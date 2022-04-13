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Александр Анкваб провел встречу с полномочным представителем ПРООН

Александр Анкваб провел встречу с полномочным представителем ПРООН

Программа развития ООН занимается помощью государствам по всему миру, большая часть ее проектов нацелена на сокращение бедности, предотвращение кризисов и... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T20:15+0300

2022-04-13T20:15+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял делегацию Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во главе с полномочным представителем организации Ником Бересфордом, сообщает пресс-служба Кабмина.Во встрече также принимал участие полпред президента Абхазии по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зураб Лакербая.По словам Александра Анкваб, организации стоит сосредоточиться на конкретных проектах, которые могли бы качественно изменить жизнь людей в Абхазии к лучшему, и указал на то, что многие школы в республике требуют ремонта, а лечебные учреждения испытывают нехватку современного оборудования.В ответ Ник Бересфорд сообщил премьер-министру о том, что работа над подробным проектным планом уже ведется, и он будет представлен на рассмотрение, как только будут отработаны сметы расходов и механизмы финансирования.Также в ходе беседы Александр Анкваб поблагодарил представителя ПРООН за содействие, которое было оказано стране, в том числе и в вопросе противодействия пандемии COVID-19 и оснащения лечебных учреждений и лабораторий.Ранее МИД Абхазии заявил о том, что все проекты и программы, планируемые на территории Абхазии иностранными неправительственными и международными организациями, должны быть согласованы с внешнеполитическим ведомством, в том числе любые проекты с представителями руководства и общественных организаций Грузии.НПО, работающие на территории Абхазии, должны предоставлять в МИД отчеты о деятельности по реализации программ и проектов, персональном составе работников, а также документы, содержащие сведения об источниках финансирования и целях расходования средств.

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