https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/tseny-rastut-zerna-ne-khvataet-chto-proiskhodit-na-rynke-pshenitsy-1039582515.html

Цены растут, зерна не хватает: что происходит на рынке пшеницы

Цены растут, зерна не хватает: что происходит на рынке пшеницы

Многие российские эксперты предупреждали, что действия западных стран по введению санкций и провоцированию ситуации на Украине могут привести к угрозе мировой... 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T12:50+0300

2022-06-14T12:50+0300

2022-06-14T14:55+0300

продовольствие

россия

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ООН в июньском ежемесячном отчете опубликовала прогноз на 2022–2023 годы по производству и потреблению пшеницы. Ситуация выглядит весьма апокалиптично. Как обстоят дела с продовольственной безопасностью на постсоветском пространстве, выяснял Sputnik.Сергей Лесков, SputnikПшеница есть, но мир пугают голодом"Исходя из предварительных прогнозов FАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций) в сезоне 2022–2023 годов, объемов пшеницы в мире будет недостаточно для обеспечения ожидаемого потребления".За этой сухой цитатой из бюллетеня ООН прослеживается вполне конкретный подтекст. Хлеба на всех не хватит. Некоторым странам Африки, Азии, Латинской Америки грозит реальный голод из-за нехватки зерна и муки, считает генеральный директор международной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер.Формулировки, казалось бы, одна страшнее другой. Однако эксперты считают, что европейские и американские аналитики, которые составляют прогнозы, многое не договаривают, и, что называется, "передергивают факты". Оказывается, зерно у мировых экспортеров в хранилищах есть, вот только до потребителя его доставить могут не всегда.Так, по данным FАО, в сельскохозяйственном сезоне 2021/22 года мировой рынок пшеницы насчитывает 776,7 млн тонн, (при потреблении 771,1 млн тонн)В прогнозе на 2022/23 годы эти показатели хотя и снижаются, но дефицита пшеницы тоже не наблюдается: производство составит 770,8 млн тонн, потребление – 768,6 млн тонн.Объемы общемировой торговли за эти периоды также, примерно, сопоставимы: 192,1 млн тонн и 188,9 млн тонн соответственно. "Разница есть, но она вовсе не критичная, как это преподносят европейские политики", – считает директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина."Физически пшеница никуда не исчезла. Ее производство продолжается в обычных объемах. А вот то, что разорваны логистические цепочки доставки из-за пандемийных ограничений, а теперь и из-за антироссийских санкций, это факт. Российскую пшеницу, например, в страны Африки по морю сегодня доставить невозможно, для наших судов закрыты многие европейские порты", – рассказала SputnikЕлена Тюрина.Главные поставщики - Россия и КазахстанА между тем Россия, по данным министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2021 году в очередной раз заняла первое место по производству (76 млн тонн) и экспорту (32,9 млн тонн) пшеницы в мире. Из них свыше трех миллионов тонн отправилось на продажу в страны ближнего зарубежья (см. графику).Крупнейший импортер российской пшеницы – Казахстан. В 2021 году республика закупила у РФ 1,2 млн тонн зерна."Затруднений с доставкой зерна у нас, да и вообще, как я знаю, на территорию других бывших республик СССР, нет. Мы все соседи, границы сухопутные, поезда с зерном беспрепятственно доходят до покупателя", – рассказал Sputnikпредставитель Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Карабанов.Казахстан и сам является крупным производителем пшеницы. Так, по данным Союза зернопереработчиков РК, в 2021 году республика произвела 13,5 млн. тонн пшеницы, таким образом, не только надежно обеспечивая свой внутренний рынок стратегическим товаром, но и успешно торгуя излишками урожая с другими странами. В этом году на экспорт казахстанские сельхозпроизводители планируют отправить 6,5 млн тонн пшеницы."Наши основные покупатели – Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Иран. На долю экспорта в эти страны приходится до 85% нашей пшеницы. Зерно премиум класса мы продаем в ЕС и Турцию. Например, Италия ежегодно закупает у нас до 200 тыс. тонн твердых сортов. А Турция покупает мягкие, мукомольные сорта", – рассказал Евгений Карабанов.Довольно неоднозначная ситуация складывается в Грузии. Как заявил директор грузинской Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава, "уже несколько месяцев как ввоз пшеницы в страну потерял смысл". По его словам, зерна в стране практически не осталось.Связывает Силагава это с тем, что в прошлом году Россия ввела плавающие пошлины на экспорт пшеницы (ее размер зависит от изменения стоимости зерна на международной бирже). Однако Грузия в несколько раз увеличила импорт российской муки, которая вообще не облагается пошлиной."Это очень большая разница. В течение нескольких месяцев мука поступает агрессивно и заменяет пшеницу", – подчеркнул Силагава.Однако на стоимости хлеба в Грузии это не отразится, считает министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили."Мука есть. В плане продовольственной безопасности проблем нет. Для нас главное – доступность хлеба для населения, а также как можно более доступные цены", – сказал Давиташвили.Вслед за пшеницей взлетели цены на хлебА вот граждане Узбекистана буквально сразу же ощутили резкий скачок цен на зерно на мировом рынке. В середине мая стоимость пшеницы обновила рекорды и превысила $400 за тонну (в 2021 – $250 за тонну) на международных биржах. В след за этим в Ташкенте резко подорожал хлеб. Цены увеличились сразу на 75 %, буханка "социального хлеба" подорожала с 1600 до 2800 сумов.По мнению Тулкина Мирзаева, начальника департамента Министерства финансов Узбекистана, рост цен –это временная ситуация, возникшая на фоне кризиса между Украиной и Россией, а также связанная с высокой стоимостью импортируемой муки."Тем не менее, Узбекистан имеет достаточные запасы продовольствия. Минфин планирует стабилизировать цены, завезя на рынок дополнительно 50 тыс. тонн местной муки" –рассказал Мирзаев на пресс-конференции.Похожая ситуация складывается и в Таджикистане. Здесь, по сравнению с началом 2022 года буханка хлеба подорожала примерно на 50%. Выросли цены и на лепешки, в среднем с 2 до 4 сомони. Еще одну тенденцию заметили покупатели: чтобы оставить прежнюю стоимость хлебобулочных изделий, продавцы начали уменьшать вес товара, в среднем на четверть.Фактор УкраиныУкраина наравне с РФ по-прежнему является одним из крупнейших производителей зерна в мире. На начало 2022 года российско-украинский экспорт занимал около 30% от всего мирового рынка пшеницы. А после того, как на элеваторах и в морских портах "застряли" пресловутые 20 млн. тонн пшеницы, западные политики уже назначили Россию виновной в "надвигающемся мировом голоде".Однако эксперты склонны не преувеличивать значение этих объемов для мирового рынка. Тем более, что пшеницы на Украине уже гораздо меньше, считают в Российском зерновом союзе: часть вывезли по железной дороге, часть автомобильным транспортом в Европу, как предположил постпред РФ при ООН Василий Небензя, "в счет оплаты западных вооружений"."Наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести эту ситуацию в разряд вселенской катастрофы, хотя доля украинского зерна, о котором идет речь, меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых", – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, во время встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.Разумеется, сбрасывать со счетов объемы пшеницы, которые производит Украина, было бы опрометчиво. Так, по прогнозам Российского зернового союза, украинский экспорт пшеницы в следующем сельхозсезоне сократится примерно с 22 млн тонн до 10 млн тонн, а это значит, что импортерам, среди которых есть и страны ближнего зарубежья (Грузия, Азербайджан, Казахстан) придется восполнять потерянные объемы за счет других поставщиков.Впрочем, на днях в интервью российскому телеканалу президент РФ Владимир Путин заявил, что "в следующем году Россия готова увеличить экспорт пшеницы на мировой рынок с 37 млн до 50 млн тонн". И основания для этого есть. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме сообщил, что в этом году урожай ожидается близким к рекордному (был установлен в 2017 году, когда собрали 86 млн. тонн пшеницы). Аналитическая компания "Совэкон" повысила прогноз по урожаю пшеницы в РФ в 2022 году на 1,2 млн тонн, до 88,6 млн. тонн на фоне отличного состояния озимых культур и увеличения площадей яровой пшеницы.А вот, получат ли покупатели эту пшеницу - неизвестно, антироссийские санкции, которые заморозили большинство морских перевозок, отменять пока никто не планирует.

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продовольствие, россия