давление на ликвидность российских банков".
Сетевой ажиотаж
На фоне панических настроений долларами и евро начали активно торговать в соцсетях и чатах. Вариантов множество — от личной встречи "по старинке" до обмена через электронные и криптокошельки. "Добросовестные" продавцы предлагают пересекаться в отделении "Сбера", чтобы проверить подлинность купюр на месте.
При онлайн-обмене вообще нет никаких гарантий — все на доверии. В телеграм-чатах продавцы группируются по городам. Курс, разумеется, невыгодный: до 150 за доллар и до 250 за евро.
В соответствии с федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (от 10.12.2003 № 173), проводить операции с иностранными купюрами могут только кредитные организации. Обменные пункты относятся к банкам, их деятельность должна быть лицензирована, указывают юристы.
"Покупка, продажа, обмен валют на черном рынке — это незаконное предпринимательство. Для тех, кто этим занимается, предусмотрено наказание от штрафа до уголовной ответственности", — напоминает Александр Коренев, квалифицированный инвестор ЦБ.
Не разрешено и не запрещено
Другое дело, что отследить эти операции в онлайне сложно. А обменники, где на доллары и евро предлагают конвертировать "крипту", — вообще вне правового поля. Эту сферу в России закон до сих пор не регулирует. Люди рискуют столкнуться с мошенниками и лишиться денег, отмечает Дмитрий Носков, эксперт криптобиржи StormGain.
"Криптообменники — вне законодательных рамок, а все, что не запрещено, автоматически разрешено. Покупка или продажа цифровых активов через обменники — легальна, так как россиянам, согласно закону "О ЦФА", вступившему в силу в начале 2021-го, разрешено владеть криптовалютой. Единственное, запрещено использовать ее в качестве средства оплаты", — поясняет Евгений Кудинов, специалист в области добычи цифровых активов.
Он обращает внимание, что в некоторых случаях обменные операции с криптовалютами могут квалифицировать как незаконную банковскую деятельность, хотя по факту ничего противоправного там нет. Если участники обмена готовы подтвердить природу происхождения средств и платить налоги — все вполне легально.
Ужесточать не планируют
И в советские годы, и в девяностые валюту покупали исключительно с рук. Существовала 88-я статья, введенная в 1961-м. Она предусматривала уголовное наказание за операции с иностранными купюрами: минимум три года тюрьмы. Отменили ее только в 1994-м. Сейчас ничего подобного нет.
Хотя уголовное преследование за незаконные валютные операции, в том числе для лиц, которые хотят обменять валюту, уже обсуждали. Но в Совете Федерации против. Как заявила член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди, придумывать новые наказания для участников черного рынка нет необходимости — в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовном кодексе есть нужные статьи.
Но стоит помнить: если пользоваться услугами обменных пунктов, действующих без лицензии, или услугами "иных лиц", легко стать жертвой мошенников. В таком случае нужно обратиться в полицию с заявлением. Как поясняет Владимир Фурта, юрист Единого центра защиты, для незаконных обменников предусмотрена административная ответственность. Физлицо или организацию могут привлечь по статье 15.25 КоАП.
Для экономики риски понятны — это и фальшивые купюры, и мошенничество, и недополучение денег в бюджет. Эксперты предупреждают: введенные ограничения разумны в краткосрочной перспективе, но злоупотреблять ими не следует.
"Чем дольше они действуют, тем вероятнее сценарий традиционных для девяностых методов расчетов. Исключение банков из цепочки валютообменных операций не только снизит доходы кредитных организаций и налоговые отчисления в бюджет, но и лишит государство одного из механизмов контроля за сомнительными операциями", — отмечает Станислав Акулинкин.
Однако, по мнению наблюдателей, говорить о появлении полноценного черного рынка валют пока рано. Для этого нужно, чтобы гражданам полностью закрыли возможность легальной покупки иностранных купюр. Или установили жесткий, контролируемый государством курс, как в CCCР.