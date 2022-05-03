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https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/popytku-terakta-predotvratili-v-pridnestrove-1038947627.html
Попытку теракта предотвратили в Приднестровье
Попытку теракта предотвратили в Приднестровье
По информации работающих на месте специалистов, дрон с прикрепленной к нему взрывчаткой был запущен со стороны Украины. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T19:45+0300
2022-05-03T19:45+0300
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В приднестровском поселке Маяк была предотвращена попытка теракта при помощи дрона, сообщает МВД Приднестровской Молдавской Республики."Дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 килограмм на расстояние до 30 километров от оператора, который им управляет", - говорится в сообщении.МВД ПМР уточняет, что беспилотнику была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс, в котором находилось 2 килограмма пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы, связанные с радиоустройством, которое должно было сработать дистанционно."Вероятно, злоумышленники планировали диверсию. Их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ", - заявляет МВД.Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. В результате из строя были выведены две самые мощные антенны радиоцентра. А накануне, 25 апреля, в столице ПМР Тирасполе здание Министерства госбезопасности было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов. 26 апреля глава Приднестровья установил на территории республики критический "красный" уровень террористической угрозы сроком на 15 дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/takie-obstoyatelstva-kupalba-o-sobytiyakh-v-pridnestrove-i-zayavleniyakh-gruzii--1038863368.html
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приднестровская молдавская республика, новости, теракт, в мире

Попытку теракта предотвратили в Приднестровье

19:45 03.05.2022
© Foto / пресс-центр МВД ПМРБеспилотник со взрывчаткой, обнаруженный возле радиотелецентра "Маяк" в Приднестровье
Беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный возле радиотелецентра Маяк в Приднестровье - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2022
© Foto / пресс-центр МВД ПМР
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По информации работающих на месте специалистов, дрон с прикрепленной к нему взрывчаткой был запущен со стороны Украины.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В приднестровском поселке Маяк была предотвращена попытка теракта при помощи дрона, сообщает МВД Приднестровской Молдавской Республики.
В ведомстве сообщили, что после взрывов радиоантенн, произошедшего на прошлой неделе, Маякский телерадиоцентр был взят под усиленную охрану. Беспилотник был обнаружен ночью и нейтрализован пограничниками, патрулирующими территорию.
"Дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 килограмм на расстояние до 30 километров от оператора, который им управляет", - говорится в сообщении.
МВД ПМР уточняет, что беспилотнику была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс, в котором находилось 2 килограмма пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы, связанные с радиоустройством, которое должно было сработать дистанционно.
"Вероятно, злоумышленники планировали диверсию. Их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ", - заявляет МВД.
© SputnikГрафика Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика
Графика Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2022
Графика Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика
© Sputnik
Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. В результате из строя были выведены две самые мощные антенны радиоцентра. А накануне, 25 апреля, в столице ПМР Тирасполе здание Министерства госбезопасности было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов.
26 апреля глава Приднестровья установил на территории республики критический "красный" уровень террористической угрозы сроком на 15 дней.
Такие обстоятельства: Купалба о событиях в Приднестровье, заявлениях Грузии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2022
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Такие обстоятельства: Купалба о событиях в Приднестровье и заявлениях Грузии
28 апреля, 13:40
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