https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/po-obe-storony-kurorta-kak-v-pitsunde-leto-nachalos-1039561466.html

По обе стороны курорта: как в Пицунде лето началось

По обе стороны курорта: как в Пицунде лето началось

По прогнозам Министерства по курорту и туризму Абхазии, количество гостей в период летне-курортного сезона 2022 года должно существенно превысить показатели... 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T17:22+0300

2022-06-13T17:22+0300

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Во время курортного сезона 2021 года, по данным Минтуризма, Абхазию посетило около полутора миллиона отдыхающих. В это число входят и "однодневные" туристы, прибывшие в республику в рамках экскурсионных туров из Сочи и Адлера. О том, как началось лето в одном из наиболее курортных городов страны, что отдыхающие думают об отпуске в Пицунде, почему они выбрали именно ее и чем недовольны местные работники сферы торговли, читайте в материале Sputnik.Глазами туристовПозади первая декада июня. На часах 16:00. Солнце щедро одаривает землю горячими лучами, которые с удовольствием принимают загорающие на пляже Пицунды немногочисленные туристы. На море штиль. Бирюзовую гладь рассекает одинокий белоснежный катамаран, а из рупора пришвартованной к причалу экскурсионной яхты громко звучат призывы недорого прокатиться до государственных дач Сталина и Горбачева в Мюссере.Дамы бальзаковского возраста присели на лавочку в тени хвойных деревьев с прохладительными напитками в руках, передохнуть. Это были гости из города Шахты в Ростовской области, которые приехали в Пицунду всего за несколько часов до нашей встречи.Туристы проведут в Пицунде десять дней и очень надеются, что погода их не подведет, как это было в сентябре прошлого года. Остановились подруги в частном секторе в номерах с удобствами. Условиями проживания они довольны.Помимо пляжного отдыха, шахтинки запланировали насыщенную экскурсионную программу, куда войдут основные природные и культурные достопримечательности Абхазии.Туристка Надежда оценила отдых в Пицунде на пять баллов, и главным критерием в ее личном анализе была тишина."Мы работаем в сфере торговли, и там всегда шумно. Мы хотим тишины, и она здесь есть. По этой причине каждый год выбираем Пицунду", – отметила она.Другая отдыхающая, Татьяна, свой прошлый отпуск провела в Крыму. В Пицунде никогда не была, и первое, что бросилось ей в глаза, – это местные пейзажи.Во время отдыха в Пицунде некоторые люди теряют счет времени. Компания друзей из Кирова не сразу вспомнила, сколько дней провела в Абхазии к моменту нашего знакомства. В сознании подвыпившего весельчака Дмитрия прошло около девяти дней, но товарищи уточнили, что позади всего шесть суток.Абхазию в качестве места отдыха они выбрали уже не в первый раз, но бывать в Пицунде им еще не доводилось."В первую очередь мне понравилось, что все здесь дружелюбные. К тому же море тут чисто, красивое. Единственный минус – я немного обгорела на солнце", – отметила одна из них, Ольга.Кировцы прибыли в Пицунду 4 июня. По их словам, в этот день море еще было прохладным, но спустя пару жарких дней температура воды дошла до комфортного состояния вопреки прогнозам погоды в интернете - там предвещали дожди всю следующую неделю."Мы просто "фартовые". Нам везет на погоду", – сказал Александр и в шутку добавил, что он вместе с друзьями готов задержаться в Абхазии для того чтобы "контролировать" погоду, но за отдельную плату.Единственным и главным минусом на отдыхе он назвал большое количество медуз, которые подплывают ближе к берегу по мере того, как вода в море прогревается.Низкий спрос и плохое настроениеВ то время, когда туристы беспечно нежатся на раскаленных камнях и прогуливаются по набережной, по другую сторону пляжа с утра и до позднего вечера трудятся местные торговцы. Они знают чем удивить и порадовать гостей – предлагают сувениры, разные виды домашнего сыра, вареную кукурузу, специи, вино и чачу, аджинджух, фрукты и овощи, десерты и прохладительные напитки. Вот только веселого настроения к началу лета у продавцов пока не наблюдается.Подавляющее большинство работников пожаловались, что их ожидания по количеству туристов не оправдались."В прошлом году в такое время людей было больше, и торговля была лучше. Мне кажется, что это связано с тем, что сейчас происходит на Украине. В принципе, туристы сами так говорят. Они не знают, чем это все закончится, и экономят деньги", – рассказала одна из местных жительниц, Мадонна.В качестве аргумента своей точки зрения она привела посещаемость местной столовой. По имеющейся у нее информации, в июне прошлого года там обслуживали до 1200 клиентов в день, сейчас – около 350.По ее мнению, еще один немаловажный фактор, который влияет на количество туристов, связан с повышением цен на все виды товаров и услуг, в том числе на проживание в пансионатах и отелях, что не всегда оправданно.Успешность сезона работники торговли определяют по двум критериям – по наполненности пляжей и выручке. Назвать ни то, ни другое позитивным они пока не могут. При этом продавцы надежду не теряют и не исключают того, что турпоток увеличится в начале июля, когда в школах закончатся все экзамены и у россиян появится возможность вырваться на отдых.Как рассказала продавец с многолетним стажем Сусанна, майские праздники в Пицунде в плане торговли прошли очень даже неплохо, и это сильно ее обнадежило. Но дальше события развивались не в столь положительном ключе."Было много гостей, и им все понравилось. Они побывали на параде в честь Дня Победы 9 мая и даже были те, кто не смог сдержать слез. Мы думали, что будет как в прошлом году, но пока мало туристов. Не знаю, как дальше будет, но этот период тяжелый для нас", – поделилась Сусанна.Не дает унывать женскому коллективу предприниматель Федор, который всячески подбадривает дам. Он не отрицает, что первая треть июня 2021 года была результативнее, но смысла в отчаянии и жалобах он не видит.Его коллега Линда подчеркнула, что в связи с повышением закупочных цен, им тоже пришлось поднять "ставки", и это тоже влияет на спрос. Были и те, кто вовсе отказался давать комментарии сославших на неважное настроение из-за плохой торговли.

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