https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/letnie-raskopki-v-gyuenose-zaversheny-1041046720.html

Летние раскопки в Гюэносе завершены

Летние раскопки в Гюэносе завершены

Раскопки в античном городе Гюэносе, который абхазские и российские археологи изучают уже четвертый год подряд, проводились с 23 июля. 20.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-20T17:15+0300

2022-08-20T17:15+0300

2022-08-20T17:25+0300

в абхазии

абхазия

история

археология

раскопки

очамчыра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0c/1040888436_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ef5e578042364f9855458fffc8b80cf4.jpg

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Раскопки в античном городе Гюэносе этим летом завершены, их планируется продолжить в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат исторических наук, замдиректора Института востоковедения Александр Скаков.По его словам, экспедиция выдалась нелегкой, так как пришлось работать с большим количеством культурного слоя. Среди главных находок ученый назвал свинцовый саркофаг, новые погребения, бронзовую фигурку греческого божества, античную серебряную монету, большое количество керамического материала, более 30 изделий из золота. Все это, по словам Скакова, было найдено примерно в одном месте - на месте античного святилища.В раскопках принимали участие волонтеры и специалисты из Москвы, Питера, Архангельска, Кургана, Ставрополя, Сочи. Многие из них приезжают в Абхазию не первый год.Раскопки на территории античного города Гюэнос в Очамчыре возобновились 23 июля. С абхазской стороны раскопки их возглавлял директор Абхазского Госмузея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джопуа, с российской – кандидат исторических наук, замдиректора Института востоковедения РАН Александр Скаков.Гюэнос – единственный античный полис на территории Абхазии, месторасположение которого точно известно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/unikalnyy-gyuenos-raskopki-antichnogo-goroda-v-ochamchyre-1040893798.html

абхазия

очамчыра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, история, археология, раскопки, очамчыра