https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/novye-skhemy-obmana-v-turizme-kak-ne-stat-zhertvoy-moshennikov-1039841681.html

Новые схемы обмана в туризме: как не стать жертвой мошенников

Новые схемы обмана в туризме: как не стать жертвой мошенников

Туроператоры предупреждают о мошенниках, которые под видом менеджеров обещают клиентам в соцсетях вернуть средства за несостоявшиеся поездки. В результате... 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T10:18+0300

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туризм

отдых

общество

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Не найденные пока нарушители и вовсе зазывали путешественников в глухие места, гарантируя уединенный отдых и "все включено". Старые схемы тоже работают: фирмы-однодневки, фальшивые агенты. О том, как избежать финансовых потерь и не испортить отпуск, — в материале Светланы Баевой для РИА Новости.Не переходите по ссылкеМахинации в соцсетях — история не новая, но теперь жертвами становятся туроператоры и их клиенты. В середине июня ANEX Tour распространил предупреждение: "Мы получили обратную связь, что многим из вас приходили сообщения от якобы сотрудников. Мошенники добавляются к вам в друзья, говорят об ошибке в системе и обещают немедленно произвести возврат денежных средств после заполнения электронной формы по ссылке. Ни в коем случае не переходите по ней!"Время для обмана выбрано удачно: из-за непростой ситуации в туризме средства за отмененные путешествия возвращают не сразу, а такие обещания притупляют бдительность."По ссылке, скорее всего, находится форма для передачи реквизитов банковской карты, среди которых номер, имя и фамилия владельца, срок действия и трехзначный код безопасности", — указывает юрист "Единого центра защиты", член Ассоциации юристов России Кирилл Резник.Клиентов сайтов бронирования тоже пытаются обмануть. "Чаще всего стремятся разными способами получить персональные данные банковских карт. Генерят подозрительные ссылки и просят информацию, чтобы якобы вывести деньги с электронного кошелька Tvil.ru, — рассказывает генеральный директор российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru Алексей Черепахин. — Но бонусные средства, которые хранятся в личном кабинете пользователя, можно потратить только при оплате онлайн-бронирования на сайте или в приложении".Также, по его словам, участились случаи телефонных звонков владельцам отелей якобы от представителя сервиса. Мошенники просят отельеров перевести на карту 15 тысяч рублей и предоставить копию своего паспорта, чтобы побыстрее разместить объявление на сайте.Летучие голландцы современного туризмаВ туристической сфере огромное количество мошеннических схем. "Самые распространенные и очевидные — фейковые сайты отелей и авиакомпаний: люди бронируют билет или гостиницу, оплачивают картой, деньги списываются, — поясняет кандидат юридических наук, представитель правового агентства "Реакция" Олеся Аблёзгова. — Правоохранительные органы фиксируют дублирования сайтов крымских и сочинских отелей".Появляются аккаунты в социальных сетях от "менеджеров авиакомпаний" или "стюардесс", которые реализуют "служебные" авиабилеты с хорошей скидкой. Ну и классика — продажа номеров в несуществующем отеле.Заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, координатор проекта по борьбе с мошенничеством "Мошеловка" Евгения Лазарева рассказывает про базу отдыха "Русский нордик" — летучего голландца отечественного туризма.Объект якобы находился в Чемальском районе Республики Алтай. Привлекал гостей невысокими ценами: "все включено" и 2500 рублей за домик в сутки, фотографии —великолепные. Мошенники даже разместили базу у интернет-агрегаторов отелей. Оплату, правда, просили на карты физлиц.Полиция провела проверку, по результатам завели уголовное дело. Пострадавших десятки, но мошенников пока не нашли.К счастью, никто из туристов не пытался доехать до несуществующей базы: GPS-точка, указанная в соцсетях, далеко от жилья — в урочище, куда добираются только на лошади.Есть и опасность стать фигурантом уголовного дела, покупая, например, авиабилеты на непонятных сайтах или в телеграм-каналах. Мошенники предоставляют реальные проездные документы — оплаченные, правда, с чужих банковских карт, к которым злоумышленники получили доступ. Таким образом они отмывают деньги, а крайним может стать добросовестный, но доверчивый турист.Новые способы отъема средствОлеся Аблёзгова уточняет, что в последнее время распространились новые формы отъема средств, связанные с коронавирусом и ограничением авиасообщения.Мошенники предлагают выпуск карты за границей, вывод валюты, обмен на крипту. Человек переводит деньги посреднику — и на этом все заканчивается.В связи с дефицитом наличной валюты не исключено, что появятся люди, которые получили "фальшивые" денежные средства у менял из телеграма."Недобросовестные агенты могут продавать туры в Грецию или на Кипр с прямым перелетом из Москвы на осень или на Новый год", — говорит эксперт. Путешественник надеется, что ко времени его отпуска ситуация изменится, но далеко не факт, что это произойдет.Скрылся с деньгамиДо сих пор работает классическая схема обмана: турист приносит деньги в агентство, где они и остаются. Так, в минувшую пятницу, 24 июня, экс-директора турфирмы в Кузбассе осудили на четыре года за обман 57 клиентов. А в середине июня владелицу турагентства в Омске признали виновной в хищении восьми миллионов рублей.Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета, кандидат юридических наук Дмитрий Галушко поясняет, что с подобным обманом можно столкнуться и в давно работающей фирме, и в однодневке.Например, у турагентства есть финансовые проблемы и задолженности по старым заявкам — их закрывают новыми деньгами.Бывает и такое: менеджер работал в агентстве, собрал базу клиентов и уволился. Путешественники по старой привычке пишут ему, а он забирает деньги, но не покупает тур.Само агентство тоже может оказаться липовым. В соцсетях создают страницу, которая быстро набирает множество подписчиков за деньги. Иногда мошенники даже арендуют офис — чтобы возникало ощущение надежности. За пару дней до вылета телефоны перестают отвечать, офис переезжает, а страницу удаляют.Как распознать обманК сожалению, уточняет Юрий Телегин, ведущий юрист Европейской юридической службы, способов заранее предугадать возможное преступление практически нет.Но максимально обезопасить себя можно. Дмитрий Галушко советует при заключении договора спрашивать документы, подтверждающие полномочия на работу. Расплачиваться по реквизитам или картой через интернет только после того, как убедились, что сайт агентства официальный.Управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры" Олег Матюнин рекомендует обратить внимание на ИНН. Кроме того, насторожить должно отсутствие сайта, городского телефона, адрес почты, заканчивающийся бесплатным доменом (@mail.ru, @yandex.ru и др.) или "стандартный" договор на одном листочке. Описание всех условий и нюансов комплексного турпродукта занимает гораздо больше места.Может помочь и тщательное изучение сайта Ростуризма, где есть раздел с полезной информацией для путешественников.Сначала стоит подумать, почему билет или гостиница стоят так дешево, а потом покупать. "Внимательно посмотреть, кто и где разместил предложение. Если сайт позиционирует себя как официальный портал авиакомпании, на нем должно быть много информации о перелетах, возможность выбора валюты платежа, перевода на английский язык", — говорит Олеся Аблёзгова.Можно воспользоваться сервисом "Проверка домена". Если хотите забронировать номера в известной гостинице или санатории, свежая дата регистрации — повод задуматься.Еще один совет: не переходите по ссылкам, которые присылают якобы для оплаты, не перечисляйте деньги на личные карты.Если обман все же произошел, стоит обратиться в правоохранительные органы. Не факт, что это поможет вернуть средства, но есть вероятность усложнить жизнь мошенникам и уберечь других. И все же — лучше с самого начала проявить бдительность.

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туризм, отдых, общество