https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/blagoustroystvo-naberezhnoy-i-vynosnaya-torgovlya-kak-novyy-afon-razvivaet-kurort-1039502997.html

Благоустройство набережной и выносная торговля: как Новый Афон развивает курорт

Благоустройство набережной и выносная торговля: как Новый Афон развивает курорт

Абхазия готовится к приему туристов. В Администрации президента прошло совещание с представителями туристической отрасли, руководителями ведомств и главами... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T16:34+0300

2022-06-10T16:34+0300

2022-06-10T16:53+0300

абхазия

новый афон

отдых в абхазии

курортный сезон

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О том, как поручения президента будут выполнять в Новом Афоне, в передаче "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов города Азамат Чуаз.Sputnik– На совещании, которое прошло в Администрации президента, глава Минтуризма сказал о том, что отдых в Абхазии летом этого года может подорожать на 20-30%. Давайте поговорим, как это повлияет на спрос, на примере Нового Афона.– Безусловно, это повлияет на спрос, потому что Абхазия всегда была местом дешевого курорта, поэтому рост цен влияет. Это мы видим даже сейчас, потому что ожидали большего потока туристов, и, к сожалению, наблюдаем, что их пока не так много, как хотелось бы. Рост цен – это серьезный фактор, но я думаю, что Абхазия найдет своего туриста, просто люди пока не знают что делать, им нужно время. Думаю, что в середине июня поток туристов увеличится – хотелось бы, во всяком случае, на это надеяться.– Насколько город подготовился к приему туристов, как работает система ЖКХ? Общая проблема всей страны – это утилизация мусора.– Подготовка к курортному сезону проходит в штатном режиме, все коммунальные службы города уже переведены на летний режим. Если зимой нам достаточно двух машин по уборке мусора, то сейчас необходимо три. Специально для того, чтобы не возникло этой проблемы, администрация города приобрела "КамАЗ", и я надеюсь, что проблемы с мусором в разгар сезона в Новом Афоне не будет. Мусора становится больше, учитывая, что количество гостиниц увеличивается. При этом точек для установления мусорных баков в Новом Афоне не так много. Но я хочу похвалить коммунальные службы города, пока что они с этой проблемой справляются.– Благодаря профициту бюджета остались деньги на благоустройство. Например, на благоустройство пляжа выделено два миллиона рублей.– Работы ведутся, на первоначальном этапе была уложена тротуарная плитка в центральной части набережной, это порядка одного километра. Сейчас там ведутся работы по благоустройству бордюров, там будут лавочки, новые мусорные урны и, безусловно, сам пляж будет дорабатываться – будут поставлены новые раздевалки, пляжные душевые и для безопасного купания, конечно, будут установлены буи.– У многих граждан возникает такой справедливый вопрос. Курортный сезон уже идет, а подготовка в процессе, как это понять?– Есть такое понятие, как человеческий фактор. К сожалению, деньги не приходят сразу, то есть имеется определенная процедура, которую нужно соблюдать. Поэтому такая ситуация происходит.– Как, на ваш взгляд, ситуация на одних и тех же объектах размещения в Новом Афоне изменилась по сравнению с прошлым годом?– Следует отметить, что в Новом Афоне гостиниц, которые отвечают международным стандартам, появляется все больше и больше. Гостиницы и внешне, и внутри тоже достаточно неплохо оборудованы. Люди, которые хотят заниматься туристическим бизнесом, сами понимают, что для того, чтобы привлечь туристов, должно быть не только дешево, должен быть еще какой-то сервис. Есть четкое понимание, и лично я наблюдаю ежегодно все новые и новые гостиницы, которые отвечают таким стандартам.– Какие туристы нужны Абхазии больше – бюджетные туристы, которые платят немного, но их большое количество, или же туристы, которые готовы тратить много, но количество которых намного меньше?– До "дорогого" туриста нам далеко, потому что конкурировать с тем же Сочи Абхазия на данный момент не может по ряду объективных причин, с Турцией – тем более. Поэтому мы пока ориентируемся на бюджетного туриста.– А что, как вы думаете, мешает нашим бизнесменам и отельерам создавать качественные и современные отели. Это вопрос только денег?– Это не только вопрос денег, тут скорее всего и вопрос, на какого туриста мы ориентируемся. То есть нет смысла строить дорогую и большую гостиницу, если никто не будет туда приезжать. Для того чтобы богатый турист приехал в Абхазию, должна быть хорошая реклама, я думаю, с этим у нас есть небольшие проблемы.У Нового Афона есть свой турист, это турист, который больше хочет отдохнуть духовно. Поэтому делать из города дорогой курорт нет необходимости. – В Гагре вплотную занялись вопросом выносной торговли, эта тема актуальна и для Нового Афона, и для всех туристических центров Абхазии. В Новом Афоне есть точки хаотичной выносной торговли, это не очень красиво смотрится. В этом вопросе вы будете следовать примеру Гагры?– Администрация города следит за этим вопросом, каждый год у нас возникают с этим проблемы. Рынок у водопада организован культурно и красиво, есть другой рынок, где предприниматели совместно с администрацией города поставили два павильона, выложили тротуарную плитку. Мы планируем идти по такому пути. Должен быть контроль, градостроительный кодекс, который регулировал бы все эти вопросы, сейчас это регулируется просто на словах. Зачастую приходится резать по живому, но бывают и индивидуальные случаи. Мы понимаем, что люди идут торговать не от хорошей жизни, и мы, как администрация, в каких-то случаях идем на уступки, если это не так сильно нарушает облик города. Но есть территории, где такая торговля категорически запрещена, там мы жестко реагируем. Это центральная часть города, где расположен парк и другие места.Что касается безопасности туристов, то у нас постоянный контакт с МЧС, но опять-таки в городской бюджет не заложен штат спасателей. Это за счет изыскания извне администрация должна и спасателя найти, и лодку купить, и поставить наблюдательную вышку на пляже. Эти вопросы каждый год возникают, и каждый год решаются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/glavnyy-chetverg-chuaz-o-tursezone-v-novom-afone--1039484013.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/1036223276.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/tri-abkhazskikh-goroda-voshli-v-lidery-zarubezhnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan-1039366542.html

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абхазия, новый афон, отдых в абхазии, курортный сезон