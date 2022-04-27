https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/glava-minzdrava-zayavil-o-neobkhodimosti-koordinatsii-deyatelnosti-voz-v-abkhazii-1038850663.html

Глава Минздрава заявил о необходимости координации деятельности ВОЗ в Абхазии

Глава Минздрава заявил о необходимости координации деятельности ВОЗ в Абхазии

В рамках системы Организации Объединенных Наций ВОЗ направляет и координирует международную работу в области здравоохранения, в том числе в борьбе с COVID-19. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T18:27+0300

2022-04-27T18:27+0300

2022-04-27T18:27+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на встрече со специалистом по вопросам общественного здравоохранения, координатором гуманитарной и технической поддержки Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в Абхазии Нуне Долян заявил о необходимости дальнейшей координации деятельности организации в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Долян уточнила, какую еще помощь можно было бы оказать жителям Абхазии и пояснила, что организация продолжит поддерживать страну в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая, несмотря на спад заболеваемости, никуда не ушла.По словам Долян, организация может организовать приезд в Абхазию специалистов по постковидному синдрому для того, чтобы они могли обменяться опытом с абхазскими медиками и помогли разработать программу лечения пациентов, до сих пор ощущающих последствия перенесенной инфекции.Нуне Долян добавила, что ВОЗ готова к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с органами здравоохранения Абхазии.Ранее в связи со спадом заболеваемости COVID-19 в Абхазии были отменены ограничения и закрыты ковидные отделения в Сухумской инфекционной больнице, а также в Гагрской, Очамчирской и Ткуарчалской ЦРБ.Заболевших COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, будут размещать в Гудаутской больнице.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/glava-minzdrava-abkhazii-vstretilsya-s-predstavitelyami-meditsinskoy-kompanii-iz-armenii-1038831226.html

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