https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/poet-i-filosof-105-let-so-dnya-rozhdeniya-bagrata-shinkuba-1039070375.html

Поэт и философ: 105 лет со дня рождения Баграта Шинкуба

Поэт и философ: 105 лет со дня рождения Баграта Шинкуба

Ежегодно в Абхазии 12 мая проводятся мероприятия в честь великого абхазского поэта и писателя Баграта Шинкуба. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T16:15+0300

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Баграт Шинкуба родился 12 мая 1917 года. Прожив долгую жизнь, он внес неоценимый вклад в абхазскую литературу и становление абхазской государственности.Сария Кварацхелия, SputnikБаграт Шинкуба – не только поэт и писатель, который прославился романом "Последний из ушедших", но и государственный и политический деятель, один из первых борцов за права абхазов в советское время, а также защитник природы.Сам Владимир Зантария познакомился с великим абхазским поэтом задолго до начала Отечественной войны народа Абхазии."Впервые встретился с ним после университета. Я планировал поступить в аспирантуру в Московский институт философии. Но тогда сложно было получить лимит без письма руководства. Баграт Васильевич тогда возглавлял Президиум Верховного Совета Абхазии. Мне организовали встречу с ним, он меня принял. Я волновался, так как непросто было говорить с человеком такой величины. Но он меня выслушал, узнал, какое направление я выбрал. Затем поручил канцелярии подготовить мне рекомендательное письмо. И сегодня сохранилось это письмо у меня, и оно для меня много значит", – вспоминает Зантария.Позже Владимир Зантария в составе абхазской делегации ездил вместе с Багратом Шинкуба в Турцию на встречу с представителями абхазской диаспоры и в Нальчик, где абхазскому поэту было присвоено звание "Народный писатель Кабардино-Балкарии".Как отмечает критик, хватало даже одной минуты общения с Багратом Шинкуба, чтобы понять величину этой личности."Он мыслил настолько глубоко и масштабно, даже в бытовом общении ощущалась сила его слова", – отмечает Владимир Зантария.Высокая поэзияПервые стихи Баграта Васильевича появляются в печати в 1935 году, тогда молодому человеку, удостоившемуся публикации, было всего 18 лет. Но к тому моменту будущий Народный поэт пишет уже не первый год, более того, он переводит на абхазский произведения великих зарубежных классиков – Пушкина, Гете, Гейне, Байрона. За перевод стихов венгерского поэта Шандора Петефи в Венгрии даже установили памятник Баграту Васильевичу."В 1995 году по решению правительства Абхазии пригласили венгерскую делегацию по случаю празднования юбилея композитора венгерского происхождения Ковача, который был большим другом Нестора Лакоба и в 20-30-х годах ХХ века собирал народные песни Абхазии. Встреча была организована в Музучилище. На собрание были приглашены Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и многие другие деятели. Встреча проходила очень торжественно. Баграт Васильевич читал стихи венгерского поэта Шандора Петефа на абхазском языке, которые он когда-то переводил. Им все это настолько было интересно, они все сняли на видео, затем отправили в Венгрию и там показывали по телевидению. А после памятник Баграту Шинкуба поставили на родине Шандора Петефи. В день открытия памятника провели и выставку, посвященную творчеству Баграта Шинкуба. На это событие пришел весь бомонд венгерский", – вспоминает организатор встречи венгерской делегации в Абхазии доктор биологических наук, академик Сергей Бебия.Баграт Шинкуба – представитель высокой поэзии. По словам Владимира Зантария, в своем творчестве автор поднимает глубокие философские вопросы. Но в то же время в его стихах есть место чувствам, эмоциям."Все его творчество пронизано абхазским духом. В особенности философские стихи, которые он написал в 60-70-х годах, они ничем не уступают шедеврам мировой поэзии. Невозможно словами описать, насколько гармоничны содержание и формы в поэзии Баграта Шинкуба. Он поднял абхазскую литературу на новый уровень. Владимир Цвинария как-то заметил, что в стихах Баграта Шинкуба встречаются импрессионистские настроения. С одной стороны, в его стихах видится след европейской поэзии, с другой –они наполнены абхазским духом:Нас мышкызны сыԥсы схыҵып,Слеиқәыхьшәашәап – уаҳа акгьы.Алаҳәажәқәа реиԥш исԥырҵыпСыдгьылтә гәаҟрақәа зегьы…Абхазская поэзия всегда была сильна. Она берет начало с фольклора. ХХ век дарит нам сначала Дмитрия Гулиа и Иуа Когония, которые привнесли в поэзию многое. Но затем на небосклоне появляется новая звезда – Баграт Шинкуба. И именно с его приходом в поэзию она открывается с другой стороны. Баграт перенял у них эстафету и вывел литературу на новый, более высокий уровень", – считает Зантария.У многих Баграт Шинкуба ассоциируется в первую очередь с монументальным романом "Последний из ушедших". Действительно, именно это произведение принесло абхазскому поэту международную славу – роман был переведен на 22 языка мира. По убеждению Зантария, "Последний из ушедших" был так воспринят благодаря теме, которую поднимает автор."Он поднял проблему малых народов. Для многих эта тема была очень близка. И потому роман был так воспринят во многих странах мира. Многие называют роман "Последний из ушедших" поэмой. Конечно, по форме это роман. Но по пафосу и теме , безусловно, поэма. Все это получилось благодаря его таланту. Абхазские критики его называли абхазским Пушкиным. Так оно и есть. Русская литература существовала и до Пушкина, но именно Пушкин обогатил ее. Точно так же Баграт Шинкуба открыл новую страницу абхазской литературы. Как гора Эрцаху возвышается над другими вершинами, точно так же возвышается над абхазскими поэтами и писателями Баграт Шинкуба", – уверен критик.На страже интересов АбхазииБаграт Шинкуба был видным абхазским государственным и политическим деятелем. Он состоял в рядах первых борцов национально-освободительного движения абхазов. Еще в 1947 году, во времена Сталина и Берия, когда закрывались абхазские школы, уничтожалась абхазская топонимика, переписывалась история Абхазии, он вместе с Константином Шакрыл и Георгием Дзидзария написал в Москву письмо о нарушении прав абхазского народа."Решиться на такое было крайне тяжело, потому что обязательно были бы последствия. Так и случилось. Долгое время оказывалось давление, сотрудники КГБ следили за авторами письма. Но оно не прошло бесследно. После смерти Сталина и расстрела Берия, из Москвы стали приезжать комиссии, которые изучали проблемы нарушения прав абхазского народа. Это был период оттепели. После них появились и другие представители интеллигенции, которые поднимали эти вопросы. Но они были первопроходцами", – отмечает Владимир Зантария.И после этого, когда Шинкуба возглавлял Президиум Верховного Совета Абхазской АССР, он не был отрешен от вопросов политики. В 1977 году представителями абхазской интеллигенции было написано "Письмо 130", отправленное руководству СССР в Москву. После этого в Абхазии на площади Свободы прошел народный сход. На нем выступил и Баграт Шинкуба."Баграт умел общаться с народом, знал его проблемы и чаяния. Он был настоящим лидером. Роль Баграта Васильевича и его соратников в становлении абхазской государственности сложно переоценить", – подчеркнул Зантария.Защитник природыБаграт Шинкуба сыграл большую роль в социально-духовном развитии нашей страны, нашего общества. По словам академика Сергея Бебия, он был настоящим защитником природы."Он был председателем Общества охраны природы, а ваш покорный слуга работал секретарем общества. Мы совместно добились многого в сохранении абхазских лесов. Ездили в Москву и добивались сокращения объема рубок. А в 1997 году сумели добиться прекращения лесозаготовок в лесах Абхазии. Он страшно переживал за состояние нашей природы, сам он очень любил природу и был настоящим ее защитником. Ему можно поставить памятник у въезда в какой-нибудь национальный парк", – добавил Бебия.Баграт Шинкуба – выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он ушел из жизни в 2004 году.

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баграт шинкуба, абхазия, культура