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Глава Минздрава заявил о необходимости координации деятельности ВОЗ в Абхазии
Глава Минздрава заявил о необходимости координации деятельности ВОЗ в Абхазии
В рамках системы Организации Объединенных Наций ВОЗ направляет и координирует международную работу в области здравоохранения, в том числе в борьбе с COVID-19. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T18:27+0300
2022-04-27T18:27+0300
2022-04-27T18:27+0300
в абхазии
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на встрече со специалистом по вопросам общественного здравоохранения, координатором гуманитарной и технической поддержки Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в Абхазии Нуне Долян заявил о необходимости дальнейшей координации деятельности организации в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Долян уточнила, какую еще помощь можно было бы оказать жителям Абхазии и пояснила, что организация продолжит поддерживать страну в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая, несмотря на спад заболеваемости, никуда не ушла.По словам Долян, организация может организовать приезд в Абхазию специалистов по постковидному синдрому для того, чтобы они могли обменяться опытом с абхазскими медиками и помогли разработать программу лечения пациентов, до сих пор ощущающих последствия перенесенной инфекции.Нуне Долян добавила, что ВОЗ готова к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с органами здравоохранения Абхазии.Ранее в связи со спадом заболеваемости COVID-19 в Абхазии были отменены ограничения и закрыты ковидные отделения в Сухумской инфекционной больнице, а также в Гагрской, Очамчирской и Ткуарчалской ЦРБ.Заболевших COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, будут размещать в Гудаутской больнице.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/glava-minzdrava-abkhazii-vstretilsya-s-predstavitelyami-meditsinskoy-kompanii-iz-armenii-1038831226.html
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новости, здравоохранение
Глава Минздрава заявил о необходимости координации деятельности ВОЗ в Абхазии
В рамках системы Организации Объединенных Наций ВОЗ направляет и координирует международную работу в области здравоохранения, в том числе в борьбе с COVID-19.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на встрече со специалистом по вопросам общественного здравоохранения, координатором гуманитарной и технической поддержки Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в Абхазии Нуне Долян заявил о необходимости дальнейшей координации деятельности организации в Абхазии. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
"Мы должны работать сообща, во благо населения нашей республики, эта самая главная задача. Ваша организация обладает большим мировым опытом, вы оказываете помощь нуждающимся во многих странах и наша республика тоже не осталась в стороне", - сказал министр и поблагодарил ВОЗ за оказываемую поддержку.
Долян уточнила, какую еще помощь можно было бы оказать жителям Абхазии и пояснила, что организация продолжит поддерживать страну в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая, несмотря на спад заболеваемости, никуда не ушла.
По словам Долян, организация может организовать приезд в Абхазию специалистов по постковидному синдрому для того, чтобы они могли обменяться опытом с абхазскими медиками и помогли разработать программу лечения пациентов, до сих пор ощущающих последствия перенесенной инфекции.
Нуне Долян добавила, что ВОЗ готова к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с органами здравоохранения Абхазии.
Ранее в связи со спадом заболеваемости COVID-19 в Абхазии были отменены ограничения
и закрыты ковидные отделения
в Сухумской инфекционной больнице, а также в Гагрской, Очамчирской и Ткуарчалской ЦРБ.
Заболевших COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, будут размещать в Гудаутской больнице.