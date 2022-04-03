Песков заявил, что полного вакуума для России или изоляции быть не может
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Санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, все большее число стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но, в любом случае, мы не сможем жить в вакууме с этого направления, никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
"Но, в любом случае, мы не сможем жить в вакууме с этого направления, никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
Санкции против России
По его словам, Европе рано или поздно придется выстраивать диалог с Россией, хочет этого кто-то за океаном или нет.
Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, добавил Песков.
"Безусловно, американцы угрожают вторичными санкциями. Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев, и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию", - сказал он.
В качестве примера Песков привел Турцию.
"Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит "да" – там, где "да", и четко говорит "нет" – там, где "нет". И в этом план, конечно, таких, как (президент Турции Тайип - ред.) Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе", - отметил он.
"Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит "да" – там, где "да", и четко говорит "нет" – там, где "нет". И в этом план, конечно, таких, как (президент Турции Тайип - ред.) Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе", - отметил он.
Оплата газа в рублях
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают у нее газ.
"Этот санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев. И как правило, счет за все это выставляют из Вашингтона. Поэтому, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности отключения газа Западу при отказе платить в рублях.
Он согласился, что решение об оплате газа в рублях было принято не чтобы щелкнуть кому-то по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, чтобы у России не отобрали доллары и евро за газ.
"Россия абсолютно не угрожает, Россия собственно никогда никому не угрожала. Но в условиях враждебной окружающей среды и в условиях враждебных действий, которые предпринимаются в отношении нас, мы обязаны эти риски хеджировать", - сказал Песков.
При этом он добавил, что Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ, страна дорожит своим реноме.
В случае, если западные страны откажутся платить за газ в рублях, это будет противоречить соответствующему указу, который подписал президент Владимир Путин, добавил Песков. "Эта система будет работать с 1-го апреля. Мы знаем, что система растянута по времени. Те поставки, которые идут после 1-го апреля, будут оплачиваться где-то в конце месяца или в начале следующего, то есть в мае. Поэтому посмотрим, еще есть время", - подчеркнул Песков.
Он сообщил, что схема оплаты в рублях, как за российский газ, в дальнейшем будет распространяться и на новые группы товаров.
По словам Дмитрия Пескова, страны, пусть и в отдаленной перспективе, все-таки придут к новой, отличной от Бреттон-Вудской, системе взаиморасчетов.
"Очевидно, что, ну, пусть это даже будет отдаленная перспектива, но мы все-таки придем к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы. Конечно, на фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, ну, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе", - сказал Песков.
"Очевидно, что, ну, пусть это даже будет отдаленная перспектива, но мы все-таки придем к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы. Конечно, на фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, ну, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе", - сказал Песков.
Ситуация с Украиной
Дмитрий Песков также выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки.
"Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки", - сказал он.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
По словам Пескова, цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме.
"Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме", - добавил Песков.