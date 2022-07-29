https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/troyanskiy-kon-rossii-v-mirovom-okeane-tayny-losharika-1040597018.html

"Троянский конь" России в Мировом океане: тайны "Лошарика"

"Троянский конь" России в Мировом океане: тайны "Лошарика"

Ранее командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов заявил, что боевая деятельность флота в ходе спецоперации на Украине позволила России завоевать... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T20:45+0300

2022-07-29T20:45+0300

2022-07-29T20:45+0300

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Военно-морской флот России динамично наращивает присутствие в Мировом океане, ежегодно пополняется новыми многоцелевыми атомными субмаринами проекта "Ясень-М" и ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта "Борей-А", пишет военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.В боевой состав Военно-морского флота России 8 июля вошла многоцелевая исследовательская субмарина "Белгород" с беспилотными ядерными аппаратами "Посейдон" на борту – безусловный чемпион мира по ударной мощи. Однако 100-мегатонные торпеды "Судного дня" дальностью до 10 тысяч километров не могут затмить технологического совершенства атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик", штатным носителем которой также является "Белгород" (третьим, считая АПЛ спецназначения БС-136 "Оренбург" и БС-64 "Подмосковье").Россия построит еще три субмарины-носителя до 2027 года, и четвертую – после. Соответственно в ближайшую "пятилетку" ВМФ получит семь невероятных "Лошариков". И неизвестно, что важнее: могущественные 100-мегатонные торпеды "Посейдон" или таинственные АС-31, способные действовать на глубинах до 6000 метров (предел погружения для всех остальных подлодок на планете – 1000 метров).Самая большая в мире из построенных за последние 30 лет субмарина "Белгород" стала третьим кораблем совершенно секретного Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Общее количество таких супер-носителей свидетельствует о формировании нового, высокотехнологичного "океанского спецназа" России, предназначенного для решения сложнейших боевых и научно-исследовательских задач. "Лошарик" здесь играет особую роль.Атомная станция АС-31 проекта 1083 считается самой совершенной, бесшумной и неуязвимой подводной лодкой ВМФ России. Специалисты на Западе называют ее разведывательной, и это упрощенный подход. Исследовательский и боевой потенциал "Лошарика" многообразнее."Мультяшная" конструкция"Лошарик" – сплошная тайна и вершина оружейных технологий, покруче космических. Первый титановый корпус АС-31 из полудюжины сферических отсеков спустили на воду в Северодвинске в 2003 году. Конструкция напоминает игрушечную лошадку из шариков – героя популярного советского мультфильма "Лошарик" (отсюда и название атомной глубоководной станции). Легкий корпус скрывает сферы, делает АС-31 похожей на многие другие подводные лодки. Технические характеристики уникальны. Самое пристальное зарубежное внимание проекту 1083 обеспечено на годы вперед, аналогов в мире нет.Прочный корпус из титана выдерживает давление более 1000 кг на 1 кв. см, и позволяет погружаться на дно в самых глубоководных районах Мирового океана. По данным открытых российских и зарубежных источников, "Лошарик" создан для автономной работы на глубинах более 6 километров (и на грунте). Ядерный реактор занимает одну из сфер, позволяет развивать под водой скорость 30 узлов, или около 60 км в час. Длина АС-31 – 60 м, ширина 7 м, водоизмещение 2100 тонн. Экипаж 25 – 35 офицеров. Автономность в походе – два месяца, имеются отсеки для работы и отдыха, камбуз.Предположительно, "Лошарик" оснащен гидроакустической станцией, оптической системой наблюдения, механическими манипуляторами, необитаемыми дронами. Бортовая аппаратура позволяет исследовать подводный ландшафт, устанавливать внешние датчики и другие изделия на грунте (возможно, причал для "Посейдонов"). На Западе опасаются, что "Лошарик" способен подключиться к подводным телекоммуникационным кабелям, используемым для передачи огромных объемов информации. Повреждение одного или нескольких таких кабелей нарушит интернет-трафик, банковские транзакции, вызовет телекоммуникационный хаос. В реальности есть задачи важнее.Необходимо учитывать, что основу стратегических ядерных сил США составляют межконтинентальные баллистические ракеты "Трайдент-2", размещенные на подводных лодках типа "Огайо". Американские субмарины находятся в море 60% времени в году, основные базы и маршруты боевого патрулирования известны. Воздушная и надводная обстановка у берегов США контролируется на порядок жестче, нежели подводная – на больших глубинах (оперативный простор). Полагаю, неслучайно "Белгород" будет базироваться на Тихоокеанском флоте – здесь просматриваются некие географические ориентиры, приоритеты и ассоциации.География и стратегияИнформации об исследовательском и боевом предназначении "Лошарика" в открытых источниках мало. Можно догадываться, строить предположения по "косвенным уликам". Так, пару лет назад автономный необитаемый подводный аппарат с искусственным интеллектом "Витязь" прошел от Камчатки до Марианской впадины, на маршруте занимался картографированием и фото-видеосъемкой рельефа океанского дна. И даже на глубинах около 10 км не терял беспроводной радиосвязи с базой (надводным кораблем). Океанские впадины в военном смысле обеспечивают самый безопасный путь к противнику. К примеру, Марианская – выводит к американской базе ВВС и ВМС на острове Гуам. Вероятно, "карта" для "Лошарика" или "Посейдона" уже готова.В рамках экспедиции "Севморгео" в сентябре 2012 года АС-31 на борту атомной подводной лодки специального назначения БС-136 "Оренбург" доставили в район Северного полюса. Там "Лошарик" извлек с глубины более двух километров керны, которые впоследствии Москва использовала в качестве доказательства принадлежности хребтов Ломоносова и Менделеева к российской части континентального шельфа.Общая площадь подводных территорий, рассматриваемых РФ как продолжение собственного континентального шельфа, составляет 1,2 млн кв. километров. Запасы углеводородов под расширенным материковым шельфом оцениваются в 5 млрд тонн условного топлива, или 12 процентов мировых запасов нефти. Полагаю, на перспективу актуальной для АС-31останется и защита Севморпути. Субмарина спецназначения БС-64 "Подмосковье" 24 июля замечена к северу от Кольского полуострова. Работы хватает.Специализированные издания Popular Mechanics, The National Interest и другие чрезмерно сосредоточены на разрушительных возможностях ядерного беспилотника "Посейдон", хотя таинственный "Лошарик" может доставить противнику проблем не меньше, и оставляет больший простор для воображения. Развитие глубоководных обитаемых и роботизированных систем с искусственным интеллектом для ВМФ России продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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колумнисты, мнение, россия, украина, аналитика