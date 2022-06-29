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По синей дорожке во взрослую жизнь: общерайонный выпускной бал в Гудауте

По синей дорожке во взрослую жизнь: общерайонный выпускной бал в Гудауте

Всего в Гудаутском районе школу окончили 240 учеников, 12 из которых с отличием. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T10:55+0300

2022-06-29T10:55+0300

2022-06-29T12:27+0300

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выпускной вечер

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О том, какие планы на будущее строят выпускники гудаутских школ, почему волновались их родители и педагоги, а также о том, как прошел общерайонный выпускной бал и какой подарок для вчерашних школьников подготовили местные власти, читайте в материале Sputnik.В предвкушении праздникаПраздничную атмосферу в Гудауте можно было прочувствовать еще до появления виновников торжества. В городе было непривычно многолюдно и суетливо, даже для летнего вечера. Из установленных на столбах колонок звучали абхазские и иностранные хиты, нарядная молодежь гуляла в парках и по центральным улицам. Многие держали наготове красочные букеты цветов. Наверняка это были родственники и друзья выпускников.Проезжая часть центра была перекрыта бело-красными лентами и спецтранспортом. В целях безопасности сотрудники милиции следили за тем, чтобы никто не проскочил на своем автомобиле, но безуспешные попытки таких маневров все же были.Веселые ритмы сменились на более лиричные. На "горизонте" показалась колонна выпускников, направлявшаяся к мемориалу павшим защитникам Абхазии, их сопровождали родители и учителя. Каждый их шаг фиксировался на смартфоны и фотоаппараты – на память.Выпускники возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти воинам, погибшим еще до их рождения и благодаря которым они имеют возможность весело провести один из главных торжественных вечеров в жизни.Вечер с ЛенинымПосле церемонии возложении цветов молодежь пешком направилась в парк "Гуда и Ута", который старшему поколению больше известен как парк имени Ленина. Монумент вождю пролетариата все еще красуется в том месте, но сегодня памятник было непросто разглядеть - сцену разбили прямо перед ним.Администрация Гудаутского района совместно с отделом образования организовала для уже бывших школьников насыщенную концертную программу с песнями и танцами. Руководили мероприятием опытные телевизионные ведущие Сария Кварацхелия и Адгур Гунба, которые не скупились на шутки и "подколы" в адрес друг друга, что определенно пришлось по вкусу зрителям.Выпускники собрались у входа в парк и проходили внутрь только по приглашению ведущих. Путь к местам у сцены лежал по синей ковровой дорожке, звучала громкая ободряющая музыка. Некоторые из ребят даже почувствовали себя настоящими звездами, что было не очень далеко от истины. На аплодисменты в их адрес они отвечали приветственным жестом или же скромным кивком головы.На свой праздник вчерашние школьники, конечно же, пришли при полном параде. Девушки, определенно, покорили сердца многих своей красотой, стильными прическами и вечерними платьями - в этом году выбор был сделан в пользу светлых и теплых тонов. Парни подошли к делу со всей ответственностью и не подвели своих спутниц. Они больше придерживались классического и полуклассического стиля.Выпускница гудаутской средней школы №4 Ника Лакоба уверена, что в ее жизни все сложится прекрасно, и она непременно станет стоматологом. Образование девушка будет получать в Москве, но после окончания учебы она планирует вернуться в Абхазию.Мама Ники Анжела Ашуба призналась, что переживает за свою дочь, но при этом не сомневается в том, что у нее все получится."Как и любой родитель, конечно, я переживаю, но все будет прекрасно. Уверена. Она у меня умница и мы многое в нее вложили. Думаю, что она оправдает наши надежды", - сказала Ашуба и добавила, что хоть и помогла дочери в выборе профессии, но со специальностью Ника определилась сама.Задорные выпускники средней школы №3 пребывали в веселом расположении духа. После концерта они всем классом и с родителями планировали пойти в ресторан и встретить дружной компанией рассвет.Алан Бебия отметил, что настроение у него отличное, но при этом не стал скрывать, что немного нервничает."Я первый раз в такой обстановке и это очень волнительно. Готовился к этому вечеру долго, но костюм выбрать удалось быстро", - поделился Бебия.Алан планирует отучиться на графического и моушн-дизайнера. По его словам, эта сфера ему ближе всего. Его одноклассник Леван Пимпия признался, что ждал этого дня много лет и очень надеется на приятное его завершение. Буквально через несколько дней его ждет первый вступительный экзамен в Сухумское высшее общевойсковое командное училище Минобороны Абхазии.Выпускник Алим Пация поделился своими наблюдениями о том, что его мама Изольда волнуется даже больше чем он."Действительно, у нее присутствует некое волнение, но в тоже время она рада за меня и это тоже заметно", - отметил Алим и уточнил, что поступать он будет в Абхазский государственный университет на исторический факультет.В средней школе села Мгудзырхуа в этом году всего четверо выпускников. Организатор школы Милана Шамба отметила, что каждое отправление учеников в свободное плавание для нее - это одновременно и праздничное, и грустное событие, которое не обходится без слез."Это наши дети. Они проучились у нас 11 лет и никогда нас не подвели. Они принимали активное участие во всех не только школьных, но и районных мероприятиях. Я им желаю только самое хорошее. Пусть все у них сложится", - сказала она.Поздравления и пожеланияОт имени руководства района замглавы администрации Валерий Авидзба поздравил учеников и поблагодарил всех педагогов. Он подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса общерайонный выпускной бал не проводился два года, но тот печальный период, унесший многие жизни, теперь в прошлом.Авидзба напомнил и о недавнем триумфе гудаутского детского театра танцев "Аураща", который завоевал гран-при и два первых места на фестивале "Кремлевские звезды" в Москве. Депутат Гудаутского районного собрания Данил Габния от имени коллег пожелал выпускникам найти свое призвание в жизни и быть полезными для своего государства. Педагогам он пожелал успехов на их нелегком пути и крепкого здоровья.Руководитель отдела образования администрации Гудаутского района Адамыр Харазия поприветствовал виновников праздника, членов их семей и гостей города. В своей поздравительной речи он обратил внимание на важность этого дня, в который молодые люди вступают в более осознанную, взрослую жизнь.Замминистра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия отметила, что перед выпускниками открыт большой мир и он не всегда прост, но многое в достижении целей зависит только от них. Она напомнила, что никогда не стоит забывать о своих корнях и истории.Ученица гудаутской средней школы №2 Милана Айба от лица всех выпускников поблагодарила учителей, организаторов праздника и присутствующих за искренние и позитивные пожелания."Дорогие наши учителя, мамы, папы, друзья и сверстники, поздравляю вас с этим праздником. Спасибо вам за тот труд, который вы в нас вложили. Пусть ваше будущее всегда будет светлым", - сказала Айба.В 2022 учебном году школу в Гудаутском районе окончили 240 учеников. Двенадцать из них завершили учебу с отличием. Руководитель отдела образования Адамыр Харазия вручил им, а также отличившимся в спорте и хореографии выпускникам грамоты и памятные подарки.Вишенкой на торте выпускного бала стал салют, но вечер на этом только начинался.

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гудаута, абхазия, выпускной вечер