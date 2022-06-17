https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/po-sledam-prezidentskogo-poslaniya-deputaty-otsenili-vystuplenie-aslana-bzhaniya-1039650650.html

По следам президентского послания: депутаты оценили выступление Аслана Бжания

По следам президентского послания: депутаты оценили выступление Аслана Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания 16 июня обратился к депутатам Народного Собрания республики с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной... 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T20:33+0300

2022-06-17T20:33+0300

2022-06-17T20:33+0300

абхазия

аслан бжания

парламент абхазии

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О том, какие впечатления оставило после себя послание президента Парламенту, читайте в материале Sputnik.SputnikМнения депутатовРассказывая о своих впечатлениях от послания президента Народному Собранию, депутат Левон Галустян отметил, что они у него положительные.Парламентарий считает важным то, что президент обозначил позицию руководства и народа страны."Он сказал, что мы обязаны никому не давать сомневаться в нашем союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Что касается раздела о международной ситуации вокруг Абхазии, было много блоков, один из них касался реформирования политической системы. Президент, фактически, поддержал идею, процитировал своих предшественников, которые высказывались по этому вопросу в разные годы", – подчеркнул Галустян.Положительным моментом также было то, что комиссия по конституционной реформе вышла с предложениями в Администрацию президента. "Есть соответствующие предложения, и с этими предложениями в самое ближайшее время Администрация президента должна выйти в Народное Собрание", – заметил он.Депутат Парламента Инар Гицба в социальных сетях выразил свое отношение к президентскому посланию."Послание имеет весьма важное значение, так как ожидается, что в нем будут озвучены видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу, идеи и программы по развитию экономической и социальной сфер, антикризисные меры, а также уточнены внешнеполитические ориентиры, соответствующие актуальным геополитическим вызовам и многое другое", – отметил Гицба.Гицба добавил, что глава государства представил депутатам данные по количеству реализованных ведомственных целевых программ и объемам их финансирования."Хотелось бы также узнать о результатах анализа экономического или иного эффекта для страны от перечисленных программ. Глава государства также обратил внимание на существующую угрозу национальной безопасности и обороны. Озвучил и иные аспекты работы Кабинета министров. В части, утверждающей положение основных направлений деятельности исполнительной власти за отчетный период, послание, на мой взгляд, свои функции выполнило", – считает парламентарий.Вместе с тем Инар Гицба подчеркнул, что ожидал услышать о планах на ближайшую перспективу в таких идеологически значимых вопросах, как внешняя политика, демография, образование, диаспора, связи с братскими республиками Северного Кавказа."Ведь послание служит своего рода маяком, в том числе и для законотворческой деятельности", – заметил народный избранник.Кроме того, Гицба отреагировал на заявление министра иностранных дел республики Инала Ардзинба, особо отметившего в речи президента акцент на цифровизацию и развитие информационных технологий.Инар Гицба пояснил, что он - дипломат, проработавший в системе международных отношений более одиннадцати лет, и считает, что главным моментом в президентской речи для главы МИД должно было стать определение-уточнение основных ориентиров реализации внешнеполитических задач, так как геополитическая обстановка в мире заметно усложнилась."Цифровизация – несомненно, важное направление в работе любого государства, это то, что априори является частью современной жизни в целом, но никак не главным для международных отношений", – подытожил он.Вопросы безопасностиГерой Абхазии, депутат пятого созыва Парламента Аслан Кобахия также прокомментировал послание главы государства.Вследствие военных действий на Украине и в Донбассе, Абхазия может столкнуться с агрессией со стороны Грузии, поэтому республика должна быть к этому готова, говорит Кобахия."Поэтому я хотел бы услышать насколько мы подготовлены и что нам еще предстоит сделать. Этого я не услышал в речи главы государства, но, когда послание будет опубликовано на бумажном носителе, я бы хотел еще раз с ним ознакомиться. Понятно, наше сотрудничество с Россией касается многих аспектов. Конечно, нас поддержат в случае чего, но и мы должны быть хорошо подготовлены, чтобы и наш враг увидел, на что мы способны, и не задумывался идти на нас войной", – сказал он.В сегодняшней напряженной геополитической обстановке, западные страны пытаются ослабить Россию. В этих условиях Абхазия может оказаться той страной, через которую могут попытаться открыть новый фронт против России, говорит Кобахия."Грузины пока еще помнят последствия 2008 года, поэтому стараются вести себя корректно с Россией. Но Америка имеет большое влияние и может заставить Грузию втянуться в конфликт с Россией. И тогда наша страна снова будет втянута в войну. Поэтому мы сегодня должны больше внимания уделять нашей армии", – отметил он.Кобахия добавил, что в своем выступлении президент говорил о том, что удалось сделать вчера, но сегодняшний день диктует другие реалии, ситуация изменилась, поэтому нужно проводить учения, готовить защитников страны.

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