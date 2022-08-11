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Освобождение Донбасса: союзные войска вошли в Артемовск и Соледар

Освобождение Донбасса: союзные войска вошли в Артемовск и Соледар

Российские войска и силы ДНР продолжают перемалывать оборонительные позиции ВСУ в Донбассе, где остается пока "неразобранным" только один –... 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T21:38+0300

2022-08-11T21:38+0300

2022-08-11T21:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Остановить продвижение союзных сил на запад киевский режим не может из-за отсутствия боевой техники, подготовленных резервов живой силы и командного состава, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Войска РФ и ДНР со вчерашнего дня штурмуют города Артемовск и Соледар – бои идут в промышленной зоне и жилых кварталах. Украинские гарнизоны в этих населенных пунктах не окружают, а "разрезают" и последовательно уничтожают "частями", на отдельных участках. Подразделения ВСУ используют традиционную "тактику" – используют огневые точки в жилых домах, прикрываются мирным населением. Противник под ударами штурмовых групп отступает.Силы ДНР успешно "разбирают" оборону ВСУ на Авдеевском направлении, добивают противника под Горловкой. Активными наступательными действиями союзных войск за последние сутки ликвидировано более 50 процентов личного состава 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Наблюдается самовольное оставление националистами занимаемых позиций, точнее – массовое дезертирство.В районе населенного пункта Пески 56-я мотопехотная бригада ВСУ повторила судьбу 57-й бригады в Северодонецке – потеряла до 70 процентов личного состава и боеспособность, после чего бежала на запад. По данным начальника медслужбы бригады, значительную часть потерь обеспечил "дружественный огонь" украинской артиллерии.В Соледаре российские войска взяли под контроль крупный промышленный объект – Белокаменский огнеупорный завод. Часть сил противника прячется в соляных шахтах (протяженностью в десятки километров), где имеется запас продуктов, воды и боеприпасов. Тактика совершенно бессмысленная, впереди только бегство, уничтожение или плен. Кстати, сдаются преимущественно рядовые и сержанты, а офицеры ВСУ просто бросают свои подразделения, и бегут с позиций первыми, не дожидаясь развязки.Линия не МаннергеймаНесмотря на отдельные попытки украинских контратак, оперативная обстановка в Донбассе складывается в пользу союзных войск. Глубокоэшелонированная оборонительная линия ВСУ Северск-Соледар-Артемовск ранее считалась одной из наиболее укрепленных. В Киеве ее даже называли второй, украинской "линией Маннергейма". Взламывают ее планомерно и эффективно – киевский режим не успевает перебрасывать сюда вновь мобилизованных (неподготовленных и деморализованных), взамен уничтоженных, раненых и сбежавших украинских бойцов. "Ад" вполне закономерный.На поле боя и в глубоком оперативном тылу ВСУ доминирует русское оружие – высокоточные крылатые ракеты, армейская авиация, артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", "Буратино" или "Тосочка". Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв", то есть технологии и боевой дух – на одной высоте.Противнику пока еще удается цепляться за укрепрайоны, промзоны и шахты, использовать в качестве "живого щита" мирное население, организовывать техногенные катастрофы. После неизбежного выхода в степь, за пределы Донбасса – украинские войска стремительно и без остановок "покатятся" на запад. Возможно, до самой польской (румынской, словацкой, венгерской) границы. Сила армии – в политике правительства, на Украине с этим – беда.Вот, и рожденная в бредовой атмосфере киевского режима идея "битвы за Херсон" разбита о суровую реальность. Украинские источники сообщают, что Генштаб ВСУ показал президенту Владимиру Зеленскому карту-схему, на которой ясно видно: российские РСЗО без переправы, с левого берега Днепра уничтожат любое количество войск, наступающих от Николаева или со стороны Кривого Рога. Дырявить мосты в Херсоне дорогими снарядами HIMARS– дело бесполезное и безнадежное. Для наступательных действий ВСУ не имеет подготовленных резервов живой силы, квалифицированного командного состава и боевой техники. "Контрнаступление" новые кредиты Запада или срыв референдума о присоединении Запорожской и Херсонской областей к России не обеспечит, но гарантирует киевскому режиму катастрофические потери живой силы и техники ВСУ.По информации украинских источников, иллюзии президента Зеленского в "Северодонецкой петле" обошлись ВСУ в девять тысяч убитых и десятки тысяч раненых военнослужащих, не считая двух тысяч единиц уничтоженной бронетехники, нескольких десятков самолетов. Ранее Минобороны РФ сообщало о потере украинскими войсками под Северодонецком до 90 процентов личного состава. Данные практически совпадают. Прозападный курс киевского режима обходится украинскому народу слишком дорого.США намерены продолжать свою необъявленную "священную войну" с Россией – до последнего украинца. Глава Пентагона Ллойд Остин 10 августа вновь пообещал поставлять Киеву вооружения – "сколько потребуется". В этот же день Германия передала ВСУ очередную партию из 15 "законтрактованных" зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard 1A2 дальностью 5 км. Однако любое количество натовского оружия на Украине будет перемолото, и не изменит целей, хода и исхода исторической по значимости российской спецоперации. Только вчера в воздушном пространстве над Николаевской областью уничтожены три ударных самолета ВСУ, и первый "Гепард" (ЗСУ) демилитаризован в Донбассе. Ежедневная статистика Минобороны РФ способна развеять любые иллюзии Запада.Между тем, американское издание Politico сегодня подтвердило, что украинские войска совершают преступления против гражданского населения: "Отчет международной правозащитной организации Amnesty International может быть политически неудобным для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным". На всякий случай, киевским марионеткам напоминают: от смешного до великого, и обратно – один шаг.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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