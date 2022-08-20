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Летние раскопки в Гюэносе завершены
Летние раскопки в Гюэносе завершены
Раскопки в античном городе Гюэносе, который абхазские и российские археологи изучают уже четвертый год подряд, проводились с 23 июля. 20.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Раскопки в античном городе Гюэносе этим летом завершены, их планируется продолжить в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат исторических наук, замдиректора Института востоковедения Александр Скаков.По его словам, экспедиция выдалась нелегкой, так как пришлось работать с большим количеством культурного слоя. Среди главных находок ученый назвал свинцовый саркофаг, новые погребения, бронзовую фигурку греческого божества, античную серебряную монету, большое количество керамического материала, более 30 изделий из золота. Все это, по словам Скакова, было найдено примерно в одном месте - на месте античного святилища.В раскопках принимали участие волонтеры и специалисты из Москвы, Питера, Архангельска, Кургана, Ставрополя, Сочи. Многие из них приезжают в Абхазию не первый год.Раскопки на территории античного города Гюэнос в Очамчыре возобновились 23 июля. С абхазской стороны раскопки их возглавлял директор Абхазского Госмузея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джопуа, с российской – кандидат исторических наук, замдиректора Института востоковедения РАН Александр Скаков.Гюэнос – единственный античный полис на территории Абхазии, месторасположение которого точно известно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/unikalnyy-gyuenos-raskopki-antichnogo-goroda-v-ochamchyre-1040893798.html
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абхазия, история, археология, раскопки, очамчыра
абхазия, история, археология, раскопки, очамчыра

Летние раскопки в Гюэносе завершены

17:15 20.08.2022 (обновлено: 17:25 20.08.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые - Sputnik Абхазия, 1920, 20.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Раскопки в античном городе Гюэносе, который абхазские и российские археологи изучают уже четвертый год подряд, проводились с 23 июля.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Раскопки в античном городе Гюэносе этим летом завершены, их планируется продолжить в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат исторических наук, замдиректора Института востоковедения Александр Скаков.
По его словам, экспедиция выдалась нелегкой, так как пришлось работать с большим количеством культурного слоя. Среди главных находок ученый назвал свинцовый саркофаг, новые погребения, бронзовую фигурку греческого божества, античную серебряную монету, большое количество керамического материала, более 30 изделий из золота. Все это, по словам Скакова, было найдено примерно в одном месте - на месте античного святилища.
Абхазские и российские ученые раскапывают древний город в Очамчрые - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2022
В Абхазии
Уникальный Гюэнос: раскопки античного города в Очамчыре
13 августа, 19:56
В раскопках принимали участие волонтеры и специалисты из Москвы, Питера, Архангельска, Кургана, Ставрополя, Сочи. Многие из них приезжают в Абхазию не первый год.
"Этот год был тяжелый в плане климата. Когда мы приехали, было достаточно холодно, потом стало слишком жарко, но все переносилось. Самое большое количество участников было - 25 человек. В Абхазии интересно много всего, просто у нас сил на все не хватит. Но мы готовы работать где-то еще в будущем, главное, чтобы нам в этом не мешали", - сказал он.
Раскопки на территории античного города Гюэнос в Очамчыре возобновились 23 июля. С абхазской стороны раскопки их возглавлял директор Абхазского Госмузея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джопуа, с российской – кандидат исторических наук, замдиректора Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Гюэнос – единственный античный полис на территории Абхазии, месторасположение которого точно известно.
В Абхазии
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