https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/izbiratelnaya-sistema-i-natsbezopasnost-chem-nedovolno-aktivnoe-menshinstvo-abkhazii-1038524876.html
Избирательная система и нацбезопасность: чем недовольно "активное меньшинство" Абхазии
Избирательная система и нацбезопасность: чем недовольно "активное меньшинство" Абхазии
Круглый стол Центра социально-экономических исследований Абхазии на тему "Проблемы национальной безопасности" состоялся 6 апреля. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T19:50+0300
2022-04-06T19:50+0300
2022-04-06T20:02+0300
в абхазии
политика
абхазия
избиратели
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В рамках заявленной темы были затронуты политико-правовые аспекты избирательной системы республики.Sputnik"Упрямые цифры"Заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа представила доклад "Электоральное поведение и развитие экономики в Абхазии".В докладе были приведены данные, согласно которым, шестой созыв Парламента Абхазии провел 89 сессий, на которых в окончательном чтении был принят 181 законопроект, в 85 законов внесены изменения и дополнения, было принято 400 постановлений, ратифицировано 18 соглашений и создано 26 парламентских комиссий.Шат-ипа подчеркнула, что не были приняты важные законы о госслужбе, об образовании, о государственных закупках, о государственном регулировании агропромышленного комплекса, упрощенном налогообложении и не были внесены поправки в закон о налоге на добавленную стоимость.По словам Шат-ипа, 100 миллионов – это 21 рубль на один гектар сельхозземель в месяц, 250 рублей на одно сельское домохозяйство, 75 тысяч рублей на одно село. Для сравнения, на содержание одного депутата в месяц уходит 140 тысяч рублей, отметила ученый.Привела Шат-ипа и статистические показатели электорального поведения в Абхазии. По ее словам, в Абхазии проживает около 200 тысяч человек от 18 лет и старше, правом голоса из них обладают всего 120 тысяч, из них на выборы пришли чуть более 60 тысяч, 40 тысяч человек на прошедших парламентских выборах отдали свои голоса за кандидатов, одержавших победу, что составляет 33,3% от списка избирателей, а 20 тысяч человек отдали свои голоса за неизбранных депутатов."Очень грустные" цифрыЧлен Общественной палаты Абессалом Кварчия признался, что приведенные центром цифры "очень грустные"."У меня такое ощущение, что всех все устраивает, активности в сторону изменений системы я не заметил. Тот, кто не пришел на голосование, своей пассивностью тоже поддержали систему. Порядка 18% не устраивает, но это активное меньшинство, которое ни на что не может влиять", - сказал он.Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба считает, что необходимо вводить выборы по партийной системе, что могло бы помочь создать политическую систему, где между собой конкурируют партии. Однако по мнению кандидата философских наук Беслана Камкия, в Абхазии есть лишь количество партий, но никакой их системности. Он отметил, что необходимо создать две основные партии – консерваторов и реформаторов, за которыми будут "примыкаться" остальные.Директор государственного информационного агентства "Апсныпресс" Манана Гургулия считает, что "мы не доросли до партийной системы", но необходимо внести серьезные изменения в выборное законодательство и переходить к смешанной системе.Гургулия прокомментировала последнее заседание шестого созыва Парламента, на котором не были приняты поправки в закон о выборах депутатов. Она возмутилась тем, что не была принята поправка о необходимости наличия высшего образования у кандидата в депутаты.По мнению старшего преподавателя педагогического факультета АГУ и экс-кандидата в депутаты Анетты Бганба, в абхазском законодательстве слишком низкий возрастной ценз. Она выразила сомнение, что в 25-30 лет человек способен принимать участие в законодательных процессах. По словам Бганба, кандидату в депутаты должно быть не меньше 35-40 лет, он обязан обладать опытом работы в государственных органах, принимать участие в дебатах и нести ответственность за предоставленные биографические данные.В круглом столе приняли участие представители инициативной группы по поправкам в Конституцию в части избирательного законодательства Анзор Маршан и Зураб Зухба. Поправки были предложены в 2021 году и отправлены в Конституционный суд для получения заключения.Зураб Зухба отметил, что в предложенных поправках предложено ввести возрастной ценз для кандидатов в депутаты до 28 лет, наличие у него высшего образования, опыта работы по специальности и ценза оседлости как минимум два-три года.Также, по словам Зухба, этнический абхаз, претендующий на место депутата, должен владеть абхазским языком и в законе должно быть прописано, каким образом определять уровень владения им.Маршан отметил, что на предложенные поправки Конституционный суд вынес отрицательное заключение, несмотря на то, что проект поправок, который был подписан 21 депутатом, предлагался не для принятия, а для начала обсуждения.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/tsik-zaregistriroval-16-izbrannykh-v-parlament-abkhazii-deputatov-1038390202.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/politolog-o-parlamentskikh-vyborakh-v-abkhazii-rezultat-otrazhaet-prityazaniya-grazhdan--1038344633.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/a-naposledok-ya-primu-o-chem-sporili-deputaty-parlamenta-na-poslednem-zasedanii-1038500618.html
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политика, абхазия, избиратели
Избирательная система и нацбезопасность: чем недовольно "активное меньшинство" Абхазии
19:50 06.04.2022 (обновлено: 20:02 06.04.2022)
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Круглый стол Центра социально-экономических исследований Абхазии на тему "Проблемы национальной безопасности" состоялся 6 апреля.
В рамках заявленной темы были затронуты политико-правовые аспекты избирательной системы республики.
"Упрямые цифры"
Заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа представила доклад "Электоральное поведение и развитие экономики в Абхазии".
В докладе были приведены данные, согласно которым, шестой созыв Парламента Абхазии провел 89 сессий, на которых в окончательном чтении был принят 181 законопроект, в 85 законов внесены изменения и дополнения, было принято 400 постановлений, ратифицировано 18 соглашений и создано 26 парламентских комиссий.
Шат-ипа подчеркнула, что не были приняты важные законы о госслужбе, об образовании, о государственных закупках, о государственном регулировании агропромышленного комплекса, упрощенном налогообложении и не были внесены поправки в закон о налоге на добавленную стоимость.
По данным ЦСЭИ, доходы госбюджета за пять лет выросли на более чем миллиард рублей. Прирост расходов на общегосударственные вопросы составил 330 миллионов рублей, на национальную безопасность и правоохранительную систему – 870 миллионов рублей, а расходы на сельское хозяйство ежегодно остаются на том же уровне – 100 миллионов рублей.
По словам Шат-ипа, 100 миллионов – это 21 рубль на один гектар сельхозземель в месяц, 250 рублей на одно сельское домохозяйство, 75 тысяч рублей на одно село. Для сравнения, на содержание одного депутата в месяц уходит 140 тысяч рублей, отметила ученый.
Привела Шат-ипа и статистические показатели электорального поведения в Абхазии. По ее словам, в Абхазии проживает около 200 тысяч человек от 18 лет и старше, правом голоса из них обладают всего 120 тысяч, из них на выборы пришли чуть более 60 тысяч, 40 тысяч человек на прошедших парламентских выборах отдали свои голоса за кандидатов, одержавших победу, что составляет 33,3% от списка избирателей, а 20 тысяч человек отдали свои голоса за неизбранных депутатов.
"За этими упрямыми цифрами скрываются серьезные угрозы избирательной системы и национальной безопасности Абхазии", - отметила Шат-ипа.
"Очень грустные" цифры
Член Общественной палаты Абессалом Кварчия признался, что приведенные центром цифры "очень грустные".
"У меня такое ощущение, что всех все устраивает, активности в сторону изменений системы я не заметил. Тот, кто не пришел на голосование, своей пассивностью тоже поддержали систему. Порядка 18% не устраивает, но это активное меньшинство, которое ни на что не может влиять", - сказал он.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба считает, что необходимо вводить выборы по партийной системе, что могло бы помочь создать политическую систему, где между собой конкурируют партии. Однако по мнению кандидата философских наук Беслана Камкия, в Абхазии есть лишь количество партий, но никакой их системности. Он отметил, что необходимо создать две основные партии – консерваторов и реформаторов, за которыми будут "примыкаться" остальные.
Директор государственного информационного агентства "Апсныпресс" Манана Гургулия считает, что "мы не доросли до партийной системы", но необходимо внести серьезные изменения в выборное законодательство и переходить к смешанной системе.
Гургулия прокомментировала последнее заседание шестого созыва Парламента, на котором не были приняты поправки в закон о выборах депутатов. Она возмутилась тем, что не была принята поправка о необходимости наличия высшего образования у кандидата в депутаты.
"Для меня сегодня выборы в Парламент – это 35 бизнес-проектов, наш избиратель выбирает сотрудника ЖКХ, который проведет воду и проложит асфальт. Мы избираем законодательную власть, мы ее заслужили", - сказала она и добавила, что необходимо проводить с электоратом образовательную работу, что в том числе входит в задачи СМИ.
По мнению старшего преподавателя педагогического факультета АГУ и экс-кандидата в депутаты Анетты Бганба, в абхазском законодательстве слишком низкий возрастной ценз. Она выразила сомнение, что в 25-30 лет человек способен принимать участие в законодательных процессах. По словам Бганба, кандидату в депутаты должно быть не меньше 35-40 лет, он обязан обладать опытом работы в государственных органах, принимать участие в дебатах и нести ответственность за предоставленные биографические данные.
В круглом столе приняли участие представители инициативной группы по поправкам в Конституцию в части избирательного законодательства Анзор Маршан и Зураб Зухба. Поправки были предложены в 2021 году и отправлены в Конституционный суд для получения заключения.
Зураб Зухба отметил, что в предложенных поправках предложено ввести возрастной ценз для кандидатов в депутаты до 28 лет, наличие у него высшего образования, опыта работы по специальности и ценза оседлости как минимум два-три года.
Также, по словам Зухба, этнический абхаз, претендующий на место депутата, должен владеть абхазским языком и в законе должно быть прописано, каким образом определять уровень владения им.
Маршан отметил, что на предложенные поправки Конституционный суд вынес отрицательное заключение, несмотря на то, что проект поправок, который был подписан 21 депутатом, предлагался не для принятия, а для начала обсуждения.