https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-vystupila-s-dokladom-v-parlamente-abkhazii-1039464469.html

Уполномоченный по правам человека выступила с докладом в Парламенте Абхазии

Уполномоченный по правам человека выступила с докладом в Парламенте Абхазии

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл выступила с докладом перед депутатами Парламента республики. 08.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-08T19:01+0300

2022-06-08T19:01+0300

2022-06-08T19:16+0300

в абхазии

парламент абхазии

общество

омбудсмены

абхазия

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Она рассказала о результатах деятельности за 2021 год. После выступления Уполномоченного парламентарии высказали свое мнение по докладу и сделали ряд предложений.SputnikИтоги деятельностиВ начале своей речи Уполномоченный по правам человека выразила надежду на то, что новый созыв Парламента создаст все условия для конструктивного обсуждения проблем, волнующих граждан Абхазии, невзирая на их сложность, и примет эффективные меры для полноценной работы.Асида Шакрыл рассказала, что в 2021 году в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило 115 обращений о нарушениях прав человека. По данным обращениям сотрудники аппарата Уполномоченного приняли граждан около 200 раз.Продолжая свою мысль, она отметила, что 2021 год, как и предыдущий, оставался годом тяжелых испытаний, связанных с пандемией COVID-19."Несмотря на введенные в стране ограничения, органы исполнительной власти, к сожалению, не приняли соразмерный угрозе пакет антиковидных мер, а те меры, которые все-таки были введены, зачастую не соблюдались. Все это способствовало, с одной стороны, росту числа заболевших, а с другой – несознательному поведению граждан. С сожалением можно констатировать, что по сей день в стране отсутствует адекватная статистика о количестве умерших от COVID-19 и его последствий", – заметила правозащитник.При этом она отметила, что благодаря самоотверженной работе врачей, медсестер, ухаживающего персонала, включая волонтеров, сохранены здоровье и жизнь многих тысяч людей. Также она сказала, что большую помощь в борьбе с пандемией оказали Россия, ВОЗ, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный Комитет Красного Креста, Программа развития ООН, Детский фонд ООН и другие международные организации.Асида Шакрыл подчеркнула, что 2021 год сопровождался еще одной острой проблемой – серьезными срывами в энергоснабжении населения.Асида Шакрыл также затронула вопрос пенсионного обеспечения в Абхазии, которые до сих пор регулируются Законом "О пенсионном обеспечении граждан в СССР" от 15 мая 1990 года и отдельными нормативно-правовыми актами."Как мы уже отмечали во всех докладах, существующая система социального обеспечения в Республике Абхазия не может быть признана справедливой. Устаревшее законодательное регулирование пенсионной системы и социальной защиты не отвечает задачам государства, касающимся повышения уровня жизни", – считает она.По ее словам, сложно говорить о реализации закрепленного в Конституции Абхазии права каждого гражданина на социальное обеспечение в достаточной степени, когда размеры абхазских пенсий и пособий ниже суммы прожиточного минимума.Также Уполномоченный отметила несколько вопросов, которые требуют безотлагательного рассмотрения, связанных:Все рекомендации доклада направлены на создание условий для эффективной борьбы против злоупотреблений и нарушений прав человека, часть из них была подробно представлена в предыдущих докладах, но они так и остались без реагирования.Об иностранных агентахВ продолжение доклада омбудсмен сказала, что сегодня обществу навязывается идея о необходимости принятия закона о так называемых "иностранных агентах", которая не отражает абхазские реалии.По ее мнению, попытка внедрить в законодательство Абхазии понятие "иностранный агент" под предлогом борьбы с иностранным влиянием – это, по сути, с одной стороны, попытка ограничить внешние связи Абхазии, а с другой – ограничить права и свободы внутри страны.Она выразила надежду на то, что ныне действующий созыв Народного Собрания не допустит принятия антиконституционных норм, нарушающих основные права и свободы человека.Что мешает работе уполномоченногоАсида Шакрыл подчеркнула, что вопрос обеспечения постоянного доступа Уполномоченного в ИВС и СИЗО МВД РА без дополнительных разрешений остается острым и неразрешенным.По ее словам, как и в предыдущие годы, силовые структуры нарушают право задержанных и обвиняемых на доступ к защите. Несмотря на то, что вопрос незаконного задержания лиц, лишенных юридической помощи."Мы вынуждены констатировать, что Генеральная прокуратура демонстрирует слабую эффективность в реагировании на многочисленные случаи нарушения прав человека и чиновничьего произвола. В докладе описаны конкретные факты недолжного реагирования прокуратуры на запросы уполномоченного, связанные с нарушением прав человека. В связи со сказанным обращаюсь к руководству МВД и Генеральной прокуратуры с призывом прекратить практику недопущения адвокатов к их подзащитным. Доступ к юридической помощи должен быть обеспечен сотрудниками правоохранительных органов с момента задержания лица", – подчеркнула Шакрыл.Обсуждение докладаПо завершении доклада омбудсмена парламентарии перешли к его обсуждению. Первым свое мнение по представленному документу высказал депутат Инар Гицба, который отметил, что некоторые выводы доклада достаточно острые.Однако некоторые выводы требуют более глубокого анализа и изучения, в том числе с привлечением профильных экспертов по каждой тематике."Проблемным, на мой взгляд, еще является то, что сложности, которые присутствуют в докладе, по сути кочуют из доклада в доклад. Я ознакомился с докладами за 2018, 2019, 2020 годы, из одного в другой доклад переходят все эти проблемы. То есть реагирования и решения этих проблем нет, хотя бы более глубокого изучения. Кроме того, вы не упомянули о том, что Уполномоченный по правам человека направлял за отчетный период ряд писем в государственные инстанции", – отметил Гицба.Депутат привел ряд цифр, согласно которым Уполномоченный направила 73 письма в государственные инстанции, ответы на 19 из них не отвечают существу запросов и 23 письма осталось без ответа.Омбудсмен согласилась с тем, что необходим более глубокий анализ проблем, которые отражены в докладе. В связи с этим рекомендации Уполномоченного по правам человека могут быть отправной точкой для обсуждения проблем и привлечения соответствующих экспертов. Она обратила внимание на то, что Уполномоченный не может заменить компетенции органов власти, он может обратить внимание на нарушения и предотвратить их.Выступление омбудсмена также прокомментировал спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, который сказал, что доклад представляет собой обобщающую информацию о нарушениях прав.Что касается Генеральной прокуратуры, деятельность которого раскритиковала омбудсмен, спикер отчасти не согласился с ней."Потому что мы знаем ситуации, где прокуратура реагирует, некоторые выказывания вроде неэффективности Генеральной прокуратуры и так далее могут быть негативно восприняты некоторыми органами и не будут способствовать вашей дальнейшей работе и сотрудничеству. Генпрокуратура – это тот орган, который должен надзирать над исполнением закона, и в данном случае я с вами совершенно согласен, что вы должны вместе содействовать друг другу", – заметил спикер.Касаясь вопроса о возможности обращения в суд, Асида Шакрыл сказала, что несмотря на то, что у Уполномоченного по правам человека есть такое право, Кодекс об административных правонарушениях не позволяет ему стать полноценным участником судебного разбирательства."Однажды была такая практика, когда Уполномоченный обратилась в Верховный суд, представила заключение, и Уполномоченный не имела возможности участвовать в суде в качестве участника, который дает заключение. Мы вынуждены были какую-то сторону принимать, мне кажется это неправильно, Уполномоченный по правам человека как институт дает заключение, и оно должно каким-то образом отражаться в судебном процессе", – сказала она.Что касается обобщенного характера доклада, омбудсмен ответила, что Уполномоченный по правам человека ведет много дел, поэтому нет возможности описывать каждое из них в докладе.Депутат Леонид Лакербая отметил, что доклад отражает все стороны деятельности Уполномоченного и добавил, что некоторая категоричность, которая может быть вызвана тем, что нет продвижения в работе, не лучшим образом сказывается на восприятии."Я бы хотел, чтобы мы вычленили из всего того, что вы сказали, не категоричность, а те предложения, которые в большом количестве здесь представлены. Я думаю, что если все наши профильные комитеты займутся этим делом, есть на что обратить внимание. Перечень вопросов очень большой, но я начну с того, что вы сказали – предусмотреть в регламенте возможность взаимодействовать с Уполномоченным по правам человека. Я думаю, это не требует никаких юридических дополнений и разъяснений, этот пункт должен быть. Я думаю, что так думают все, наш Парламент готов содействовать тому, чтобы обеспечить гарантии прав человека в нашей стране взаимодействия с уполномоченным органом", – сказал Лакербая.Говоря о вопросе об иностранных агентах, депутат подчеркнул, что вопрос необходимо обсуждать и изучать без суеты. После обсуждений депутаты Парламента приняли доклад Уполномоченного по правам человека.

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парламент абхазии, общество, омбудсмены, абхазия