https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/borba-s-mirotvortsem-chem-ukrainskiy-sayt-opasen-dlya-detey-1040424735.html

Борьба с "Миротворцем": чем украинский сайт опасен для детей

Борьба с "Миротворцем": чем украинский сайт опасен для детей

На украинском сайте "Миротворец" опубликованы личные данные не менее чем 327 несовершеннолетних. Их жизнь постоянно подвергается опасности. Российская сторона... 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T23:00+0300

2022-07-21T23:00+0300

2022-07-21T23:00+0300

мнение

россия

украина

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В четверг, 21 июля 2022 года, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная обсуждению угроз несовершеннолетним детям, данные которых размещены на украинском националистическом сайте "Миротворец". С том, как именно попадание в базу украинского сайта может вредить детям, для Baltnews разбиралась Регина Гомельская.Публикация в "Чистилище" – именно так называется раздел сайта, в котором собрана персональная информация людей – зачастую представляет прямую угрозу для жизни и безопасности граждан. Личные данные – фотографии, адреса проживания, телефоны и страницы в социальных сетях – собираются нелегальным путем и публикуются без разрешения тех лиц, которые попадают в поле зрения "Миротворца".Изначально кураторы сайта публиковали данные журналистов и политических деятелей, связанных с конфликтом на Украине. Однако позже на "Миротворце" стала появляться информация и о несовершеннолетних детях, что является грубейшим нарушением не только российского и украинского законодательства, но и международных норм и соглашений. Например, "Конвенции о правах ребенка" ООН, которая предписывает государствам-участникам обеспечивать защиту каждого ребенка.Личности 327 детей, попавших в базу "Миротворца""Фонд борьбы с репрессиями" тщательно изучил работу сайта и собрал базу данных несовершеннолетних детей, чьи личные сведения и документы были там опубликованы. Правозащитники фонда пришли к выводу, что сейчас в базе украинского ресурса размещены персональные данные как минимум 327 несовершеннолетних жителей России, Украины, Белоруссии и Армении, из которых 162 девочек и 165 мальчиков."Администраторы сайта начали активно публиковать данные несовершеннолетних после 31 мая 2018 года и продолжают это делать до сих пор", – рассказала глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада.По ее словам, на текущий момент самая последняя публикация о ребенке датирована 4 февраля 2022 годом, а пик количества размещения детских анкет приходится на конец лета 2020 года."Самому младшему из детей, чьи персональные данные были размещены на сайте, нет и 10 лет. Девочка 2012 года рождения была внесена в базу националистического сайта из-за того, что принимала участие в акции, посвященной 76-ой годовщине Великой Победы, которая состоялась 9 мая 2021 года в городе Горловка, ДНР", – рассказала Тэрада.Глава правозащитной группы отметила, что в значительной доле случаев при публикации персональных данных несовершеннолетних также публиковались адреса проживания и фотографии."Из 327 детей, внесенных на сайт, у 25% опубликован их фактический адрес проживания. И более чем у 20 детей прикреплена фотография", – подчеркнула она.Согласно собранным данным, более 60% несовершеннолетних проживают на территории ДНР, 8% на территории ЛНР, в РФ – 72 ребенка, на территории Украины – 31, Белоруссии – 3, в Армении – 1 ребенок.Абсурдные причины для внесения в список"Основная причина – пересечение границы Украины с территории республики Крым – 268 случаев. В 58 случаях причина – жертва пропаганды, в 13 случаях – участие в "пропагандистских мероприятиях". В 9 – так называемое участие несовершеннолетнего лица в попытках легализации присоединения республики Крым", – сообщила глава Фонда.Каждый ребенок, представленный в базе сайта "Миротворец", цинично обвиняется администрацией и создателями ресурса в совершении осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка."Подлежит ликвидации"Согласно собранным материалам, злоумышленники получали данные о местонахождении людей из базы "Миротворца", после чего рассылали им угрозы или преследовали. Из-за публикаций на этом сайте уже несколько человек стали жертвами нападений.Свою историю рассказала 13-летняя писательница из ЛНР, попавшая в базу "Миротворец", Фаина Савенкова.Ее персональные данные были опубликованы на сайте в августе 2021 года, после чего она неоднократно подвергалась оскорблениям и прямым угрозам. По ее словам, бойцы запрещенного в России националистического батальона "Азов" угрожали убить ее и всю ее семью у нее на глазах.На странице Фаины на "Миротворце" в правом верхнем углу весит значок со словами "Подлежит ликвидации". На вопрос журналиста: "Было ли страшно попасть в список?", Фаина честно ответила: "Да, конечно"."Все мои данные есть в сети. У меня был случай: один незнакомый человек пришел поздравить меня с днем рождения, узнав мой адрес на сайте "Миротворец". Конечно это вроде бы безобидная вещь, но все может быть и страшнее", – поделилась Фаина.Девочка также рассказала, что в основном угрозы приходили в социальных сетях, как правило, с закрытых аккаунтов и на украинском языке.Об угрозах "Миротворца" также рассказала заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. По ее словам, Украина восемь лет совершает военные преступления, преступления против личности и человечности, против мира. И наличие этого сайта – один из эпизодов страшных преступлений Киевского режима."Я на своем личном опыте знаю, что такое выложить информацию на этот сайт. Все мои личные данные там уже восемь лет, кроме этого сайт содержит информацию о моем ребенке. Последствия этого – звонки ночью в дверь, угрозы, покушения на мою жизнь, покушения на жизнь моего ребенка", – рассказала она.Дети Донбасса, живущие девять лет в ужасах войны, подвергаются еще большим угрозам из-за этого сайта."Этот сайт создает условия для полноценного геноцида народа Донбасса, это тот "квалифицирующий признак" для украинского правительства, по которому можно убивать"– заявила Сорока."Это "список на убийство" жителей Донбасса, который узаконен украинским законодательством. Изначально с 2014-2015 гг. товарищи из СБУ и вооруженных формирований Украины полностью ориентировались на него. Если человек занесен на сайт, его можно задержать, пытать, издеваться над ним. И ничего за этим не последует, никакой уголовной ответственности они за свои действия не понесут", – заявила она.Полное бездействие международного сообществаПервый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления рассказал о попытках призвать международное сообщество к борьбе с этим сайтом, а также о дальнейших действиях российской стороны по этому вопросу."Мы написали письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу об этой проблеме, также направили письмо в ЮНИСЕФ. Мы ждали ответа, но активных действий не последовало. Генсек на это никак не отреагировал. ЮНИСЕФ попытались встретиться с Фаиной, но в итоге формальная встреча так и не состоялась. А потом началась специальная военная операция на Украине, и вопрос забылся", – рассказал Полянский.Фаина Савенкова, в свою очередь, добавила, что взамен встречи ЮНИСЕФ предложил ей стать "посланником мира", но и эта встреча пока не состоялась."В 2019 году заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов Рады инициировать закрытие сайта "Миротворец". На что украинский президент заявил, что у него нет достаточных полномочий для блокировки ресурса, нарушающего национальное законодательство", – напомнила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада.Правительство Украины до сих пор категорически отказывается ограничить доступ к "Миротворцу", в то время как несколько сотен новостных сайтов независимых интернет изданий были фактически уничтожены администрацией президента Владимира Зеленского.Дальнейшая борьба с "Миротворцем"По словам Дмитрия Полянского, задача России состоит в том, чтобы показать международным организациям и партнерам, которые относят себя к цивилизованному миру, что на самом деле творится на Украине."Информацию, которую передала нам Мира, мы оценили. Вчера я направил от имени РФ письмо Антониу Гутерришу с информацией об этих детях, о 327 фамилиях, которые нам известны. А наверняка этих фамилий гораздо больше. Тем не менее, даже эта цифра абсолютно ужасает и потрясает. Совершенно очевидно, что с этим злом нужно бороться", – сказал дипломат.Он заверил присутствующих в том, что в постоянном представительстве РФ при ООН и в МИД РФ готовы оказать в этом вопросе всемирную поддержку.Согласно открытым данным, сервер "Миротворца" находится в США, что может служить подтверждением того, что данный ресурс создан при поддержке американских граждан или компаний и вероятно не без участия американских спецслужб."Я получила сегодня дополнительные данные по данному вопросу. Мы в данный момент проводим определенные проверки о людях и о американских и канадских корпорациях, замешанных в работе этого ресурса. Как только информация будет проверена, соответствующие сведения будут переданы в СК РФ и в прочие организации, которые серьезно займутся данным вопросом", – заявила глава Фонда Мира Тэрада.По ее словам, следующий отчет фонда об организаторах и тех, кто финансирует сайт, будет также предоставлен господину Полянскому, чтобы приобщить новые материалы к обращению в ООН.В заключении Тэрада подчеркнула, что только совместными усилиями ООН, ЮНИСЕФ, российских и международных правозащитных организаций можно добиться полной блокировки данного ресурса и полного удаления персональных данных детей и их родителей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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