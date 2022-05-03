https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/popytku-terakta-predotvratili-v-pridnestrove-1038947627.html

Попытку теракта предотвратили в Приднестровье

Попытку теракта предотвратили в Приднестровье

По информации работающих на месте специалистов, дрон с прикрепленной к нему взрывчаткой был запущен со стороны Украины. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T19:45+0300

2022-05-03T19:45+0300

2022-05-03T19:45+0300

приднестровская молдавская республика

новости

теракт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038947597_0:62:855:542_1920x0_80_0_0_385c206b79dfdb8c85f9b488d2affb9b.jpg

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В приднестровском поселке Маяк была предотвращена попытка теракта при помощи дрона, сообщает МВД Приднестровской Молдавской Республики."Дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 килограмм на расстояние до 30 километров от оператора, который им управляет", - говорится в сообщении.МВД ПМР уточняет, что беспилотнику была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс, в котором находилось 2 килограмма пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы, связанные с радиоустройством, которое должно было сработать дистанционно."Вероятно, злоумышленники планировали диверсию. Их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ", - заявляет МВД.Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. В результате из строя были выведены две самые мощные антенны радиоцентра. А накануне, 25 апреля, в столице ПМР Тирасполе здание Министерства госбезопасности было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов. 26 апреля глава Приднестровья установил на территории республики критический "красный" уровень террористической угрозы сроком на 15 дней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/takie-obstoyatelstva-kupalba-o-sobytiyakh-v-pridnestrove-i-zayavleniyakh-gruzii--1038863368.html

приднестровская молдавская республика

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

приднестровская молдавская республика, новости, теракт, в мире