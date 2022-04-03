https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/peskov-zayavil-chto-polnogo-vakuuma-dlya-rossii-ili-izolyatsii-byt-ne-mozhet-1038465171.html

Песков заявил, что полного вакуума для России или изоляции быть не может

Песков заявил, что полного вакуума для России или изоляции быть не может

Санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, все большее число стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро. 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T16:15+0300

2022-04-03T16:15+0300

2022-04-03T16:15+0300

дмитрий песков

политика

экономика

россия

украина

санкции

европа

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Никакого полного вакуума для России или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но, в любом случае, мы не сможем жить в вакууме с этого направления, никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире, мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".Санкции против РоссииПо его словам, Европе рано или поздно придется выстраивать диалог с Россией, хочет этого кто-то за океаном или нет.Все находятся под страшным прессингом американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию, добавил Песков.В качестве примера Песков привел Турцию."Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией, есть. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, и она четко говорит "да" – там, где "да", и четко говорит "нет" – там, где "нет". И в этом план, конечно, таких, как (президент Турции Тайип - ред.) Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе", - отметил он.Оплата газа в рубляхДмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают у нее газ. "Этот санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев. И как правило, счет за все это выставляют из Вашингтона. Поэтому, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности отключения газа Западу при отказе платить в рублях.Он согласился, что решение об оплате газа в рублях было принято не чтобы щелкнуть кому-то по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, чтобы у России не отобрали доллары и евро за газ.При этом он добавил, что Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ, страна дорожит своим реноме.В случае, если западные страны откажутся платить за газ в рублях, это будет противоречить соответствующему указу, который подписал президент Владимир Путин, добавил Песков. "Эта система будет работать с 1-го апреля. Мы знаем, что система растянута по времени. Те поставки, которые идут после 1-го апреля, будут оплачиваться где-то в конце месяца или в начале следующего, то есть в мае. Поэтому посмотрим, еще есть время", - подчеркнул Песков.Он сообщил, что схема оплаты в рублях, как за российский газ, в дальнейшем будет распространяться и на новые группы товаров.По словам Дмитрия Пескова, страны, пусть и в отдаленной перспективе, все-таки придут к новой, отличной от Бреттон-Вудской, системе взаиморасчетов."Очевидно, что, ну, пусть это даже будет отдаленная перспектива, но мы все-таки придем к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы. Конечно, на фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, ну, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе", - сказал Песков.Ситуация с УкраинойДмитрий Песков также выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки.Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.По словам Пескова, цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме."Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме", - добавил Песков.

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дмитрий песков, политика, экономика, россия, украина, санкции, европа